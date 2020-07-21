Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация в Луцке, где террорист захватил в заложники людей в автобусе, находится по контролем, с этим человеком ведут переговоры специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на пресс конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - отметил глава государства.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения

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