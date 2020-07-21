"Для встречи в "нормандском формате" пока "нет необходимой почвы", - Песков"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине. В Кремле пока не видят оснований для ее проведения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате пока не "создана необходимая почва".

Источник росСМИ рассказал, что Москва пока не согласовывает ни дату новой встречи, ни саму встречу, поскольку для ее проведения нет никаких предпосылок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Украина ожидает дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.