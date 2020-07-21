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Новости Захват заложников в Луцке
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Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком

Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация в Луцке, где террорист захватил в заложники людей в автобусе, находится по контролем, с этим человеком ведут переговоры специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на пресс конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - отметил глава государства.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Читайте: Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения

Также читайте: Шкиряк о захватчике автобуса в Луцке: Уроженец РФ, 1975 года рождения, был судим за групповой разбой

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Автор: 

захват (787) Зеленский Владимир (20742) Луцк (587)


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Топ комментарии
+39
нашего раненого десантника 4 дня віслюк тоже держал под контролем?
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21.07.2020 14:32
+27
уй, краще закрий пасть, придур зелений.
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21.07.2020 14:31
+26
О, снова у него все под контролем. Это что значит - хана людям , что ли?
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21.07.2020 14:31
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о, боже! только не это!
Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком - Цензор.НЕТ 8708
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21.07.2020 14:39 Ответить
*** ,краще воно мовчало .Ми вже бачили як наш герой чекав від нього допомоги і не дочекався . Куди ти падло в цей раз полетиш відпочивати?
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21.07.2020 14:39 Ответить
Хана заложникам...все под зеконтролем.
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21.07.2020 14:39 Ответить
останній випадок, коли хрипла гнида щось брало під контроль, дуже х*йово закінчився для одного сержанта-медика...
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21.07.2020 14:40 Ответить
ЗЕмразь, у тебя и ситуация со спасением нашего бойца под Зайцево была под контролем, а воин умер !!!Сделай хоть что то для народа ,СДОХНИ !
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21.07.2020 14:40 Ответить
Зельц : "Я знаю все подробности. Я ещё вчера знал все подробности..."
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21.07.2020 14:40 Ответить
Надо просто перестать захватывать автобусы.
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21.07.2020 14:42 Ответить
Оказывается ослик такое слово как "захватчик" знает...вот только почему он его в отношении паРаши...и скота винторого на Донбассе не применяет???
Сцыт кадырку??
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21.07.2020 14:42 Ответить
И опять сумасшедший и опять Авков кинулся персонально решать проблему. Мне что то уже это все больше похоже на дешевые понты
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21.07.2020 14:43 Ответить
Все боссы пытаются пиариться на громких происшествиях. Только работа этих боссов оплачена народом Украины, через налоги. И они не руководят операцией, непосредственно. А если и руководят, то грош цена их подчиненным. Поэтому, господа президент и министр МВД, займитесь своими непосредственными обязанностями или увольте тех, кого наняли.
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21.07.2020 15:25 Ответить
Валодья, проведи з терористом зустріч в "нормандському форматі", заглянь йому в очі, в нього є мир в очах, на колінах перед ним стань і "гдєта пасрєдінє дагаварітєсь".
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21.07.2020 14:43 Ответить
Один в автобусе - это не раша в Украине . Справится .
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21.07.2020 14:44 Ответить
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 4863
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21.07.2020 14:44 Ответить
взяв під контроль зветься
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21.07.2020 14:45 Ответить
О каком контроле он втирает? Контролер хренов...
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21.07.2020 14:45 Ответить
"Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем..." - Вообще никак не связанное с реальностью словоблудие! Полностью противоречащее действительности. Под каким контролем, ши3Ефреник упоротый?!
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21.07.2020 14:45 Ответить
+100%
sorry!
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21.07.2020 14:46 Ответить
Бывает. Проехали.
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21.07.2020 14:52 Ответить
_Ага... по-прежнему на планете Зе.мля, всё ещё в Солнечной системе, всё так же в галактике Млечный Путь... Всё - под контролем! Но не это ничтожество контролирует.
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21.07.2020 15:41 Ответить
Шоумен
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21.07.2020 14:46 Ответить
Если бы в Укране место легализации казино, можно было легально владеть оружием, то таких ушлепков забрал бы естественный отбор.
