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Критики "Роттердам+" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов, – Тынный

Критики

Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики.

Такое мнение в авторской колонке для издания "Экономическая правда" выразил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный.


"Немногим больше года назад партия "Слуга народа" активно критиковала закупку угля по схеме "Роттердам+", а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновными маленький сектор возобновляемой энергетики", — написал Тынный.
По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн.
Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственном занижении прогнозных объемов производства ВИЭ, занижении тарифов "Укрэнерго", фиктивном завышении объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и прочем.

При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы "получают сверхприбыли".
"Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело - завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов - "Энергоатом" и "Центрэнерго". Это игра для взрослых мальчиков", - отмечает соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики".

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Автор: 

Роттердам+ (165) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+6
Странно однако. Мы же не продаём курятину дороже Хамона, т.к. её никто не будет покупать. Так почему "зеленая" энергия строит дороже традиционной? Это что за такие инвестиции, которые надо дотировать за счет потребителей и государства? Эсли эти "инвестиции" отменить, то государство перестанет нести убытки. Ну это же очевидно.
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21.07.2020 16:21
+5
О какок кризисе на рынке энергетикии вообще идет речь?Украинскую энергетику банкротят целенаправленно.Украина моэет покрыть свои потребности в электрисестве нс 75-80% за счет аэс.Уголь за границей закупать не нужно вообще!В Украине полно своего угля.Сейчас запретили ввоз угля из рф кроме антрацита!А под видом антрацита идет кузбасский уголь,а украинские шахты закрываются !!!Идет диверсия против энергонезависимости страны!
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21.07.2020 16:29
+3
Етово нє відєлі токо 73 % упоротих адептов ігри на фортепіано нєєстєствєнним способом
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21.07.2020 16:18
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Етово нє відєлі токо 73 % упоротих адептов ігри на фортепіано нєєстєствєнним способом
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21.07.2020 16:18 Ответить
Відкрию тобі велику таємницю, то не є рояль, то є макітри казкових свідків секти 8 відсотків!
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21.07.2020 16:35 Ответить
Я вас не розумію. Витягніть ,будь ласка, зі свого рота канхвету і спробуйте обгрунтувати свою маячню.
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21.07.2020 16:47 Ответить
Відеострім Андрія Луганського з-під мусорки (Печерне управління поліції ГУНП) на Московській, 30, про злочин нардепука Волошина від ОПЗДЖ, яке близоруко не бачить цензор нет.
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21.07.2020 16:20 Ответить
Странно однако. Мы же не продаём курятину дороже Хамона, т.к. её никто не будет покупать. Так почему "зеленая" энергия строит дороже традиционной? Это что за такие инвестиции, которые надо дотировать за счет потребителей и государства? Эсли эти "инвестиции" отменить, то государство перестанет нести убытки. Ну это же очевидно.
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21.07.2020 16:21 Ответить
А почему дороже "традиционной"?Не потому ли, что атомные мощности построены еще во времена СССР и типа достались даром.А если посчитать стоимость строительства новых АЭС да вывод из эксплуатации старых блоков уже лет через 20-30, то картинка стоимости традиционной энергетики как-то сразу поблекнет,То же верно и для ГЭС с ТЭцами
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21.07.2020 16:26 Ответить
Вы считаете, что на поддержание в работоспособном состоянии "традиционных" мощностей нужно менее средств вкладывать? И считаете, что справедливо, что за счет "традиционных мощностей" датируются новомодные проекты? Так давайте всех инвесторов дотировать. Они же тоже вкладывают деньги. Нахрен тогда инвестиции такого рода. Получается что государство должно работать на инвесторов, а не наоборот. Смысл тогда в инвестициях.
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21.07.2020 16:31 Ответить
Как ни странно, во всем мире инвесторов дотируют.Не слышали об этом?
Иначе инвестиции уйдут в другое место.
зачем государству вообще строить дороги, мосты, энергетику, это же все чистый убыток.
И да, армия тоже не нужна, никакой прибыли от нее нет
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21.07.2020 16:40 Ответить
Не надо мешать все в кучу. Армия всегда была расходной статьей бюджета любой страны. Инвесторы же привлекаются не путем дотаций оных - это тогда чистый грабеж страны. Инвесторы привлекаются выгодными условиями для развития их бизнеса в результате чего государство имеет доход в казну от налогов с этого бизнеса. Иначе нет никакого смысла в инвесторах. Это тогда не инвесторы, а кровососы. И нахер они нужны если от них государство получает только убытки. В чем тогда смысл инвестиций. Есть вон еще типа "инвесторы" те которые просто скупают ценные бумаги государства в рост под процент. Для таких раньше было хорошее определения растовщики-спекулянты. Этих вон тоже сейчас инвесторами считают типа.
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21.07.2020 16:47 Ответить
Любой инвестор -кровосос,ибо суть его деятельности получение прибыли.А в Украине кщк и сверхприбыли,ибо вкладывать в эту страну при равной прибыли,например,с Германской будет только идиот.Поэтому и платим вдвойне
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21.07.2020 16:53 Ответить
Опять Вы все искажаете. Инвестор (если он действительно инвестор) открывая бизнесс в стране естественно рассчитывает на получение прибыли. НО!!! За счет прежде всего прозрачных и понятных правил ведения бизнеса, за счет справедливого конкурентного рынка, за счет более дешевой ресурсной базы и более дешевой рабочей силы, за счет более низкой ставки налогов. Но никак не за счет прямых дотаций из бюджета этого государства. Или Вы считаете, что наше государство ()или иное любое) заинтересовано в кормлении того же германского инвестора из бюджета? В чем тогда интерес нашего государства? И чем отличается к примеру германский инвестор от украинского, который взял кредит в нашем коммерческом банке и на эти деньги открыл к примеру цех по производству мебели? Его тоже будем дотировать из бюджета. Он же тоже инвестор - деньги вложил, рабочие места организовал, товары вон производит.
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21.07.2020 16:59 Ответить
почему-то венгры и поляки возмещают иностранному инвестору до 70% инвестиций.
Дураки, наверно.
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21.07.2020 17:05 Ответить
Ссылочку можно? Бо тоже интересно стало. Бо шота https://ain.ua/2020/02/18/chem-polsha-tak-privlekatelna-dlya-inostrannyx-investorov/ к примеру тут я не увидел возмещения Польшей инвестиций инвесторам. Максимум освобождение от определенных налогов. Да и то временно. И причем только на определенных условиях.
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой для бизнеса в Польше предприниматель должен выполнить соответствующие требования, как количественные (минимальная сумма инвестиций зависит от уровня безработицы в регионе), так и качественные (вклад в инфраструктуру региона, сотрудничество с кластерами, научно-техническими институтами и т.п). Если все условия выполнены, предприниматель получает от государства освобождение от уплаты налога на прибыль, рассчитанное в процентном соотношении с собственными затратами и освобождение от налога на недвижимость.

