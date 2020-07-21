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"Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?"

Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что планирует обратиться в суд из-за нападения с зеленкой на его коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина, который заявлял ранее, что в Украине нет суверенитета.

Об этом Шевченко сказал комментарии журналистке "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе инцидента на самого Шевченко, который находился рядом с Волошиным, также попала зеленка.

"Я буду обращаться с иском о материальном возмещении, так как галстук, рубашка, брюки, сумка, ботинки - это все средства. Оно все, извините, грязные и не отмываются", - сказал он.

Смотрите также: "Ты мне глаз выжег, сука! П#дор!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой. ФОТО

В то же время точную сумму компенсации он не назвал. По словам Шевченко, для него это "принципиальное дело" и речь не о деньгах.

"Дело принципиальная, чтобы эти подонки, мерзавцы понесли наказание за то, что они делают. Потому что они сегодня на депутата напали, завтра на девушку нападут. А если бы там была серная кислота, а не зеленка, чтобы это было?" - заявил народный депутат.

Читайте также: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил что Украина "не имеет суверенитета". Нардепы 5 фракций призвали Разумкова обратиться к правоохранителям

Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Шевченко Евгений Слуга народа (77) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+53
а если бы так? не хо? скоро будет.
"Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?" - Цензор.НЕТ 1898
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21.07.2020 15:09
+43
Обратите внимание- его коллега из партии жоппа Украине. Ага, коллега! ну кто бы сомневался, что это одно кремлевское конченное шобло.
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21.07.2020 15:11
+40
"Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?" - Цензор.НЕТ 312
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21.07.2020 15:11
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Страница 2 из 2
...краще щоб це була куля...!!!
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21.07.2020 15:28 Ответить
Марнотратство, на фронті пригодиться. І "галстук" підійшов би.
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21.07.2020 19:31 Ответить
Так вот кто граждан Украины, патриотов, ветеранов АТО называет фашистами и подонками....Оказывается нет большой разницы между Нардепами из вражеской про-российской партии ОПЗЖ и слуг Народа - и там и тут собрались ватники-сепаратисты, которые вне стен ВР по-дружески между собой общаются и вместе ненавидят Майдан, Революцию Достоинства и граждан Украины.
Думай-те!
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21.07.2020 15:28 Ответить
Ну тогда на одного слугу уродов и жопоблоковца стало бы меньше!
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21.07.2020 15:30 Ответить
кремлівський виродок намєрєн судітся.
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21.07.2020 15:30 Ответить
наххх ... в басманный "суд" ...
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21.07.2020 15:38 Ответить
і воно не обмовилося.. іфгєній і алєжик анатоліч не тільки "колегі" а й "подєльнікі" та "мишибратья"
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21.07.2020 15:30 Ответить
Онлайн стрім від Андрія Серебрянського з-під мусорні: https://youtu.be/02W8ZKOaImI
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21.07.2020 15:30 Ответить
Шевченко не хочет обратиться в СБУ по поводу кремлевских подонков ОПЗЖ и их деятельности ??? Подлизнул зад медведчуку на всякий случай.
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21.07.2020 15:34 Ответить
На жаль була не кислота
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21.07.2020 15:34 Ответить
Шевченко не переживай,тебе буде судити народ.
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21.07.2020 15:35 Ответить
...А если бы это было ДЕРЬМО ?
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21.07.2020 15:36 Ответить
Дерьмо отмоется , но запах ( душок ) останется
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21.07.2020 16:28 Ответить
пиши в Спортлото, Зе-чмо сране ))
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21.07.2020 15:39 Ответить
Если б была, было бы лучше )
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21.07.2020 15:40 Ответить
А если бы там была серная кислота, а не зеленка, чтобы это было?"Источник: https://censor.net/n3209324

