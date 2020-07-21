Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса

Верховная Рада отклонила три постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За постановления №2285-д-П – №2285-д-П2 проголосовали 72, 74 и 76 депутатов соответственно. Таким образом, все три постановления были отклонены.

Авторами постановлений выступили народные депутаты Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") и Анна Скороход (партия "За будущее").

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