О прямого возврата инвестиций инвесторам шота я не увидел чтобы речь шла. Буду признателен если кинете ссылкой.
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21.07.2020 17:22 Ответить
а ты почитай Косюка, например,
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/mhp-*******-stroit-fermu-v-saudovskoy-aravii

ему поляки возвращают 50 %, а венгры 70% инвестиций
и в итоге где он строит
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21.07.2020 17:31 Ответить
Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии

Извини - не увидел ни Польши, ни Венгрии. А Косюк личность неоднозначная и довольно скандальная. Я не сильно его словам верю. Гнать можно все что угодно. Тем более от такого инвестора другого и ожидать не приходится. Я могу согласиться с одним, если возвращают до 50% инвестиций в инфраструктуру, которую потом пользует не только Косюк, но и государство. В остальном абсурд.
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21.07.2020 18:08 Ответить
окупаемость проектов зеленых инвесторов в нашей стране порядка 5 лет. то есть 20 % годовых.
в мире это очень много, но в нашей экономике 20 процентов это норма. что есть то есть.
и, кстати, тарифы таки падают ,так что дальше прибыль будет меньше.
а при меньшей прибыли зачем вкладывать в производство, проще купить ОВГЗ и сидеть, плевать в потолок.что поделать, если у нас такая стоимость денег.
тут давеча ПУМБ предлагал кредиты под выгодный процент 47.
так что не все так просто
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21.07.2020 19:05 Ответить
Вообще-то 5 лет это нормальная окупаемость любого проекта. Даже очень хорошая. А то что у нас упыри привыкли доить государство и получать сверхприбыля, минимизируя налоги - это факт. Плюс повальная коррупция. И именно поэтому наша страна и прозябает.
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21.07.2020 19:21 Ответить
Это очередные многоходовочки, чтобы конечную цену для потребителя поддерживать на высоком, иногда выше, чем в Европе, уровне и закрыть рынок, монополизировав его. Бизнес за счёт государства
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21.07.2020 16:27 Ответить
А с чего это у нас цена должна быть ниже?
Устаревшие сети с огромными потерями, устаревшие ТЭЦ с углем выше мировых цен, массовое воровство электроэнергии от населения до промпредприятий.И на выходе должна быть дешевая цена?
спасает немного только Энергоатом и то, который не получает практически ничего на амортизацию и отчисления на будущий вывод из эксплуатации.
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21.07.2020 16:33 Ответить
Вот именно, главный враг для многих - атомная энергия, с которой и борятся
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21.07.2020 16:36 Ответить
зачем бороться с тем,на чем наживаешься?
Это дойная корова
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21.07.2020 16:37 Ответить
Такое мнение в авторской колонке для издания "https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/20/663154/?fbclid=IwAR1SrrsFKrjsmaB4cPXWFU1gJfxQycR5PpwtJGENbALJIwQ5SY7CrPL4JxA Экономическая правда " выразил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный.

