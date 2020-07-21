Захват автобуса в Луцке: Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы по окнам

Всех жителей близлежащих домов эвакуировали, поскольку террорист имеет при себе огнестрельное оружие и может стрелять по окнам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Также пока полностью перекрыт центр города. "Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", – пояснил Антон Геращенко.

Заместитель министра МВД отметил, что сейчас на месте есть лица, ответственные за переговоры. Они знают, что они делают. Сейчас проводятся переговоры, чтобы все заложники были освобождены и невредимы.

"Надеемся, что действия полиции и СБУ приведут к тому, что в ходе переговоров этот человек освободит всех заложников и покажется полиции. Мы надеемся именно на такой вариант", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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