Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на бытовую технику и запчасти для восстановления фронтового УАЗа

Волонтеры Мега-Полиграфа просят украинцев помочь с приобретением расходных метариалов, техники и запчастей для автомобиля УАЗ, который после восстановления будет использоваться на фронте.

Об этом говорится в сообщении волонтеров Мега-Полиграфа, передает Цензор.НЕТ.

Среди текущих острых потребностей перечисляются следующие:

- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км

- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт

- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт

- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт

Также сообщается, что в одном знаменитом приморском поселке после обстрела был пожар. Практически весь проложенный не по столбам кабель - сгорел (бытовая техника пойдет по тому же адресу).

Кроме того волонтеры сообщают, что на восстановление привезли отвоевавший пару лет УАЗ: "Машина не простая - двигатель/коробка от 124 mersedes 3,0 D. На него надо: сцепление в сборе с корзиной от MB, втулки рессор (уаз), тормозная (уаз): колодки - комплект, задние цилиндры, барабаны - комплект, шланги - комплект. После восстановления машина поедет воевать все в тот же приморский поселок".



Фото: Мега полиграф/Facebook

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Для желающих помочь:

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