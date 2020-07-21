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Новости Захват заложников в Луцке
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Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте

Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте

Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, удерживавшим в заложниках людей в центре Луцка. Тот угрожает взорвать автобус в случае штурма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Перший".

Пассажирка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами издания. Мужчина требует максимально распространить его требования. Отмечается, что захватчик заметно нервничает.

Далее прямая речь "Максима Плохого".

"Вы уже распространили мои требования?... У меня есть определенные требования, короче. Если их не выполнят, то есть.. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Меня зовут Максим Плохой...Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация. Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях", - сообщил захватчик.

Также мужчина заявил, что в случае начала штурма - взорвет автобус.

"Я сказал подтягивай побольше журналистов! Потому что, если начнется штурм - я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - сказал он журналистам.

По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Читайте: Захват автобуса в Луцке: Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы по окнам

Автор: 

взрыв (6795) захват (787) Луцк (587) угрозы (853)


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Топ комментарии
+18
Вся ця маячня схожа на бредні психічно хворого ублюдка.
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
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21.07.2020 16:00
+16
от погибшего на нейтралке раненого воина который ждал помощи 4 дня...зешваль тогда тоже что то гнусавила что все взяло под контроль
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21.07.2020 16:07
+11
Как думаете господа,от чего нас отвлекают этим клоуном и постоянными взрывами?
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21.07.2020 16:01
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не пришибли еще?
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21.07.2020 15:58 Ответить
А есть ли людные места с 2-х до 3-х ночи?
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21.07.2020 18:56 Ответить
шизурка-мегазірка: "визиваю мєдійний огонь на сєбя..!"
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21.07.2020 15:58 Ответить
У центрі міста, де чоловік захопив автобус з заручниками, пролунали три вибухи
Журналістам заборонено знімати .
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21.07.2020 15:59 Ответить
мрась
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21.07.2020 15:59 Ответить
только правильно: "мразь"
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21.07.2020 16:17 Ответить
Чё за фильм такой Земляне?
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21.07.2020 16:00 Ответить
Может послушать группу Земляне, Трава у дома? Мы ж не можем быстро книгу прочитать. Все ещё к тому же
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21.07.2020 18:04 Ответить
Вся ця маячня схожа на бредні психічно хворого ублюдка.
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
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21.07.2020 16:00 Ответить
да , клиент из психушки , до єтого дважды судим на 10 в общем , уроженец пидо -раши с укр паспортом
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21.07.2020 16:08 Ответить
Що ублюдок то це однозначно....
А от де він народився - інформація суперечлива.
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21.07.2020 16:17 Ответить
Читав тільки про Оренбург, які ще є версії?
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21.07.2020 16:26 Ответить
Тварюку потрібно на куски порвати !
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21.07.2020 16:01 Ответить
Вовочки не было три дня в школе. На четвертый приходит. Учительница его
спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. ЗА е БАл он их.
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21.07.2020 16:01 Ответить
"рязанский сахарок" в исполнении "зе"
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21.07.2020 16:01 Ответить
а может таки ФСБ?
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21.07.2020 16:02 Ответить
хм... спрашиваешь склонна ли моника к коллаборации и совместному исполнению такого номера? Такая вероятность существует.
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21.07.2020 16:04 Ответить
ФСБ працює тільки на росії, пишіть вже ГРУ або СВР.
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21.07.2020 16:24 Ответить
Все банальніше - це наслідок медреформи, зокрема реформування (а по суті знищення) психіатрії. далі буде.
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21.07.2020 16:03 Ответить
Це наслідок кацапського звихненого мозку вщент добитого православієм масковскага патріахата.
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21.07.2020 16:22 Ответить
Медреформа в психіатрії відбулась 20 років тому.
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21.07.2020 16:25 Ответить
«Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський», - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2701113693440500 пише мер Києва Віталій Кличко.
«Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1595320563-podrobnosti-zahvata-avtobusa-v-lutske-v-zalozhnikah-uderzhivayut.html Подробности захвата автобуса в Луцке: в заложниках удерживают 20 человек
Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили. Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними», - констатував Кличко.
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21.07.2020 16:01 Ответить
Как думаете господа,от чего нас отвлекают этим клоуном и постоянными взрывами?
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21.07.2020 16:01 Ответить
Капитуляцию Украины или массированное наступление раши?
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21.07.2020 16:04 Ответить
Да много чего думаем. Может , зеля уже с путей встречается, а нам развлекалово здесь устроили.
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21.07.2020 16:06 Ответить
ага, под присмотром президентки Швейцарии. прямо в Киеве.
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21.07.2020 16:17 Ответить
Думаю, петики, что Зеля решил выполнить Петин Минск.
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21.07.2020 16:06 Ответить
от погибшего на нейтралке раненого воина который ждал помощи 4 дня...зешваль тогда тоже что то гнусавила что все взяло под контроль
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21.07.2020 16:07 Ответить
Для начала - выборы в РДЛО, воду в Крым и на финише - федерализация Украины. Все как хочет "великий" Пу
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21.07.2020 16:16 Ответить
Вибори в раду пройшли рівно рік тому.
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21.07.2020 18:18 Ответить
Украинское гражданство получил в 1999 году....,видать на РАБссии не захотел брать Норд Ост и Беслан...,приехал сюда....
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21.07.2020 16:01 Ответить
Чимось на чегевару схожий. Такий самий клоун.
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21.07.2020 16:01 Ответить
Ох,блин, он ещё этот русский отстойник ВК рекламирует! Точно психически больной
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21.07.2020 16:02 Ответить
вот в видео моцкали заложников освобождают

