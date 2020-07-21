Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса
Верховная Рада отклонила три постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За постановления №2285-д-П – №2285-д-П2 проголосовали 72, 74 и 76 депутатов соответственно. Таким образом, все три постановления были отклонены.
Авторами постановлений выступили народные депутаты Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") и Анна Скороход (партия "За будущее").
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ну,так бы сразу и сказал..
да еще если под личным контролем...
2.Открыть игровые рыгаловки
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всё,походу..прорывные технологии закончились..
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