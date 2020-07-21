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Законопроект про оборот оружия может быть принят в первом чтении в сентябре, - "слуга народа" Верещук

Законопроект про оборот оружия может быть принят в первом чтении в сентябре, -

Законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" может быть принят в первом чтении в сентябре 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Я полагаюсь на инициаторов законопроекта, который разрабатывается. У нас в чате идет оживленная дискуссия касательно того, каким должно быть законодательное поле, как нужно регулировать. Законопроект имеет номер, если я не ошибаюсь №1212 (№1222 -1 "Об обороте оружия" авторства депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде. - Ред.) и он уже на выходе. Если все будет хорошо, то в сентябре мы будем рассматривать его в зале в первом чтении. Я знаю, что присоединились экспертные круги, владельцы оружия, ассоциации. Надеюсь, что мы урегулируем этот вопрос в законодательном поле уже в 2020 году", - отметила нардеп.

По словам Верещук, речь не идет о свободном обороте оружия, а о законодательном урегулировании выдачи разрешений на его приобретение.

"Там будут формы, то есть как можно регулировать, какие будут спецразрешения, какие будут разрешения на оружие. Речь не идет о свободном обороте оружия, речь идет о регулировании - той части, которую, к сожалению, никто не осуществляет: верификация, онлайн-реестры, кому можно выдавать разрешение. У нас же готовится законопроект "О территориальной обороне", как его связать - это сложная задача, но она должна быть решена, потому что с каждым годом ситуация ухудшается", - добавила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии. ФОТО

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) оружие (10248) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+12
Як вам помідори по 36 грн. в липні ?
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???

Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
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21.07.2020 14:51
+7
Спочатку потрібно прийняти нормальний закон про застосування зброї!
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21.07.2020 14:47
+7
молдаване свободные люди - немного дальше от совка и вот от такого вот плача.
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..

загоны для овец...
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21.07.2020 14:56
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Правила форума Совет форумчан
Ашо нетак с оборотом оружия?
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21.07.2020 14:46 Ответить
надо всем стать охотниками .
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21.07.2020 14:48 Ответить
За зеленими головами? 😲
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21.07.2020 14:53 Ответить
На свинюку порошенко.. І його виводок
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21.07.2020 15:09 Ответить
тобі, мабуть, при слугах краще живеться (помідори по 36 це як приклад)
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21.07.2020 15:18 Ответить
Йому живеться не при слугах, а при сцарю-імператору. 😁 Запоребоюриковий він, або сирота даунбаська.
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21.07.2020 15:32 Ответить
Полужаєш? Не щабздиш? 😁 До речі, Порошенко охороною не обкладається, як Зєлєнскій. Тому вперед, кидай клаву і полюй, херой! 😁
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21.07.2020 15:30 Ответить
Здійснюється на підставі внутрішнього наказу МВС, а не на підставі ЗУ.
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21.07.2020 14:49 Ответить
Все норм.Було.Після прийняття цього законопроекту легалізація ускладниться.
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21.07.2020 14:57 Ответить
,,Ашо нетак с оборотом оружия?"
-- Люди должны иметь право защищать себя, своих детей, близких, других людей, свою собственность с оружием. В любое время. Для чего необходимо разрешить ношение КНО. Как в Америке. Всем законопослушным гражданам. Не уголовникам! Не бандюкам! Проект Закона №1222-1 --ЭТО ЖОПА! Которую лоббирует коррупционное до мозга костей МВД, узаконивающая коррупцию в МВД, и текущее состояние дел.
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21.07.2020 15:23 Ответить
дивлячись якої, короткоствольної вогнепальної проблема, ні ринку, ні обігу легального немає, а мисливська без проблем.
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21.07.2020 15:45 Ответить
з цією владою вже і пістолет не допоможе, щось по крутіше потрібно вже мати.
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21.07.2020 14:47 Ответить
Всё есть в легальном обороте.Хоть "гладкий" в 12к,хоть "нарезной" в 50 BMG.А вот "писталеты низзя,бо поубиваем друг друга".
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21.07.2020 14:51 Ответить
50, здається, заборонений.
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21.07.2020 14:57 Ответить
Иди в Ибис и покупай (ну, с разрешением на нарезное, конечно).
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21.07.2020 15:01 Ответить
Помилився, є в продажу.
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21.07.2020 15:10 Ответить
ну це у хоплофобів така тупа отмазка
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21.07.2020 15:46 Ответить
Спочатку потрібно прийняти нормальний закон про застосування зброї!
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21.07.2020 14:47 Ответить
Как то не очень звучит. По идее гражданин не должен применять оружие. Может закон о самообороне?
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21.07.2020 14:55 Ответить
То вже деталі для юристів.
Головне що зміст один і той же.
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21.07.2020 15:01 Ответить
Не совсем. Закон о самообороне первичен. Для самообороны можно применить и сковороду. Закон о применении сковороды писать?
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21.07.2020 15:10 Ответить
скорее сковороду не применяют, а используют для самообороны
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21.07.2020 15:45 Ответить
У нас є закон в якому все чітко прописано?
Наприклад - я маю мисливську рушницю. Яку зобов'язаний зберігати її в розібраному вигляді у сейфі. І якщо серед ночі хтось вибиватиме мені вхідні двері і ломитиметься до мене в дім. Які мої законні дії?
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21.07.2020 15:48 Ответить
Не преувеличивай, разряженная в шкафу, зарядить минута. Закон кку 36.5
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21.07.2020 16:24 Ответить
Не в шафі, а в сейфі в розібраному вигляді...

