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Для встречи в "нормандском формате" пока "нет необходимой почвы", - Песков

Для встречи в

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине. В Кремле пока не видят оснований для ее проведения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате пока не "создана необходимая почва".

Источник росСМИ рассказал, что Москва пока не согласовывает ни дату новой встречи, ни саму встречу, поскольку для ее проведения нет никаких предпосылок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Украина ожидает дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Зеленский Владимир (20742) Песков Дмитрий (1924) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+9
да - взрывы и захваты заложников,кремлёвские гниды почву создают. Уж не такую ли "почву" пообещали кацапы яныку, что бы он от ассоциации с ЕС отказался?!
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21.07.2020 15:00
+7
Уже во всю создают.
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21.07.2020 14:55
+6
Вас тварей чернозем давно ждет
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21.07.2020 14:57
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Уже во всю создают.
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21.07.2020 14:55 Ответить
да - взрывы и захваты заложников,кремлёвские гниды почву создают. Уж не такую ли "почву" пообещали кацапы яныку, что бы он от ассоциации с ЕС отказался?!
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21.07.2020 15:00 Ответить
тебя мля пургомет драный пока никто не спрашивает.
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21.07.2020 14:56 Ответить
Вас тварей чернозем давно ждет
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21.07.2020 14:57 Ответить
какая встреча.. двоечник еще Зе не выполнил кремлевское домашнее задание, а Ермак оказался плохой репетитор)
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21.07.2020 14:58 Ответить
почвы? у пескова почвы нет? пурга )))
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21.07.2020 14:58 Ответить
Ему даже умереть не дадут по своей воле . Ещё нет необходимой почвы .
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21.07.2020 14:59 Ответить
Песок уходит из под ног.
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21.07.2020 15:01 Ответить
Обос...рали величайшего лидера современности. То чуркобес опустил, то ершик туалетный...
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21.07.2020 15:01 Ответить
Те що у Луцку відбувається і на ст.метро Мінська це я так розумію підготовка потрібного грунту?
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21.07.2020 15:01 Ответить
Ще на фронті загострення буде.
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21.07.2020 15:23 Ответить
Гавнюк, встреча состоится только после того, как твоё ***** слёзно пообещает вернуть Крым и Бамбас--и только, так и НЕ ИНАЧЕ. Всё остальное можешь смело засунуть себе в жопу под самые гланды.
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21.07.2020 15:01 Ответить
Хм... Только одна проблема! Лаптеногие вывезут с Крыма и Донбасса все включая резетки и туалеты!
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21.07.2020 15:05 Ответить
Эту проблему,как-то переживем.Главное пусть свалят нах.. Желательно вперед ногами.
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21.07.2020 15:09 Ответить
"Для встречи в "нормандском формате" пока "нет необходимой почвы", - Песков"

Ну і ладушки.
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21.07.2020 15:03 Ответить
Песков пургомёт, он озвучивает только хотелки *****, верить ему не стоит ..)
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21.07.2020 15:03 Ответить
Верь Кловану
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21.07.2020 15:09 Ответить
Языковой закон это и есть та самая почва?
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21.07.2020 15:04 Ответить
так это шо получаеться - моника врет шо ли? - не может быть - он же главзебил - да - бедная Украина
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21.07.2020 15:06 Ответить
Аяяяй, а бубачка уже пролепетало, шо встречу ожидают..
И про почву молчало.
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21.07.2020 15:09 Ответить
Встречу в "нормандском формате" можно проводить без участия РФ. От страны агрессора и оккупанта все равно нет никакой пользы. Цивилизованный мир давно уже должен вычеркнуть РФ из всех международных организаций, должен оградить РФ высоким забором и не выпускать от туда никого.
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21.07.2020 15:09 Ответить
???!!! А войска и технику с Донбасса кто будет вьіводить , Германия и Франция ?
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21.07.2020 15:39 Ответить
Хабаровский формат нужен,и Хабаровскую Народную Республику,(ХНР)а Там и Сибирь подтянется....
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21.07.2020 15:11 Ответить
Все любят писить и какать в песков !
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21.07.2020 15:15 Ответить
До зустрічі кацапи не готові.
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21.07.2020 15:36 Ответить
Как и следовало ожидать , Кремлю "Нормандский "формат , как вампиру - чеснок. В прошльій раз бьіло ровно то же самое , но Макрон с Меркель взяли Пуйло за уши и притащили в Париж. И сейчас притащат ...
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21.07.2020 15:37 Ответить
Время от времери петух галантерейный кукарекает, о том, что у него чего то нету, на понятном языке это значит, что бес путлер еще не получил по рылу.
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21.07.2020 15:49 Ответить
Значит Украина не выполнила то , что приказала россия. Во одно из заданий , почему так проталкивают Закон о языке , - Мова им не нравится а просовывают свой язык.
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21.07.2020 16:47 Ответить
 
 