Странно от него вообще было бы услышать иное мнение.
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21.07.2020 16:28 Ответить
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21.07.2020 16:29 Ответить
Вообще все инвестиции на первом этапе с точки зрения простака являются типичными убытками.
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21.07.2020 16:28 Ответить
Причем везде и в любой отрасли. Но зеленые энергетики почему-то оказались ровнее всех среди равных.
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21.07.2020 16:33 Ответить
куда не глянь везде мыролюбные реформаторы. еще только какой нибудь потужной ассоциации с ее мнением не хватает. ну и лоховских разводок типа "инвесторы", "ввп", "экономика".
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21.07.2020 16:22 Ответить
ага. Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…
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21.07.2020 16:37 Ответить
https://youtu.be/02W8ZKOaImI
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21.07.2020 16:24 Ответить
скоро клетчатый пиджак
Критики "Роттердам+" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов, – Тынный - Цензор.НЕТ 7605

поменяет артефакт

Критики "Роттердам+" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов, – Тынный - Цензор.НЕТ 1534
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21.07.2020 16:28 Ответить
О какок кризисе на рынке энергетикии вообще идет речь?Украинскую энергетику банкротят целенаправленно.Украина моэет покрыть свои потребности в электрисестве нс 75-80% за счет аэс.Уголь за границей закупать не нужно вообще!В Украине полно своего угля.Сейчас запретили ввоз угля из рф кроме антрацита!А под видом антрацита идет кузбасский уголь,а украинские шахты закрываются !!!Идет диверсия против энергонезависимости страны!
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21.07.2020 16:29 Ответить
Ну, за это и голосовали 73%
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21.07.2020 16:33 Ответить
за счет АЭС только 60%.
Остальное от лукавого
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21.07.2020 16:34 Ответить
Куди не кинь, кругом зєлєнь, зєлєнь, зєлєнь...
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21.07.2020 17:01 Ответить
Здобутки нової влади.Зеленський нещадно критикував попередників за роттердам+ а зараз сам користується тою самою схемою.
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21.07.2020 17:22 Ответить
Крали одні , тепер будуть красти інші . Але по одній схемі , під кодовим погонялом ,,ротердам+". Не можуть 95-ті , придумати кращу схему , ніж придумали соєві . 95-им ніколи думати . Та вони і не вміють думати .
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21.07.2020 18:20 Ответить
Кубатура квадрата....
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21.07.2020 18:05 Ответить
Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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21.07.2020 19:09 Ответить
Вугілля закуповують у ворога-росії і воно ставить раком всю нашу енергетичну безпеку. Навіщо нам вугілля і залежність від нього, коли є вітер і сонце? По цьому шляху йде весь світ. Чомусь раніше все було добре, все будувалося і на все вистачало, а прийшли чесні, молоді і супер специ і все посипалося. Якщо дорога "зелена" енергетика, то чому відключили атомну, саму дешеву? А тому, щоб купувати у агресора вугілля і пальцем показщати в сторону сонячної і вітрової енергатики. Брехуни і шахраї будуть правдивими?
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21.07.2020 19:19 Ответить
Бред не пиши, никуда весь мир не идет, во многих странах от это "зеленой энергетики" отказались полностью или отменили дотации. Только у нас украинцы такие богатые, что могут позволить олигархов взять на содержание!
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22.07.2020 02:43 Ответить
Не пишуть дурницю. Весь світ будує і використовує альтернативну енеогетику. Подивіть у процентному відношенню такої енергетики у світі. Вугілля - це навіть не вчорашній, а позавторашній день.

Зростаючі ціни на звичні вуглеводні, виснаження їх природних джерел, а також несприятливі екологічні наслідки їх використання, змушують серйозно задуматися про невтішні перспективи розвитку суспільства.
На сьогоднішній день країнами, які займають лідируючі позиції в розвитку альтернативних джерел енергії в Європі, є:Ісландія - 25% енергобалансу країни займає геотермальна енергетика;Данія - більше 20% енергії виробляється https://smarteco.biz.ua/wind-turbine/ вітрогенераторними установками ;Португалія - ​​близько 18% всієї енергії витягується з морських хвиль, https://smarteco.biz.ua/solar-panels/ сонячного світла і вітру;Іспанія - більше 17% енергії виробляється різноманітними https://smarteco.biz.ua/heliosystems-heating/ геліоустановками .
Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку альтернативної енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті вишукати близько € 50 млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) припаде на розвиток https://smarteco.biz.ua/solar-energy/ сонячної енергетики . Дещо менше - на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта - на біоенергетику.
"Спеціалісти" і "експерти", які ******** "зеленгу енергетику" навязують думку громадянам, що кпраще вугілля немає нічого, бо немає куди його дівати в росії. Дудки. Потрібно розвивати атомну і "зелену" енертегику і крапка. При їх злитті виставляти одну ціну. Що стосується ціни - це питання, яке вирішується і потрібно його вирішувати перед початком будівництва, а не при підключення до генерації.
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22.07.2020 08:29 Ответить
https://censor.net/user/427424 "Весь світ будує і використовує альтернативну енеогетику."


Скопи денег и съезди на энергетические объекты в Европе, узнаешь много интересного, например то, что эта "зеленая" энергетика по выбросам углекислого газа превышает атомную и гидро- энергетику в разы! А еще то, что ее перестали дотировать во многих странах потому что она не дает никаких преимуществ. Теперь закон рынка - можешь производить дешевле АЭС - ты в рынке, нет - используй свою зеленую на свои нужды!
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29.07.2020 13:07 Ответить
 
 