Але мова не про це.
Ну наприклад зібрав я її і зарядив. А далі??? Коли і як я можу її застосувати? Стріляти через двері? Дочекатись доки зловмисник проникне в житло?
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21.07.2020 16:30 Ответить
Ну металлический шкаф можно и сейфом назвать, в законе написано когда я скинул вам номер и пункт кку 36 пункт 5. И по поводу разобранного вида, у вас что камера стоит в сейфе которое видео передает на пункт охраны порядка?
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21.07.2020 16:35 Ответить
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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21.07.2020 16:37 Ответить
А ты докажи, что было противоправное проникновение, а не просто человек громко в дверь стучал.
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21.07.2020 22:22 Ответить
Стреляй и затаскивай в дом. Какой ты хочешь закон чтоб стрелять просто в людей которые тебе не нравятся? Там ясно вроде написано, с оружием или пытающиеся проникнуть в дом.
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21.07.2020 23:41 Ответить
"какой ты хочешь закон чтоб стрелять просто в людей которые тебе не нравятся"?
То есть ты хочешь чтобы был принят закон о стрельбе по людям которые тебе не нравятся? Похоже тебе пора к психиатру.
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21.07.2020 23:50 Ответить
Ты походу дурак. Я как раз тебя и спрашиваю, тебе нужен закон чтоб ты в кого хочешь стрелял? Закон есть и он понятен, но ты придумываешь докажи, покажи.
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22.07.2020 02:17 Ответить
Внатуре даун, ты даже скопировал мое предложение с вопросительным знаком. Знаешь что эта ? штучка обозначает?
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22.07.2020 02:19 Ответить
Вызвать полицию, после этого забыть про оружие (и сковороду тоже) и сбежать через окно. Это если исходить из того как сейчас обстоят дела с самообороной. Поэтому необходим закон.
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21.07.2020 16:26 Ответить
https://censor.net/user/309067 Это жалкий раб, и рабочая скотина не может применять оружие для защиты своей жизни, и т.д., см. выше.
А, настоящий гражданин -- ОБЯЗАН! И, имеет право!
Родились рабами, выросли рабами, прожили всю жизнь рабами, и издохли рабами.
Это, по- твоему гражданин?
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21.07.2020 15:34 Ответить
Нет уж! Чтобы вот этот настоящий идиот мне встречался на улице? Кто знает, что ему померещится - возомнит себя Спартаком и начнёт пулять по сторонам!
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21.07.2020 16:05 Ответить
-... Любители били бы нас, Киса, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое... "(с)
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21.07.2020 14:49 Ответить
ЗЕГНИДЫ слыгались с мусорами и решили вооружиться,
чтобы нагибать лохов ещё ниже
корабельная сосна решила использовать тему оружия, чтобы
создать себе рекламу,
лучше бы рассказала про какие участки "врал" Парасюк,
не те ли, с откатов за которые эта шмара себе оружие и разрешение
на него покупать собралась ?
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21.07.2020 14:49 Ответить
Не прошло и много лет...Что там выдумывать?Возьмите молдавский Закон,поменяйте название государства и приймите.И всё будет нормально.Потому как,очень может быть,что с вашими "выдумками",этот закон будет в разы хуже,чем Наказ 622.
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21.07.2020 14:49 Ответить
Єто не тот закон
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21.07.2020 14:52 Ответить
В Google можно прочитать,тот или не тот.
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21.07.2020 15:05 Ответить
Надо голосовать за проект Закона 1222 Учайкина!
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21.07.2020 15:35 Ответить
молдаване свободные люди - немного дальше от совка и вот от такого вот плача.
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..

загоны для овец...
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21.07.2020 14:56 Ответить
є два проекта, нормальний від Учайкіна, і дебільноватний від Ібіса, ментов і ще деяких незацікавлених, точніш зацікавлених в монополізмі і щоб створити максимум проблем для придбання особливо короткоствольної зброї, перд тим якупити короткоствол, маєш володіти якоюсь іншою зброєю не менше скількохось років і ще деякі маразми. Від Учайкіна без таких дебільних умов, обмеження є і умови, але адекватні.
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21.07.2020 15:54 Ответить
Да уж,с каждым голодом! ситуация действительно ухудшается.Точно оговорка по Фрейду!!!
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21.07.2020 14:51 Ответить
а як вам таке: У нас в чате идет оживленная дискуссия касательно того, каким должно быть законодательное полеИсточник: https://censor.net/n3209316

і з кожним днем смерека Верещук буде атакувати здоровий глузд виборця, бо ввійшла в кураж.
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21.07.2020 15:11 Ответить
вона вже на вибори мера Києва готується
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21.07.2020 15:55 Ответить
Як вам помідори по 36 грн. в липні ?
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???

Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
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21.07.2020 14:51 Ответить
Угу Зеленський усі помідори по**здив!

Но нічого, на городі перші вже постигли, а то стояли зелені як бубни.
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21.07.2020 16:00 Ответить
То при бажанні можна знайти й по 50.
Я купляю по 25 на ринку.
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21.07.2020 16:15 Ответить
Так, а минулого року помідори були по 11. Що там з борщиком?))) На скільки подорожчав?))) Зебіли, мля... рік назад у вас стояло "виття на болотах" - свинарчуки і борщовий набір . Цьогоріч обісралися і з брехнею про свинарчуків і замовкли про ціни. Пильнуйте долар, зєлєйоббіки, а зброя - то не ваше...
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21.07.2020 18:55 Ответить
боятся, что постреляют их нахрен скоро, с таким воровством казны, гос. недвижимости, земли, и управлением страной! и правильно к слову сделают!
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21.07.2020 14:55 Ответить
Не удивлюсь если пропишут закон про оружие под небольшие частные армии.
Сечевые стрельцы атамана Коломойского.
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21.07.2020 14:58 Ответить
терорист в тему.дивно,правда?
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21.07.2020 15:29 Ответить
https://censor.net/user/412944

терорист в тему.дивно,правда?-- А, вот, представьте, сколько, бы, этот ублюдок прожил, если, бы, граждане имели право на ношение КНО?
Сколько?
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21.07.2020 15:37 Ответить
ніскільки, як і купа кацапів, що населили в Україну, тому бояться, не безпідставно, замість припинити своє антиукраїнску діяльність.
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21.07.2020 15:56 Ответить
Так и есть, там закон для юрлиц, тебе максиму пукалетик резиноплюй.
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21.07.2020 16:21 Ответить
И то если я журналист, или сотрудник, или кто там еще...
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21.07.2020 16:29 Ответить
Не, в этом новом законе для рабов тоже будут разрешены пукалетики резиновые
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21.07.2020 16:31 Ответить
так только ради этого закон и принимать будут .
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21.07.2020 16:44 Ответить
Доста вже рьігов піарити(( не галошьін так верещукьіна...
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21.07.2020 15:00 Ответить
Нужно принять сначала закон о применении оружия, а потом и продаже только не выборочно по кастам, по сословию по ,,важности,, персоны или всем желающим здоровым и адекватным или никому в том числе и наградное. Цырк в стране закона о применении оружия нету, а дарим налево и направо.
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21.07.2020 15:13 Ответить
Надо добиваться принятия Проекта Закона об оружии №1222 от Учайкина (УАВЗ).
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21.07.2020 15:28 Ответить
Зачем изобретать велосипед?
Взять и принять закон Штата Техас об оружии.
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21.07.2020 15:41 Ответить
Ставить на голосование в Раде эти оба проекта должны по дате их поступления!
Закон Учайкина №1222 поступил раньше.
А, отпечатанный экземпляр №1222-1 от ,,лакеев народа" пусть сожрет Верещучиха, пополам с Аваковым!
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21.07.2020 15:41 Ответить
Забыл Зеленку.
Пусть на троих разделят.
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21.07.2020 15:42 Ответить
а в турборежиме "слабо" чтобы к осени в третьем ...
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21.07.2020 15:48 Ответить
Количество идиотов среди населения превышает 50%
КАКОЕ ОРУЖИЕ ???
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21.07.2020 16:06 Ответить
На руках приблизно 1 млн легальних стволів і ніякого Сомалі на вулицях нема. Від кухонних ножів більше людей на рік гине чим від легальної вогнепальної зброї. А ідіотів будь де вистачає.
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21.07.2020 16:16 Ответить
Убивают и табуретками и кирпичами. Запретить? )))
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21.07.2020 16:19 Ответить
Та все треба заборонити шоб кожен раз не приймати новий закон, ось так - нікаму нічего. І все.
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21.07.2020 16:24 Ответить
И гранаты есть на руках... Надо добавить?
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21.07.2020 16:31 Ответить
Від автівок в країні гине в тисячу разів (!!!) більше людей.
То треба заборонити автомобілі???
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21.07.2020 16:17 Ответить
В основном на проезжей части
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21.07.2020 16:32 Ответить
Закон фуфло, юрлицам зброю, физлицам шляпу. Это депутаты хотят чопов вооружить чтоб себя любимых охранять)))
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21.07.2020 16:19 Ответить
Кожен громадянин повинен мати ПРАВО на зброю. І на самозахист. А потім хай сам вирішує чи купувати зброю чи ні. Закон має бути однаковий для всіх. з Правами та Обов'язками і Відповідальністю. Я вважаю ,що калібр має регламентуватися фінансовою спроможністю... Не більше 120мм .
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21.07.2020 18:48 Ответить
 
 