Про судьбу Ганзюк он ничего не знает....конечно ему рубашка и галстук дороже...***** зеленый
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21.07.2020 15:41 Ответить
а если бы на твоем месте был какой-то дурачок?
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21.07.2020 15:43 Ответить
"А если б ты вёз патроны..." (с)
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21.07.2020 15:46 Ответить
Вот вы сегодня депутатов зелёнкой обливаете, а завтра этими же руками будете водку кушать
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21.07.2020 15:47 Ответить
Фекалиями нужно было, это для них естественная среда, тогда в суд точно не подадут.
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21.07.2020 15:48 Ответить
Та взагалі то більших мерзотників,чим ті,що зараз привладі,взагалі не знайти.
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21.07.2020 15:49 Ответить
Благословение Строителям русского Ада в Украине...
17 российских обстрелов за прошедшие сутки. Один защитник Украины погиб. Ещё один ранен.. Добрый день россия..."Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 7823
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21.07.2020 15:49 Ответить
жаль, что там была не серная кислота...
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21.07.2020 15:50 Ответить
Щось цей "шевченко" лише трохи поступається колоритністю отому "шевченку" з НБУ, фото "Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 7334
Вони що, задля знущання узяли поширене українське прізвище?
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21.07.2020 15:51 Ответить
а шо, вот так сразу, в открытую, Шевченкович или Шевченсон???
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21.07.2020 16:15 Ответить
Вовсе нет...фамилии украинских евреев либо месту рождения, либо по профессии...
Швец, Кравец...типичная профессия...соответственно дети и далее...Шевченко, Кравченко, Кравчук...
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21.07.2020 16:37 Ответить
А еслиб фекалия?!
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21.07.2020 15:53 Ответить
Ця Зелена курва одразу почала репетувати про фашистів, розганяючи російську пропаганду. На відео це чітко можна почути. Норм наголосували довбойоби. Завели до Ради разом з ОПЗЖ ще Зелених колоборантів.
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21.07.2020 15:53 Ответить
Чувак,тебя окультурили хиппово.Теперь рубаха цвета хаки.Сможешь от снайпера сховатись у кущах.А ты навiть бач яка паскуда невдячна!
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21.07.2020 15:54 Ответить
,, а если бы там была серная кислота "?
А если бы у бабушки были яйца , то бабушка была бы дедушкой 🤣 притырок з5леныйм!
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21.07.2020 15:54 Ответить
А якби то був ху@ло?
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21.07.2020 15:55 Ответить
А если бы он снаряды вёз?
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21.07.2020 15:59 Ответить
"... чтобы эти подонки, мерзавцы понесли наказание..."
Вірно. Щоб ти і твій кацапський "таваріщ" і багато інших антиукраїнців понесли невідворотну сувору кару.
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21.07.2020 16:00 Ответить
"Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 8566Видно потрібно цих проклятих кремлівських виродків Волошина і Шевченка люструвати точно так як московського яничара Шуфру ..
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21.07.2020 16:00 Ответить
"Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 2410
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21.07.2020 16:48 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran

Депутат від ОПЗЖ Волошин вдарив активіста, який облив його зеленкою, в той час, коли самого активіста в цей час тримали за руки представники «нової поліції».

Зараз громадяни підійшли під приміщення Печерського управління поліції, а поліція закрилася від громадян зсередини на ключ.
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21.07.2020 16:02 Ответить
Ответ простой ;все нардепы одним миром мазаны,только кликухи разные кто ЗЕ кто ОПЗЖо все одна мразота достойная эшафота
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21.07.2020 16:02 Ответить
Какие средства? ты на себя погляди, пес смердячий, тьфу, зеленый.
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21.07.2020 16:06 Ответить
"Бедненький", он же "минималку" получает, а одёжка то нынче дорогая, как же теперь ему быть, конечно же, подавай на суд, пусть компенсирует все эти убытки, - нищета блин.
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21.07.2020 16:08 Ответить
малороссы своих не бросают.
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21.07.2020 16:10 Ответить
Я Шевченку где-то даже немного сочувствую. Пострадал. И при этом надо кгбЭ делать хорошую мину при плохой игре. Он, скорее всего, специально глупости говорит. Ибо как действующий юрист, он не может не знать, что юридическая ответственность наступает только за деяния, а не "за намерения". Последнее - это родовая черта совйецкой власти. С последующими расстрелами. Но его Илекторат, понятно, это не знает. И потому он вот это и горовит: "сегодня на депутата напали, завтра на девушку нападут. А если бы там была серная кислота, а не зеленка, чтобы это было?". На удивление взвешенный и продуманный базар. Плюсую!
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21.07.2020 16:11 Ответить
**** Зеленая, сначала на Волошина в суд подай за разжигание межнациональной вражды. Ублюдок!
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21.07.2020 16:18 Ответить
Слуга-******,сначала поменяй фамилию.ты ее не достоин,падаль кремлевская !!!
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21.07.2020 16:25 Ответить
А разбить **@льник?
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21.07.2020 16:27 Ответить
"А если бы это была серная кислота?" Если бы!!!
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21.07.2020 16:29 Ответить
Ухты..а если бы это было говно..то нардеп опзежопец просто бы растворился в подобном...
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21.07.2020 16:30 Ответить
Лучше бы их говном облили , хотя ...
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21.07.2020 16:30 Ответить
Говном это явное покушение на убийство......нардеп бы смешался сам с собой и на асфальте осталась бы просто вонючая куча
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21.07.2020 16:32 Ответить
вони недарма обидва були в одній звязці і обидва отримали зеленкою. Що вкотре доводить істину: слуги уродів є конгломератом різновекторних (осколків ригів + старих комуняк + соцморозівців + земельноаграрних баронів + та інших). В конкретному випадку: оцей шевченко разом з волошиним є типовим зажопом.
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21.07.2020 16:31 Ответить
******* зеленкою нардеп Волошин вдарив ветерана АТО, поки того тримали поліцейські . Прокремлівський народний депутат з партії ОПЗЖ Олег Волошин вдарив в обличчя ветерана АТО.

