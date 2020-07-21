Законопроект про оборот оружия может быть принят в первом чтении в сентябре, - "слуга народа" Верещук
Законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" может быть принят в первом чтении в сентябре 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Я полагаюсь на инициаторов законопроекта, который разрабатывается. У нас в чате идет оживленная дискуссия касательно того, каким должно быть законодательное поле, как нужно регулировать. Законопроект имеет номер, если я не ошибаюсь №1212 (№1222 -1 "Об обороте оружия" авторства депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде. - Ред.) и он уже на выходе. Если все будет хорошо, то в сентябре мы будем рассматривать его в зале в первом чтении. Я знаю, что присоединились экспертные круги, владельцы оружия, ассоциации. Надеюсь, что мы урегулируем этот вопрос в законодательном поле уже в 2020 году", - отметила нардеп.
По словам Верещук, речь не идет о свободном обороте оружия, а о законодательном урегулировании выдачи разрешений на его приобретение.
"Там будут формы, то есть как можно регулировать, какие будут спецразрешения, какие будут разрешения на оружие. Речь не идет о свободном обороте оружия, речь идет о регулировании - той части, которую, к сожалению, никто не осуществляет: верификация, онлайн-реестры, кому можно выдавать разрешение. У нас же готовится законопроект "О территориальной обороне", как его связать - это сложная задача, но она должна быть решена, потому что с каждым годом ситуация ухудшается", - добавила нардеп.
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-- Люди должны иметь право защищать себя, своих детей, близких, других людей, свою собственность с оружием. В любое время. Для чего необходимо разрешить ношение КНО. Как в Америке. Всем законопослушным гражданам. Не уголовникам! Не бандюкам! Проект Закона №1222-1 --ЭТО ЖОПА! Которую лоббирует коррупционное до мозга костей МВД, узаконивающая коррупцию в МВД, и текущее состояние дел.
Головне що зміст один і той же.
Наприклад - я маю мисливську рушницю. Яку зобов'язаний зберігати її в розібраному вигляді у сейфі. І якщо серед ночі хтось вибиватиме мені вхідні двері і ломитиметься до мене в дім. Які мої законні дії?
Але мова не про це.
Ну наприклад зібрав я її і зарядив. А далі??? Коли і як я можу її застосувати? Стріляти через двері? Дочекатись доки зловмисник проникне в житло?
То есть ты хочешь чтобы был принят закон о стрельбе по людям которые тебе не нравятся? Похоже тебе пора к психиатру.
А, настоящий гражданин -- ОБЯЗАН! И, имеет право!
Родились рабами, выросли рабами, прожили всю жизнь рабами, и издохли рабами.
Это, по- твоему гражданин?
чтобы нагибать лохов ещё ниже
корабельная сосна решила использовать тему оружия, чтобы
создать себе рекламу,
лучше бы рассказала про какие участки "врал" Парасюк,
не те ли, с откатов за которые эта шмара себе оружие и разрешение
на него покупать собралась ?
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..
загоны для овец...
і з кожним днем смерека Верещук буде атакувати здоровий глузд виборця, бо ввійшла в кураж.
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???
Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
Но нічого, на городі перші вже постигли, а то стояли зелені як бубни.
Я купляю по 25 на ринку.
Сечевые стрельцы атамана Коломойского.
терорист в тему.дивно,правда?-- А, вот, представьте, сколько, бы, этот ублюдок прожил, если, бы, граждане имели право на ношение КНО?
Сколько?
Взять и принять закон Штата Техас об оружии.
Закон Учайкина №1222 поступил раньше.
А, отпечатанный экземпляр №1222-1 от ,,лакеев народа" пусть сожрет Верещучиха, пополам с Аваковым!
Пусть на троих разделят.
КАКОЕ ОРУЖИЕ ???
То треба заборонити автомобілі???