Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на бытовую технику и запчасти для восстановления фронтового УАЗа
Волонтеры Мега-Полиграфа просят украинцев помочь с приобретением расходных метариалов, техники и запчастей для автомобиля УАЗ, который после восстановления будет использоваться на фронте.
Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.
Среди текущих острых потребностей перечисляются следующие:
- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт
Также сообщается, что в одном знаменитом приморском поселке после обстрела был пожар. Практически весь проложенный не по столбам кабель - сгорел (бытовая техника пойдет по тому же адресу).
Кроме того волонтеры сообщают, что на восстановление привезли отвоевавший пару лет УАЗ: "Машина не простая - двигатель/коробка от 124 mersedes 3,0 D. На него надо: сцепление в сборе с корзиной от MB, втулки рессор (уаз), тормозная (уаз): колодки - комплект, задние цилиндры, барабаны - комплект, шланги - комплект. После восстановления машина поедет воевать все в тот же приморский поселок".
Для желающих помочь:
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897
Пожалуйста, подождите...
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запчасти для восстановления фронтового УАЗа:
- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт
Мега Поліграф
Сергій Притула шоумен патріот в списку партії Голос, але не пройшов у ВР, він не спочатку
Притула на пару секунд завис, потім уточнив - ви точно з моськовської газети? - Так, ми з моськовської газети
і тут Притула відповів, це транслювалось по радіо:
ви москалі пі-пі смієте уробки пі-пі-пі мені пропонувати дати інтервью у вашу пі-пі газету у вашій пі-пі-пі яку ви звете країною, ваш пі-пі-пі путін пі-пі-пі скоро здохне разом з вами які ви пі-пі-пі тупорилі якщо пропонуєте мені дати пі-пі інтервью у вашу пі-пі-пі газету яка виходить у вашій пі-пі-пі-пі-пі-пі-піпіпіпіпіпіпіпіп
Радіо Ера
попробуй сама поползай пару месяцев по земле, просто поползай, но с начала відели себе всего два комплекта одежді
и сама увидишь насколько тебе вдруг станет нужна стиральная машина. любая!!
а ти тут начинаешь ржать над потребностями бойцов, живущих в блиндажах и землянках