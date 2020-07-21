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Новости Силовики
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Пьяный мужчина зашел в магазин с боевой гранатой и угрожал перекрыть дорожное движение в райцентре в Запорожской области, - полиция. ФОТО

В райцентре Васильевка (Запорожская область) правоохранители задержали мужчину, который зашел в магазин с боевой гранатой "Ф-1" и угрожал перекрыть дорожное движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникаций Нацполиции в Запорожской области.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 20 июля в г. Васильевка Запорожской области. Вначале местный житель позвонил в полицию и сообщил, что имеет взрывное устройство и хочет перекрыть дорожное движение. Спустя несколько минут он зашел с гранатой "Ф-1" в магазин, расположенный на бульваре Центральном, сотрудники магазина вызвали полицию.

Прибывшим первыми на место происшествия правоохранителям удалось задержать и разоружить мужчину до приезда следственно-оперативной группы и специалистов-взрывотехников.

Пьяный мужчина зашел в магазин с боевой гранатой и угрожал перекрыть дорожное движение в райцентре в Запорожской области, - полиция 01

По данным полиции, задержан местный житель 1968 г.р., служивший ранее в АТО. По предварительным данным, боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный мужчина зашел в магазин с боевой гранатой и угрожал перекрыть дорожное движение в райцентре в Запорожской области, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство.

граната (1007) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Запорожская область (3172)


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Топ комментарии
+9
ау! там никакого лунного затмения нет? ну или "парада планет" ??? ну там...каконить геомагнитного возмущения ? то-то сегодня зашкаливает ... у неадекватов...
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21.07.2020 15:14
+7
Зебиленд
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21.07.2020 15:10
+6
какой то бесконечный круговорот ****..ца в стране...
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21.07.2020 15:17
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перекрыть дорожное движение в магазине...
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21.07.2020 15:10 Ответить
Зебиленд
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21.07.2020 15:10 Ответить
ЗЕмбабве
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21.07.2020 15:11 Ответить
братья по разуму узеленского повсплывали массово, обострение какое-то
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21.07.2020 15:11 Ответить
новая зе реальность
П'яний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 3970
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21.07.2020 16:10 Ответить
там больше похоже что поймали мелких воришек...
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21.07.2020 17:27 Ответить
Надо было его на вертушке раскрутить как на карусели, и вытолкнуть в отключенные сенсорные двери.
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21.07.2020 15:11 Ответить
Интересно , это животное тоже допустят к выборам ?
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21.07.2020 15:12 Ответить
Видно достало, 3 бутылки на переходе разбил.
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21.07.2020 15:13 Ответить
ау! там никакого лунного затмения нет? ну или "парада планет" ??? ну там...каконить геомагнитного возмущения ? то-то сегодня зашкаливает ... у неадекватов...
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21.07.2020 15:14 Ответить
есть. Собственно, в эти дни как раз проходит Парад планет. Сатурн светит шо Полярная звезда.
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21.07.2020 15:23 Ответить
ну вооот... все ж стало на свои места... )))))
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21.07.2020 15:30 Ответить
Ой, не знаю... В нас (Харків, Журавлівка) вже другу добу поспіль води немає, так я теж на грані закипання...))
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21.07.2020 15:27 Ответить
Там пост дпс как НЛО, тарелкой называют.
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21.07.2020 15:16 Ответить
Жаркий денек сегодня. Что к вечеру еще будет ?
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21.07.2020 15:16 Ответить
магнитные бури шоле
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21.07.2020 15:17 Ответить
какой то бесконечный круговорот ****..ца в стране...
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21.07.2020 15:17 Ответить
Так у нас своє "Дітя хаоса" в країні ...
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21.07.2020 17:30 Ответить
В этот период лета всегда какие то анамалии и катастрофы.
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21.07.2020 15:18 Ответить
Можешь успокоить когда полный абзац.
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21.07.2020 15:35 Ответить
А чому не грохнули цього виродка при затриманні?
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21.07.2020 15:19 Ответить
так потому что у нас запрещено народу носить оружие
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21.07.2020 15:24 Ответить
к счастью
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21.07.2020 15:49 Ответить
вероятно обманутый инвестор в СЭС, сегодня ж голосование.
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21.07.2020 15:19 Ответить
Уже. Ежедневная граната это уже как утренний английский чай.
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21.07.2020 15:35 Ответить
Дебил!
Если бы взорвал в магазине - было бы просто хулиганство.
А так пойдет за приобретение, хранение, вымогательство, а может даже терроризм.
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21.07.2020 15:33 Ответить
На жаль наслідки війни будемо відчувати дуже довго. (((
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21.07.2020 15:34 Ответить
При чем тут наслидки вийны? Он сидел уже до этого, до войны
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21.07.2020 15:44 Ответить
Зеля был в Запорожье, кто знает?
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21.07.2020 15:35 Ответить
При Порохе такого не было. С РГД-5 ещё туда-сюда, но чтобы вот так, запросто, с Ф-1...
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21.07.2020 15:36 Ответить
В любом случае наследие свинорылого ((
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21.07.2020 16:09 Ответить
Нет,это следствие употребления спиртного,курил бы он траву такого бы не было.
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21.07.2020 17:36 Ответить
Всегда удивляло поведение таких бабуинов. Если ты не доволен и возмущён положением дел - иди с гранатой к председателю госадминистрации. Какого хера ты вовлекаешь в разборку совершенно посторонних людей? То же касается перекрытием дорог - мне хреново, тогда я и вам одолжу своей хреновости! Идите к представителям власти, своим депутатам и рубите их шашкой.
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21.07.2020 15:50 Ответить
Це накручують імідж України. Всіх цих пацанів беріть на особий облік - це "гіркінці", які тут роблять московську погоду. І цей і Волинський та інші, які активізувалися в ці дні.
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21.07.2020 15:54 Ответить
порохоботы возбудились)))
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21.07.2020 17:22 Ответить
Посттравматический синдром....
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21.07.2020 18:17 Ответить
Вот зря сообщили о личности бомбиста. Убили перспективную ветку с версиями: происки путина, избиратель Зеленского/Порошенко, сторонник русского мира, провокация Авакова и т.д. Участник АТО - уф, и сразу отлегло. Ведь как хорошо, что люди не пострадали от агента ФСБ!
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21.07.2020 21:33 Ответить
 
 