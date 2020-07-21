"Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?"

Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что планирует обратиться в суд из-за нападения с зеленкой на его коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина, который заявлял ранее, что в Украине нет суверенитета.

Об этом Шевченко сказал комментарии журналистке "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе инцидента на самого Шевченко, который находился рядом с Волошиным, также попала зеленка.

"Я буду обращаться с иском о материальном возмещении, так как галстук, рубашка, брюки, сумка, ботинки - это все средства. Оно все, извините, грязные и не отмываются", - сказал он.

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В то же время точную сумму компенсации он не назвал. По словам Шевченко, для него это "принципиальное дело" и речь не о деньгах.

"Дело принципиальная, чтобы эти подонки, мерзавцы понесли наказание за то, что они делают. Потому что они сегодня на депутата напали, завтра на девушку нападут. А если бы там была серная кислота, а не зеленка, чтобы это было?" - заявил народный депутат.

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