Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация в Луцке, где террорист захватил в заложники людей в автобусе, находится по контролем, с этим человеком ведут переговоры специалисты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на пресс конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.
"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - отметил глава государства.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения
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Сцыт кадырку??
sorry!
А так право на оборону своей жизни есть только у криминала и власти, а часто бывает что у кого ствол - тот и власть...
Дело Стерненко тому пример
Багата наша земля дятлами.
Главное чтобы пилот правильно нашел "Луцкую область"
Я считаю , что нужно на законодательном уровне , запретить Зеоманскому шастать по стране !
14:40 Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.
Близько години тому зловмисник стріляв двічі із захопленого автобусу та кинув гранату, яка не спрацювала !
Зеля, это тебе решили так рейтинг сдувающийся поднять ? Еще и многоэтажку сдуря для этого подорвут. Точно, рейтинг рванет, шкалы не хватит. А не отвлекают ли этим фестивалем внимание населения от твоей встречи с Путиным ? Тогда сценаристы 95-го квартала окуели в конец. Совсем номера несмешные пошли. Лысого пошли на переговоры, он там споет че - нибудь актуальное.
Почему псих требовал выхода на этот сайт?
Странно всё это!
Оті переговори і доведуть до нуля!!!
Ніяких переговорів, тільки небуття!
Не вірю в такі збіги... Нема про що розповісти от і випустили божевільного?
Ну, эта, памперс я уже одел. И даже заполнил. Жиденьким...
почувається болісно.
1 год
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Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?
Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.
Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль. Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.
Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
Представляю, чем закончится для заложников личный контроль пострадавшего ЗЕ.
А якщо вже взяв,будь певен : все піде наперекосяк.
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
Там треба одного хорошого снайпера !
Тай все ..., і не треба затримання та всяких дурних судів