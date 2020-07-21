"Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?"
Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что планирует обратиться в суд из-за нападения с зеленкой на его коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина, который заявлял ранее, что в Украине нет суверенитета.
Об этом Шевченко сказал комментарии журналистке "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ходе инцидента на самого Шевченко, который находился рядом с Волошиным, также попала зеленка.
"Я буду обращаться с иском о материальном возмещении, так как галстук, рубашка, брюки, сумка, ботинки - это все средства. Оно все, извините, грязные и не отмываются", - сказал он.
В то же время точную сумму компенсации он не назвал. По словам Шевченко, для него это "принципиальное дело" и речь не о деньгах.
"Дело принципиальная, чтобы эти подонки, мерзавцы понесли наказание за то, что они делают. Потому что они сегодня на депутата напали, завтра на девушку нападут. А если бы там была серная кислота, а не зеленка, чтобы это было?" - заявил народный депутат.
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Про судьбу Ганзюк он ничего не знает....конечно ему рубашка и галстук дороже...***** зеленый
17 российских обстрелов за прошедшие сутки. Один защитник Украины погиб. Ещё один ранен.. Добрый день россия...
Вони що, задля знущання узяли поширене українське прізвище?
Швец, Кравец...типичная профессия...соответственно дети и далее...Шевченко, Кравченко, Кравчук...
А если бы у бабушки были яйца , то бабушка была бы дедушкой 🤣 притырок з5леныйм!
Вірно. Щоб ти і твій кацапський "таваріщ" і багато інших антиукраїнців понесли невідворотну сувору кару.
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran
Депутат від ОПЗЖ Волошин вдарив активіста, який облив його зеленкою, в той час, коли самого активіста в цей час тримали за руки представники «нової поліції».
Зараз громадяни підійшли під приміщення Печерського управління поліції, а поліція закрилася від громадян зсередини на ключ.
Відповідне відео очевидця оприлюднено у соцмережах.
Інцидент стався після того, як активісти кинули у нардепа яйце з зеленкою за його сепаратистські заяви щодо України.Як видно на опублікованому відео, коли одного з них затримали, Волошин вирішив скористатися моментом, і, поки чоловіка тримали відразу кілька поліцейські, вдарив його кулаком в обличчя.
При цьому правоохоронці на цей напад ніяк не відреагували і дали нардепу піти.Йому інкримінують статтю346.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/voloshin-vdariv-veterana-ato-video-novini-kiyeva-50101341.html
Шановні, що облили даний непотріб. Розчин брильянтового зеленого в етиловому спирті- має певні, цікаві властивості... Підкажу, як розбити дане звинувачення в суді.
Сьогодні ветерани АТО облили зеленкою проросійського народного депутата від фракції ОПЗЖ під час виходу з Верховної Ради. Нардеп вдарив одного з чоловіків, проте саме їх затримали. Наразі під будівлею поліції збираються активісти, стягується поліція, а затриманим світить ув'язнення.Про це повідомив Олексій Петров у Фейсбуці.
Він написав, що затриманим світить стаття, яка передбачає ув'язнення на строк до 5 років.«За тією інформацією, що є на цю хвилину хлопцеві, який трохи підправив новими фарбами ранковий макіяж депутату Волошину, шиють кримінальну статтю. А саме 346-ю Кримінального кодексу України. Мінімальне покарання обмеження волі на строк до п'яти років!», - написав він.У той же час, сам депутат від ОПЗЖ Волошин, який «нагадаю, заперечує статтю І Конституції України, (а отже заперечує всю Конституцію), свій напад на затриманого хлопця, пояснює самообороною. Це при тому, що небайдужого громадянина вже було затримано поліцією і він находився в десяті метрах від самого Волошина."
чи вам треба якісь інші прояви підтримки від населення під намальовані % сприйняття суспільством?
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала заяву народного депутата з ОПЗЖ Олега Волошина щодо суверенітету України.
"У стінах парламенту сьогодні було здійснено злочин - це стаття 111 Кримінального кодексу України, яка називається "Державна зрада". Голова Верховної Ради мав негайно відреагувати на злочин, виключити мікрофон людині, яка заявила, що немає суверенітету", - сказала Геращенко.
Вона додала: "Неодноразово п'ята колона Кремля попередні п'ять років намагалася щось таке говорити про державний суверенітет. Завдання керівництва парламенту - чітко дотримуватися регламенту. Коли звучать образливі вислови, заклики до ненависті, розколу країни, просто виключається мікрофон. Тут людині дали виступити до кінця. Ба більше, частина "слуг" йому аплодувала".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/zlochyn-u-stinakh-parlamentu-herashchenko-pro-zaiavu-deputata-z-opzzh-shchodo-suverenitetu-ukrainy-219690.html
Тарас Григорович Шевченка.
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
*
А цей кремлівський виродок Є. Шевченко. Він продажний московський яничара,
тільки ганьбить таке величне українське прізвище, якого він не гідний.
Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
По даному поводу - повинна бути сірчана кислота -і побільше !