Відповідне відео очевидця оприлюднено у соцмережах.

Інцидент стався після того, як активісти кинули у нардепа яйце з зеленкою за його сепаратистські заяви щодо України.Як видно на опублікованому відео, коли одного з них затримали, Волошин вирішив скористатися моментом, і, поки чоловіка тримали відразу кілька поліцейські, вдарив його кулаком в обличчя.

При цьому правоохоронці на цей напад ніяк не відреагували і дали нардепу піти.Йому інкримінують статтю346.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/voloshin-vdariv-veterana-ato-video-novini-kiyeva-50101341.html
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21.07.2020 16:33 Ответить
А що зробити ,щоб в шевченко була голова, а не качан капусти? Був придуроком і ним помре.
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21.07.2020 16:35 Ответить
слуга народа просто не использовал все моющие продвинутые средства. Рекомендую также залезть в стиральную машину в этих самых галстуке, рубашке, брюках, сумке, ботинках, вместе с волошиным. Крышку можно потом и не открывать, да и Украина немного очиститься.Источник: https://censor.net/n3209324
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21.07.2020 16:37 Ответить
"Я буду звертатися з позовом про матеріальне відшкодування, оскільки краватка, сорочка, штани, сумка, черевики - це все кошти. Воно все, вибачте, брудне і не відмивається", - сказав він.Джерело: https://censor.net/ua/n3209324

Шановні, що облили даний непотріб. Розчин брильянтового зеленого в етиловому спирті- має певні, цікаві властивості... Підкажу, як розбити дане звинувачення в суді.
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21.07.2020 16:45 Ответить
Зелені потвори разом зажопами.
Сьогодні ветерани АТО облили зеленкою проросійського народного депутата від фракції ОПЗЖ під час виходу з Верховної Ради. Нардеп вдарив одного з чоловіків, проте саме їх затримали. Наразі під будівлею поліції збираються активісти, стягується поліція, а затриманим світить ув'язнення.Про це повідомив Олексій Петров у Фейсбуці.

Він написав, що затриманим світить стаття, яка передбачає ув'язнення на строк до 5 років.«За тією інформацією, що є на цю хвилину хлопцеві, який трохи підправив новими фарбами ранковий макіяж депутату Волошину, шиють кримінальну статтю. А саме 346-ю Кримінального кодексу України. Мінімальне покарання обмеження волі на строк до п'яти років!», - написав він.У той же час, сам депутат від ОПЗЖ Волошин, який «нагадаю, заперечує статтю І Конституції України, (а отже заперечує всю Конституцію), свій напад на затриманого хлопця, пояснює самообороною. Це при тому, що небайдужого громадянина вже було затримано поліцією і він находився в десяті метрах від самого Волошина."
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21.07.2020 16:45 Ответить
а як би це була молоткова фарба? це щось змінює?
чи вам треба якісь інші прояви підтримки від населення під намальовані % сприйняття суспільством?
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21.07.2020 16:48 Ответить
А если б атомная бомба? Вас, зелядей, надо не только зеленкой поливать, с вас живьем шкуру сдирать надо!
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21.07.2020 16:50 Ответить
Похорошему не только с них, но и с тех, кто их выбрал.
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22.07.2020 02:08 Ответить
Поліція тримала затриманого (руки за спиною) А ця падаль підбігла і вдарила. Так роблять боягузи і баби.
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21.07.2020 16:52 Ответить
А если бы у бабушки был бы хер....?)
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21.07.2020 16:56 Ответить
Не зеленкой надо,а каустиком!
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21.07.2020 16:58 Ответить
В следующий раз надо действовать аккуратнее , чтоб свидетель из слуги народа не мог пожаловаться . А попал на концерт кобзона с лекцией бузины одновременно. Ватный обсос .
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21.07.2020 17:01 Ответить
Брюки... грязные. Это хорошо.
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21.07.2020 17:09 Ответить
https://www.5.ua/polityka/zlochyn-u-stinakh-parlamentu-herashchenko-pro-zaiavu-deputata-z-opzzh-shchodo-suverenitetu-ukrainy-219690.html "Це злочин у стінах парламенту. А Голова Верховної Ради мав негайно виключити мікрофон людині, яка заявила, що в України немає суверенітету" - Ірина Геращенко про заяву депутата з ОПЗЖ щодо суверенітету України

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала заяву народного депутата з ОПЗЖ Олега Волошина щодо суверенітету України.
"У стінах парламенту сьогодні було здійснено злочин - це стаття 111 Кримінального кодексу України, яка називається "Державна зрада". Голова Верховної Ради мав негайно відреагувати на злочин, виключити мікрофон людині, яка заявила, що немає суверенітету", - сказала Геращенко.
Вона додала: "Неодноразово п'ята колона Кремля попередні п'ять років намагалася щось таке говорити про державний суверенітет. Завдання керівництва парламенту - чітко дотримуватися регламенту. Коли звучать образливі вислови, заклики до ненависті, розколу країни, просто виключається мікрофон. Тут людині дали виступити до кінця. Ба більше, частина "слуг" йому аплодувала".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/zlochyn-u-stinakh-parlamentu-herashchenko-pro-zaiavu-deputata-z-opzzh-shchodo-suverenitetu-ukrainy-219690.html
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21.07.2020 17:21 Ответить
Ну як же голова ВР міг відключити мікрофон, коли він має такі ж погляди, як Волошин...

"Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 5994
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22.07.2020 09:43 Ответить
эта тварь загадила весь город в прошлом году своими билбордами и еще ФАМИЛИЮ КАКУЮ ВЗЯЛ ИШЬ ТЫ ЕВРЕЙ РЫГО
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21.07.2020 17:24 Ответить
-
​​ Тарас Григорович Шевченка.
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
*
А цей кремлівський виродок Є. Шевченко. Він продажний московський яничара,
тільки ганьбить таке величне українське прізвище, якого він не гідний.
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21.07.2020 17:30 Ответить
Не "Шевченко" ,а шєвчєнкАВ!!!!
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21.07.2020 18:00 Ответить
та Тарас Григорович Шевченко
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22.07.2020 02:35 Ответить
Можна "повторіть", але вже з кислотою і на Волошину і на Шевченко.Треба ж якось ворогів мітити.
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21.07.2020 17:40 Ответить
" якби це була сірчана кислота.."Боже, яке ж воно дурне. А ще більше сцикливе. Втім як і всі оті слуги.І ті хто за них голосував.
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21.07.2020 17:51 Ответить
https://prm.ua/pogrebiskiy-pro-********-zelenkoyu-nardepa-vid-opzzh-hotili-pospilkuvatisya-pro-vidsutnist-v-********-suverenitetu/ О.Погребиський про ******* зеленкою нардепа від ОПЗЖ: хотіли поспілкуватися про "відсутність" в України суверенітету

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
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21.07.2020 17:54 Ответить
За кислоту була би ПОДЯКА від Народу України!!!!
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21.07.2020 17:59 Ответить
Женя увидимся в Запорожье...
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21.07.2020 18:01 Ответить
В принципе учитывая назойливое желание слуги, принимается и кислота, но лучше напалм.
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21.07.2020 18:03 Ответить
Одному мне жалко что там была не серная / соляная кислота?
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21.07.2020 18:11 Ответить
Говорят "царская водка" хорошо смывает все следы зеленки... вместе с обьектом.
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21.07.2020 21:03 Ответить
отличная новость !! Этих пророссийских козлов волошина и шевченко надо каждый день мочить в нечистотах, пока не поумнеют!! жополизы путинсике,!! Так им и надо!!
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21.07.2020 19:03 Ответить
Отличная новость!! Теперь пора перейти к пророссийским козлам рабиновичам и медведчукам!!!
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21.07.2020 19:06 Ответить
А если бы в его голове было не кацапское гуано, а мозги?!
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21.07.2020 19:09 Ответить
Если была бы кислота, то растворился бы. Со временем.
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21.07.2020 19:14 Ответить
Может без всякого суда скинуться на "галстук"? Просит же бедняга.
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21.07.2020 19:24 Ответить
Да, жаль что это была не кислота.
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21.07.2020 20:58 Ответить
Такой же урод как и волошин!
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21.07.2020 22:46 Ответить
Подати у суд - з прензією - чому була просто зеленка -60% спирту та 1% брильянтового зеленого . решта - вода ?

По даному поводу - повинна бути сірчана кислота -і побільше !
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22.07.2020 00:37 Ответить
Вони навіть Янучару переплюнули. Тому одороблу не прийшла в міжвушний ганглій ідея про яйце - "а якби то була бімба?"
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22.07.2020 02:31 Ответить
"Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?" - Цензор.НЕТ 2621
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22.07.2020 09:35 Ответить
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