А так право на оборону своей жизни есть только у криминала и власти, а часто бывает что у кого ствол - тот и власть...
Дело Стерненко тому пример
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21.07.2020 14:47 Ответить
От такого обострения, можно или 15 лет курорта заработать или 9 грами свинца в голову.
Багата наша земля дятлами.
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21.07.2020 14:48 Ответить
"Поліція тримає, Волошин б'є: з'явилось відео перепалки ветеранів та ******** зеленкою нардепа."https://espreso.tv/news/2020/07/21/policiya_trymaye_voloshyn_bye_zyavylos_video_perepalky_veteraniv_ta_oblytogo_zelenkoyu_nardepa
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21.07.2020 14:48 Ответить
Аваков улетел в Луцк успокаивать террориста.
Главное чтобы пилот правильно нашел "Луцкую область"
Я считаю , что нужно на законодательном уровне , запретить Зеоманскому шастать по стране !
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21.07.2020 14:54 Ответить
А он как чувствует, что могут на лыжи поставить до окончания каденции, усиленно посещает все ЗНАЧИМЫЕ объекты гос. собственности. Чтоб было потом чем похвастаться или присматривает, чтоб его ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ? Бабла-то немеряно, надо во что-то надежно вложить!
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21.07.2020 17:02 Ответить
Стопе, вы же орали "хуже не будет". Так это сейчас что?
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21.07.2020 15:02 Ответить
А де ви бачите отой "восторг", крім вас наче ніхто не тішиться.
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21.07.2020 15:04 Ответить
Який контроль, додік? Озброєний вибухівкою і автоматом псих тримає в заручниках більше 10 людей, ти його контролюєш? Що ти несеш, дебіл?
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21.07.2020 14:55 Ответить
///// ???????
14:40 Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 2295
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21.07.2020 14:56 Ответить
Максим Кривош,який захопив у заручники пасажирів приміського автобусу, стріляв по правоохоронцях та кинув гранату, яка одначе не здетонувала
Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Близько години тому зловмисник стріляв двічі із захопленого автобусу та кинув гранату, яка не спрацювала !
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21.07.2020 14:57 Ответить
Взагалі хрень, ащо йому кидати гранату на вулицю, провокуючи штурм?
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21.07.2020 15:01 Ответить
А почему нет? Ты знаешь, что у психа в голове?
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21.07.2020 15:19 Ответить
А с чего вы взяли, что он псих? Сейчас Зеля скажет ему - выйди отсюда, розбійнику...
Зеля, это тебе решили так рейтинг сдувающийся поднять ? Еще и многоэтажку сдуря для этого подорвут. Точно, рейтинг рванет, шкалы не хватит. А не отвлекают ли этим фестивалем внимание населения от твоей встречи с Путиным ? Тогда сценаристы 95-го квартала окуели в конец. Совсем номера несмешные пошли. Лысого пошли на переговоры, он там споет че - нибудь актуальное.
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21.07.2020 15:44 Ответить
Откуда у этого психа телефон Бутусова?
Почему псих требовал выхода на этот сайт?
Странно всё это!
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21.07.2020 14:57 Ответить
Це вже якась фобія.
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21.07.2020 15:01 Ответить
))))))))))))))))))
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21.07.2020 15:32 Ответить
они с ковидом вместе лежали)
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21.07.2020 15:52 Ответить
Да тут половина такихи они читают и пишут😀😀😀
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21.07.2020 16:52 Ответить
Мама-заложница позвонила сыну и попросила связаться с сайтом Цензор и попросить Бутусова собрать как можно больше журналистов для детального освещения беспредела этого сявки мАКСИМА пЛОХОГО. Это приказал сделать этот самый мальчиш-пЛОХИШ 1975 г.р.
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21.07.2020 17:11 Ответить
Питання, чому захватник, якщо він псих і тюрма не з диркою в голові шість годин назад!!!
Оті переговори і доведуть до нуля!!!
Ніяких переговорів, тільки небуття!
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21.07.2020 14:59 Ответить
террористы сейчас продвинутые пошли. Откуда ты знаешь что у него нога не стоит на кноке взрывателя? Если автоус с людьми взорвется, это сильно поможет заложникам?
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21.07.2020 15:23 Ответить
Президент Зеленский молодец,поэтому враги так нервничают и злятся.
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21.07.2020 14:59 Ответить
Он молодец..против овец...а против молодца сам овца...вернее осел..
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21.07.2020 15:02 Ответить
Угу, класно їсть шаурму, вороги заздрять і лютіють, а морпех то таке.
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21.07.2020 15:02 Ответить
2019 р. · Новий склад Верховної Ради українці обрали на голосуванні 21 липня.