https://youtu.be/O6CjrmN2CVo Заложники спасены
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21.07.2020 16:02 Ответить
Хренсае врятовані, можна було просто з танка стрільнути.
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21.07.2020 16:28 Ответить
Если бомба в принципе существует, то активировать её можно одним способом, через мобильный. Ставишь глушилку связи и половина проблемы решена.
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21.07.2020 16:03 Ответить
Только если какой-то отморозок подельник рядом за этим не наблюдает.
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21.07.2020 16:05 Ответить
Может быть, но маловероятно. Это обыкновенный сумасшедший с сверхценными идеями, а такие действуют по одиночке.
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21.07.2020 16:20 Ответить
как ты её активируешь если все соты вырублены?
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21.07.2020 16:34 Ответить
Ппц у чувака крыша вообще подтекла . Людей жалко лишь бы не убил никого
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21.07.2020 16:03 Ответить
Цирк устроили, там санитаров с успокоительной рубашкой надо.
А чувак с двумя ходками на дурку уже стал косить.
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21.07.2020 16:04 Ответить
Надеюсь теперь леваки будут ассоциироваться не только с мародерством, как после обезьяньих бунтов в США, но с и терроризмом.
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21.07.2020 16:05 Ответить
леваки давно уже ассоциируются с терроризмом. Вспомните сколько терактов провели:

В период с 1970 года по конец 1990-х ежегодно происходили до нескольких сотен терактов, при этом число жертв нередко превышало 150 человек в год. Для сравнения: прошлый год - из-за нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и серии терактов в Париже 13 ноября - стал самым мрачным за последнее десятилетие: жертвами террористов стали 147 человек. Но это является исключением для указанного временного периода.
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1970-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE/a-19156843# Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці - Цензор.НЕТ 5633
Рольф Топхофен
Обратимся к истории. В 1970-80-е годы в Европе активно действовали такие террористические организации, как IRA в Ирландии, баскская ETA в Испании, итальянская леворадикальная группировка "Красные бригады", а также левые экстремисты из немецкой "Фракции Красной Армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).
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21.07.2020 16:11 Ответить
Понты все это,похоже.Предвыборная кампания Авакова-началась.
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21.07.2020 16:07 Ответить
присоединяюсь.Больно уж как то нелепо
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21.07.2020 16:12 Ответить
По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".Источник: https://censor.net/n3209337

С этим ушлепком должны разговаривать доктора, а не мусора.
Думаю, нет у него никакой "бомбы в людном месте", и ничто его не успокоит, только ликвидация.
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21.07.2020 16:09 Ответить
Это явление, как вариант замыливания глаз народу Украины от чего то очень плохого для Украины и украинцев.
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21.07.2020 16:10 Ответить
Зелена падлина вирішила собі підняти рейтінг, зробивши виставу?
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21.07.2020 16:12 Ответить
https://censor.net/ua/news/3209306/pidozryuvanym_u_zahoplenni_zaruchnykiv_u_lutsku_ye_kryvosh_maksym_urodjenets_rf_1975_rn_zagalom_vidbuvhttps://censor.net/ua/n3209337

стисло і ясно
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21.07.2020 16:13 Ответить
И что?
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21.07.2020 16:16 Ответить
Москаль завжди лишається москалем, більше нічого.
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21.07.2020 16:30 Ответить
и кто сказал, что он маскаль?
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21.07.2020 16:52 Ответить
Опять походу Авякян пиарится и куролесит!
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21.07.2020 16:13 Ответить
Вапщем, если зелёное чучело намылится в вашу область, выставляйте блок посты и ни при каких условиях не пропускайте... Дешевле обойдется, чем потом разгребать последствия...
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21.07.2020 16:14 Ответить
про бомбу в людном месте он блефует, чтобы его не вздумали штурмовать
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21.07.2020 16:15 Ответить
Я тоже в этом более чем уверен, более того у него с собой был рюкзак и сумка, допустим в сумке автомат с магазинами, в рюкзаке гранаты, вода для себя. Даже если у него в принципе есть какое-то взрывное устройство, оно маломощное и взрыва автобуса не получится.
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21.07.2020 16:23 Ответить
Если и так - Вы готовы это проверить? Вопрос не в том есть или нет. Вопрос в том, что риск высок проверки оного.
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21.07.2020 16:40 Ответить
Работа для хлопцев из ЦСО "А".
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21.07.2020 16:22 Ответить
Це хто такі? Ті що школу в Беслані звільняли?
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21.07.2020 16:35 Ответить
как Центр СБУ мог освобождать школу в Беслане?
или ты только из пещеры вылез?
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21.07.2020 16:53 Ответить
Мертветчук и ОПЗЖ вчера ТАК ОРАЛИ ПРО РАДИКАЛОВ И НАЦИОНАЛИСТОВ
Думаю , что они действуют вместе с рашей и их подрывником ( надо проверить его счета или родственников) . Цель - доказать миру , что украинцы террористы как чеченцы и чтобы мир закрыл глаза на агрессию РФ
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21.07.2020 16:27 Ответить
Да: И ВИЗЫ с странами пост совка - СРОЧНО
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21.07.2020 16:28 Ответить
Как в данном случае виза поможет? Чувак - гражданин Украины ващета.
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21.07.2020 16:46 Ответить
Тільки от терорист - русскаязичний уроженець Орєнбурга і ажніяк не націоналіст!
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21.07.2020 16:33 Ответить
По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".Источник: https://censor.net.ua/n3209337
Все ясно, это конченый отморозок. Людей заложников жаль, а его стрелять надо.
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21.07.2020 16:35 Ответить
А шо там за фильм"Земляне"?Пообещайте ему встречу с режиссёром и возможность снять"Земляне"2.Столько можно сделать.Написать второй том своей книги"Философия преступника"на очередном сроке,например.А так убьёшь и себя и свои возможности.Никто тебя штурмовать не собирается...сам выйдешь
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21.07.2020 16:45 Ответить
Пропаганда веганства. Все бы ничего, но в комментариях агрессивные веганы готовые чуть ли не убивать людей за то что они едят нормальную еду. В фильме так и говорят что в США они признаны террористами.
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21.07.2020 16:52 Ответить
Ну судя по действиям Максима,он походу вообще за людоедство.Раз он в такой способ,через убийство себе подобных,хочет в чём то кого то убедить.
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21.07.2020 17:00 Ответить
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці - Цензор.НЕТ 6337
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21.07.2020 17:24 Ответить
это трагедия!!! таких отчаянных будет все больше и больше! слабые когда ломаются психически они берутся за оружие ( стрессы делаю характер человека, когда человеку хорошо он не пойдет крушить) за редким исключением) а у нас, те с оружием ищут правоты ( Киев) , те по беспредельному налоги устанавливают. Таким как он нужно в раде провернуть такое и сразу национальный герой , а не беременых и женщин с детьми , стариков и т.д. ,и т.п. обижать
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21.07.2020 17:25 Ответить
"По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".
А всё это часом не прикол 95 квартала?
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21.07.2020 17:47 Ответить
Это прикол в пацификации населения.
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21.07.2020 18:13 Ответить
"Сватов" и "95 квартал" пересмотрел. "Ось і ...., бідолашний"
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21.07.2020 18:19 Ответить
 
 