Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте
Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, удерживавшим в заложниках людей в центре Луцка. Тот угрожает взорвать автобус в случае штурма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Перший".
Пассажирка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами издания. Мужчина требует максимально распространить его требования. Отмечается, что захватчик заметно нервничает.
Далее прямая речь "Максима Плохого".
"Вы уже распространили мои требования?... У меня есть определенные требования, короче. Если их не выполнят, то есть.. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Меня зовут Максим Плохой...Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация. Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях", - сообщил захватчик.
Также мужчина заявил, что в случае начала штурма - взорвет автобус.
"Я сказал подтягивай побольше журналистов! Потому что, если начнется штурм - я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - сказал он журналистам.
По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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Журналістам заборонено знімати .
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
А от де він народився - інформація суперечлива.
спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. ЗА е БАл он их.
«Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.
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Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили. Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними», - констатував Кличко.
https://youtu.be/O6CjrmN2CVo Заложники спасены
А чувак с двумя ходками на дурку уже стал косить.
В период с 1970 года по конец 1990-х ежегодно происходили до нескольких сотен терактов, при этом число жертв нередко превышало 150 человек в год. Для сравнения: прошлый год - из-за нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и серии терактов в Париже 13 ноября - стал самым мрачным за последнее десятилетие: жертвами террористов стали 147 человек. Но это является исключением для указанного временного периода.
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1970-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE/a-19156843#
Рольф Топхофен
Обратимся к истории. В 1970-80-е годы в Европе активно действовали такие террористические организации, как IRA в Ирландии, баскская ETA в Испании, итальянская леворадикальная группировка "Красные бригады", а также левые экстремисты из немецкой "Фракции Красной Армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).
С этим ушлепком должны разговаривать доктора, а не мусора.
Думаю, нет у него никакой "бомбы в людном месте", и ничто его не успокоит, только ликвидация.
стисло і ясно
или ты только из пещеры вылез?
Думаю , что они действуют вместе с рашей и их подрывником ( надо проверить его счета или родственников) . Цель - доказать миру , что украинцы террористы как чеченцы и чтобы мир закрыл глаза на агрессию РФ
Все ясно, это конченый отморозок. Людей заложников жаль, а его стрелять надо.
А всё это часом не прикол 95 квартала?