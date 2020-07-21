Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте

Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, удерживавшим в заложниках людей в центре Луцка. Тот угрожает взорвать автобус в случае штурма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Перший".

Пассажирка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами издания. Мужчина требует максимально распространить его требования. Отмечается, что захватчик заметно нервничает.

Далее прямая речь "Максима Плохого".

"Вы уже распространили мои требования?... У меня есть определенные требования, короче. Если их не выполнят, то есть.. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Меня зовут Максим Плохой...Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация. Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях", - сообщил захватчик.

Также мужчина заявил, что в случае начала штурма - взорвет автобус.

"Я сказал подтягивай побольше журналистов! Потому что, если начнется штурм - я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - сказал он журналистам.

По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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