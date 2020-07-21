Пьяный мужчина зашел в магазин с боевой гранатой и угрожал перекрыть дорожное движение в райцентре в Запорожской области, - полиция. ФОТО

В райцентре Васильевка (Запорожская область) правоохранители задержали мужчину, который зашел в магазин с боевой гранатой "Ф-1" и угрожал перекрыть дорожное движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникаций Нацполиции в Запорожской области.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 20 июля в г. Васильевка Запорожской области. Вначале местный житель позвонил в полицию и сообщил, что имеет взрывное устройство и хочет перекрыть дорожное движение. Спустя несколько минут он зашел с гранатой "Ф-1" в магазин, расположенный на бульваре Центральном, сотрудники магазина вызвали полицию.

Прибывшим первыми на место происшествия правоохранителям удалось задержать и разоружить мужчину до приезда следственно-оперативной группы и специалистов-взрывотехников.

По данным полиции, задержан местный житель 1968 г.р., служивший ранее в АТО. По предварительным данным, боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Фото: сайт Нацполиции

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство.