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Новости Агрессия России против Украины Волонтеры для армии
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Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на бытовую технику и запчасти для восстановления фронтового УАЗа

Волонтеры Мега-Полиграфа просят украинцев помочь с приобретением расходных метариалов, техники и запчастей для автомобиля УАЗ, который после восстановления будет использоваться на фронте.

Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.

Среди текущих острых потребностей перечисляются следующие:

- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт

Также сообщается, что в одном знаменитом приморском поселке после обстрела был пожар. Практически весь проложенный не по столбам кабель - сгорел (бытовая техника пойдет по тому же адресу).

Кроме того волонтеры сообщают, что на восстановление привезли отвоевавший пару лет УАЗ: "Машина не простая - двигатель/коробка от 124 mersedes 3,0 D. На него надо: сцепление в сборе с корзиной от MB, втулки рессор (уаз), тормозная (уаз): колодки - комплект, задние цилиндры, барабаны - комплект, шланги - комплект. После восстановления машина поедет воевать все в тот же приморский поселок".

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на бытовую технику и запчасти для восстановления фронтового УАЗа 01
Фото: Мега полиграф/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ "Донбасс" Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания. ФОТО

Для желающих помочь:

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на бытовую технику и запчасти для восстановления фронтового УАЗа 02

армия (8502) техника (1746) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+5
молча помоги и не скули
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21.07.2020 14:34
+4
Это какой-то позор. Пока наше зелёное чмо тратит в год на себя лично МИЛЛИАРД гривен с бюджета людям приходится собирать по всей Украине деньги для армии
https://censor.net/comments/locate/3209311/019214d3-3dfe-7117-880d-09d3af895798
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21.07.2020 14:28
+3


запчасти для восстановления фронтового УАЗа:

- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт
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21.07.2020 14:53
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Это какой-то позор. Пока наше зелёное чмо тратит в год на себя лично МИЛЛИАРД гривен с бюджета людям приходится собирать по всей Украине деньги для армии
https://censor.net/comments/locate/3209311/019214d3-3dfe-7117-880d-09d3af895798
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21.07.2020 14:28 Ответить
А позора нет , есть расплата за нашу лень .
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21.07.2020 14:30 Ответить
молча помоги и не скули
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21.07.2020 14:34 Ответить
Помочь российскому автозаводу в продаже запчастей???
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21.07.2020 16:02 Ответить
Результати.. Стану армії яку передав наступнику.. Барига парашенко
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21.07.2020 14:52 Ответить
А Луганский, Полтава и прочие донники, ездят по ушам, построена самая потужная и современнообеспеченная армия. А оно, вон шо!
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21.07.2020 14:30 Ответить
При Порошенко подняли зарплаты до сотен миллионов ублюдкам судьям,Соболевым,свинарчукам.соросовским мошенникам бандитам.
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21.07.2020 14:35 Ответить
Цікаво - куди йдуть гроші із щомісячних військових зборів?! Не кажучи вже про кошти з бюджету...
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21.07.2020 14:38 Ответить
Сильнейшая армия ещё и самая экономная.
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21.07.2020 14:48 Ответить


запчасти для восстановления фронтового УАЗа:

- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт
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21.07.2020 14:53 Ответить
+
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21.07.2020 15:00 Ответить
дві волонтерські структури, которі перевірені і яким довіряю
Мега Поліграф
Сергій Притула шоумен патріот в списку партії Голос, але не пройшов у ВР, він не спочатку
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21.07.2020 15:09 Ответить
колись ще на початку війни з московією, радіожурналісти вирішили розіграти Сергія Притулу, подзвонили йому, представилися моськовскою газетою і попросили дати інтерв'ю, за яке пообіцяли добре заплатити.
Притула на пару секунд завис, потім уточнив - ви точно з моськовської газети? - Так, ми з моськовської газети
і тут Притула відповів, це транслювалось по радіо:
ви москалі пі-пі смієте уробки пі-пі-пі мені пропонувати дати інтервью у вашу пі-пі газету у вашій пі-пі-пі яку ви звете країною, ваш пі-пі-пі путін пі-пі-пі скоро здохне разом з вами які ви пі-пі-пі тупорилі якщо пропонуєте мені дати пі-пі інтервью у вашу пі-пі-пі газету яка виходить у вашій пі-пі-пі-пі-пі-пі-піпіпіпіпіпіпіпіп
Радіо Ера
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21.07.2020 15:16 Ответить
Холодильник, морозильная камера,стиральная машина, (посудомоечная машина, ещё) , машина любая (б/у)-это, что точно, помощь армии? Какой-то набор для чисто комфортной жизни "левых" волонтеров. " Мега-Полиграф" собирает средства. Та неужеле - "Мега"?
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21.07.2020 15:11 Ответить
а что по твоему надо солдатам, котоіре месяцами живут в блиндажах? Глянцевую программу ПЕС?
попробуй сама поползай пару месяцев по земле, просто поползай, но с начала відели себе всего два комплекта одежді
и сама увидишь насколько тебе вдруг станет нужна стиральная машина. любая!!
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21.07.2020 15:20 Ответить
Херню ты несешь. Даже в совковой армии при полевых учениях была еженедельная замена постельного и нижнего белья, а так же замена гимнастерки по мере надобности. Все вывозилось в часть, там стиралось и сушилось.
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21.07.2020 16:00 Ответить
Я с Вами на будершафт не пила даже лимонад, Интернет не даёт право тыкать, или даёт? Только если у Вас, чисто, собственная низкая самооценка. Притула собрал деньги. Отчитался? Или легко написать:собрал-отдал сколько-то. Потом рашка жахнула по нашим, ничего плохого не скажу по отчёту поставок волонтёров, кто сколько и почём.Наверное. Пусть лучше МО отчитыватся. За все миллиарды для армии. По каждой статье расходов, по каждой"полочке". Вы верите, что именно МО отчитается по правде?
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21.07.2020 16:04 Ответить
Судя по запрашиваемому набору, "траншеи в которых месяцами живут солдаты" неплохо электрифицированы. Требуется холодильник, морозильник и стиральная машина (можно б/у, но автомат обязательно). Помнится как прошлой зимой этот самый Мега-Полиграф на всю страну объявлял сбор средств на аккумулятор для УАЗика-буханки. Масштаб впечатляет
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21.07.2020 21:49 Ответить
В блиндажах нашим солдатам нужны нормальные блиндажи. Чтобы их там не убивали вражеские снайперы. Чтобы они были защищены от и до. Чтобы они знали, что Украина о них заботся по полной. И это не только стиралка, и тем, более, морозилка. Полная защита и забота. Иначе никак. Ау, министерство Обороны. Ну и Защиты. Их, и нас. Тогда у наших защитников, нашей Украины, будет большущий стимул, хотя, он и так есть. Парни, держитесь!
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21.07.2020 15:38 Ответить
именно єто и назівается стиралка, печка, холодильник, морозильник, сушилка, обмундирование, боеприпасі, питание, тепловизорі, плита, котелок, казанок, бензопила, топор, бельевіе прищепки и еще очень много чего, что не предусмотрено Уставом Вооруженніх Сил
а ти тут начинаешь ржать над потребностями бойцов, живущих в блиндажах и землянках
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21.07.2020 15:48 Ответить
Вы, Alter Nator, совсем того. В своём комменте. Еще не вечер и не ночь, чтобы так неадекватно читать текст. Сейчас лето, напоминаю. А зима, потом, а то бы я ответила-не гони пургу.
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21.07.2020 16:11 Ответить
 
 