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Новости Захват заложников в Луцке
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Захват автобуса в Луцке: Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы по окнам

Захват автобуса в Луцке: Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы по окнам

Всех жителей близлежащих домов эвакуировали, поскольку террорист имеет при себе огнестрельное оружие и может стрелять по окнам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Также пока полностью перекрыт центр города. "Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", – пояснил Антон Геращенко.

Заместитель министра МВД отметил, что сейчас на месте есть лица, ответственные за переговоры. Они знают, что они делают. Сейчас проводятся переговоры, чтобы все заложники были освобождены и невредимы.

"Надеемся, что действия полиции и СБУ приведут к тому, что в ходе переговоров этот человек освободит всех заложников и покажется полиции. Мы надеемся именно на такой вариант", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Читайте: Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Читайте: Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком

Автор: 

захват (787) Луцк (587)


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Топ комментарии
+6
"захват заложников" это мусорская спецоперация устроенная аваковым по заданию зеленского
кварталовец решил поднять свой рейтинг, для чего оплатил услуги разумкова,
а мусора отвлекают Лохов
откуда Максим мог взять оружие, если он лечился в психушке ?
кто, кроме мусоров вооружает бандитов и сепаратистов ?
а что с оружием, которое вёз Рубан ?
аваковские мусора наглые лживые твари, не верьте ни единому слову этих оборотней,
лучше посмотрите, как аваковский мусор держит Гражданина, чтобы депутатская падаль его могла ударить .....
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21.07.2020 15:20
+4
Вже не факт, був би негром, ноги би цілували.
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21.07.2020 15:23
+3
Потерпевший - настоящий бедоносец. Ведь только в Луцке был и следом беда.
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21.07.2020 15:12
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Потерпевший - настоящий бедоносец. Ведь только в Луцке был и следом беда.
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21.07.2020 15:12 Ответить
тебе смешно, ушлёпок?
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21.07.2020 15:14 Ответить
смешного ничего нет, когда мусора вооружают психов
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21.07.2020 15:21 Ответить
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
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21.07.2020 16:27 Ответить
"захват заложников" это мусорская спецоперация устроенная аваковым по заданию зеленского
кварталовец решил поднять свой рейтинг, для чего оплатил услуги разумкова,
а мусора отвлекают Лохов
откуда Максим мог взять оружие, если он лечился в психушке ?
кто, кроме мусоров вооружает бандитов и сепаратистов ?
а что с оружием, которое вёз Рубан ?
аваковские мусора наглые лживые твари, не верьте ни единому слову этих оборотней,
лучше посмотрите, как аваковский мусор держит Гражданина, чтобы депутатская падаль его могла ударить .....
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21.07.2020 15:20 Ответить
куча мин, заявление твари Геращенка про их складирование на территории в/ч,
и что в итоге ?
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21.07.2020 15:26 Ответить
баржа уплыла вниз по течению.
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21.07.2020 15:29 Ответить
С психическим неадекватом спецоперацию не просчитаешь...
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21.07.2020 15:33 Ответить
я знаю людей имевших диагноз шизофрения , а в последствии получивших водительское удостоверение, и нормик ...
за деньги можно всё
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21.07.2020 15:44 Ответить
а ещё у каждого психа есть личный номер мобильного бутусова.
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21.07.2020 15:39 Ответить
В США он бы был уже у праотцов..
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21.07.2020 15:21 Ответить
Вже не факт, був би негром, ноги би цілували.
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21.07.2020 15:23 Ответить
в задницу, какие ноги
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21.07.2020 15:28 Ответить
Мутное дело.Как-то это все...ну,наиграно,неправдоподобно...Мож правда шото мутят...
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21.07.2020 15:27 Ответить
Цитируешь слово в слово Шария )
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21.07.2020 15:32 Ответить
Нашинський фанат Брейвіка
Сподіваюся, снайпер вже працює щоб він не топтав землю
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21.07.2020 15:29 Ответить
По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.

Даже не смешно читать последнее предложение, иду сдавать билет на автобус.
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21.07.2020 15:31 Ответить
я бы нах послал с его эвакуацией, за массовку в фильмах тоже платить надо.
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21.07.2020 16:12 Ответить
 
 