Не вірю в такі збіги... Нема про що розповісти от і випустили божевільного?
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21.07.2020 15:08 Ответить
Читаем между строк:
Ну, эта, памперс я уже одел. И даже заполнил. Жиденьким...
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21.07.2020 15:08 Ответить
Следите лучше за передвижениями хрипатого осла, да и кремлевский ублюдок непонятно где на данній момент. Єтот террорист для отвлечения внимания. А то будет как в Омане, и патрушева там совсем "небіло", и Иран наш самолет "случайно" сбил.
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21.07.2020 15:23 Ответить
Ситуацію тримає терорист, а не ви.
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21.07.2020 15:25 Ответить
то не захватчик, а та сторона !
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21.07.2020 15:31 Ответить
Это сипатое гнусавое =фсё под контролем= и при этом всё валится, рушится и летит в тарары парашенфедерейшен . Из под коонтроля вышло всё давно , когда выбрали ишака .Теперь уже только последствия, чем дальше , тем горче.. Зато будет с чем сравнивать, не так ли товарищи избератели.?
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21.07.2020 15:33 Ответить
Зеля міг би свого сабакова по іншому якось пропіарити, навіщо це цирк з заручниками, тобі людей не жалко?
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21.07.2020 15:46 Ответить
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 8673
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21.07.2020 15:46 Ответить
Та ,ви що там усі подуріли:дах кремлівської мафії погрожує,спонукає до "вибачень",автобус захватили...,короче,спортили коксіку відпочинок...або спасли (бо тоді прийшлось повертатись з Оману через кремль...і літак цілий...)оце стратегія-мендель дать медаль або орден.
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21.07.2020 15:55 Ответить
https://www.facebook.com/oskomina?__cft__[0]=AZU717ytBLBg4lGPQzfDqXw_V83GZH0b3j01KOTiKaqurmlnqH5XKqSsBsjNBsOtLPurTK3-KJgXM45uBmVcxih_9qxdKICAQJpxN4nzNw1gSjU5sTFjI52aQooWsVAOrVEnXj_xe1MuoLzBMYD-5HVLFlV76gjR6TdYW_igSJV2eG5HvRrkVa88EyF2K9rOSgk&__tn__=-]C%2CP-y-R Анна Оскомина
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 1798почувається болісно.

1 год
·

Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?

Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.

Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль. Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.

Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.

Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?

Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.

Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
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21.07.2020 16:10 Ответить
золоті ваші слова.
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21.07.2020 16:20 Ответить
Военное преступление президента Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Четыре дня - именно столько, то есть медленно и долго, умирал в "серой зоне" раненый украинский солдат после того, как Владимир Зеленский взял ситуацию "под личный контроль". После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск.Источник: https://censor.net/v3209322
Представляю, чем закончится для заложников личный контроль пострадавшего ЗЕ.
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21.07.2020 16:25 Ответить
Вже й не перднеш,щоб це не взяв під особистий контроль Зєля.
А якщо вже взяв,будь певен : все піде наперекосяк.
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 4727
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21.07.2020 16:34 Ответить
Зеля поди скажи этому недоумку что ты не лох и тебе 44 года))) ну и так далее...
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21.07.2020 16:50 Ответить
знову ситуацiя пiд контролем? Зе-чмо сране...
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21.07.2020 17:59 Ответить
Насмотрелся в глаза?
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21.07.2020 18:27 Ответить
Контролёр #уев.
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21.07.2020 19:32 Ответить
Очень хочется, чтобы все закончилось хорошо. Чтобы заложники были живы и здоровы. Чтобы власти не облажались.
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21.07.2020 19:37 Ответить
Лучше бы он этого не говорил все наоборот происходит он ничего не контролирует а так хочет вот и получается казус за казусом
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21.07.2020 19:39 Ответить
Мужчина является уроженцем Оренбургской области.
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21.07.2020 20:03 Ответить
все лайно з рашi-паРашi

рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!


Юрий Нестеренко﻿
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21.07.2020 20:19 Ответить
а тебе , Клоуна , там треба ?

Там треба одного хорошого снайпера !
Тай все ..., і не треба затримання та всяких дурних судів
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21.07.2020 23:47 Ответить
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