Критики "Роттердам+" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов, – Тынный
Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики.
Такое мнение в авторской колонке для издания "Экономическая правда" выразил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный.
"Немногим больше года назад партия "Слуга народа" активно критиковала закупку угля по схеме "Роттердам+", а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновными маленький сектор возобновляемой энергетики", — написал Тынный.
По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн.
Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственном занижении прогнозных объемов производства ВИЭ, занижении тарифов "Укрэнерго", фиктивном завышении объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и прочем.
При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы "получают сверхприбыли".
"Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело - завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов - "Энергоатом" и "Центрэнерго". Это игра для взрослых мальчиков", - отмечает соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики".
Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.
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Иначе инвестиции уйдут в другое место.
зачем государству вообще строить дороги, мосты, энергетику, это же все чистый убыток.
И да, армия тоже не нужна, никакой прибыли от нее нет
Дураки, наверно.
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой для бизнеса в Польше предприниматель должен выполнить соответствующие требования, как количественные (минимальная сумма инвестиций зависит от уровня безработицы в регионе), так и качественные (вклад в инфраструктуру региона, сотрудничество с кластерами, научно-техническими институтами и т.п). Если все условия выполнены, предприниматель получает от государства освобождение от уплаты налога на прибыль, рассчитанное в процентном соотношении с собственными затратами и освобождение от налога на недвижимость.
О прямого возврата инвестиций инвесторам шота я не увидел чтобы речь шла. Буду признателен если кинете ссылкой.
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/mhp-*******-stroit-fermu-v-saudovskoy-aravii
ему поляки возвращают 50 %, а венгры 70% инвестиций
и в итоге где он строит
Извини - не увидел ни Польши, ни Венгрии. А Косюк личность неоднозначная и довольно скандальная. Я не сильно его словам верю. Гнать можно все что угодно. Тем более от такого инвестора другого и ожидать не приходится. Я могу согласиться с одним, если возвращают до 50% инвестиций в инфраструктуру, которую потом пользует не только Косюк, но и государство. В остальном абсурд.
в мире это очень много, но в нашей экономике 20 процентов это норма. что есть то есть.
и, кстати, тарифы таки падают ,так что дальше прибыль будет меньше.
а при меньшей прибыли зачем вкладывать в производство, проще купить ОВГЗ и сидеть, плевать в потолок.что поделать, если у нас такая стоимость денег.
тут давеча ПУМБ предлагал кредиты под выгодный процент 47.
так что не все так просто
Устаревшие сети с огромными потерями, устаревшие ТЭЦ с углем выше мировых цен, массовое воровство электроэнергии от населения до промпредприятий.И на выходе должна быть дешевая цена?
спасает немного только Энергоатом и то, который не получает практически ничего на амортизацию и отчисления на будущий вывод из эксплуатации.
Это дойная корова
Странно от него вообще было бы услышать иное мнение.
поменяет артефакт
Остальное от лукавого
Зростаючі ціни на звичні вуглеводні, виснаження їх природних джерел, а також несприятливі екологічні наслідки їх використання, змушують серйозно задуматися про невтішні перспективи розвитку суспільства.
На сьогоднішній день країнами, які займають лідируючі позиції в розвитку альтернативних джерел енергії в Європі, є:Ісландія - 25% енергобалансу країни займає геотермальна енергетика;Данія - більше 20% енергії виробляється https://smarteco.biz.ua/wind-turbine/ вітрогенераторними установками ;Португалія - близько 18% всієї енергії витягується з морських хвиль, https://smarteco.biz.ua/solar-panels/ сонячного світла і вітру;Іспанія - більше 17% енергії виробляється різноманітними https://smarteco.biz.ua/heliosystems-heating/ геліоустановками .
Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку альтернативної енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті вишукати близько € 50 млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) припаде на розвиток https://smarteco.biz.ua/solar-energy/ сонячної енергетики . Дещо менше - на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта - на біоенергетику.
"Спеціалісти" і "експерти", які ******** "зеленгу енергетику" навязують думку громадянам, що кпраще вугілля немає нічого, бо немає куди його дівати в росії. Дудки. Потрібно розвивати атомну і "зелену" енертегику і крапка. При їх злитті виставляти одну ціну. Що стосується ціни - це питання, яке вирішується і потрібно його вирішувати перед початком будівництва, а не при підключення до генерації.
Скопи денег и съезди на энергетические объекты в Европе, узнаешь много интересного, например то, что эта "зеленая" энергетика по выбросам углекислого газа превышает атомную и гидро- энергетику в разы! А еще то, что ее перестали дотировать во многих странах потому что она не дает никаких преимуществ. Теперь закон рынка - можешь производить дешевле АЭС - ты в рынке, нет - используй свою зеленую на свои нужды!