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Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса

Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса

Верховная Рада отклонила три постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За постановления №2285-д-П – №2285-д-П2 проголосовали 72, 74 и 76 депутатов соответственно. Таким образом, все три постановления были отклонены.

Авторами постановлений выступили народные депутаты Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") и Анна Скороход (партия "За будущее").

Смотрите также: Рада легализовала игорный бизнес в Украине. ВИДЕО

ВР (29272) игорный бизнес (408)


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Топ комментарии
+3
Бизнес. Ничего личного. Террор подождет.
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21.07.2020 16:19
+3
Зебилы, вы серьезно думаете что бюджет наполнится благодаря легализации казино? Все интернет казино в оффшорах, все живые казино будут максимально уходить в кэш и уходить от налогов
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21.07.2020 16:19
+3
1.Продать (отдать) землю
2.Открыть игровые рыгаловки
3.Опустить гривну
всё,походу..прорывные технологии закончились..
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21.07.2020 16:26
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Бизнес. Ничего личного. Террор подождет.
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21.07.2020 16:19 Ответить
Зебилы, вы серьезно думаете что бюджет наполнится благодаря легализации казино? Все интернет казино в оффшорах, все живые казино будут максимально уходить в кэш и уходить от налогов
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21.07.2020 16:19 Ответить
Читай закон тупое, там запрещены офшоры для казино. А вот сейчас происходит то, что ты тут высрало.
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21.07.2020 16:24 Ответить
аааа,запрещены...
ну,так бы сразу и сказал..
да еще если под личным контролем...
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21.07.2020 16:27 Ответить
Думка казкових свідків 8 відсотків дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
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21.07.2020 16:28 Ответить
Всьо вєрно, нарід должен бить сдєлан по закону! Токо ігра позволіт ізмучєнному мудрому наріду "і в карман положить, інахлєп намазать!
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21.07.2020 16:21 Ответить
Аж смешно!
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21.07.2020 16:24 Ответить
И вот ради этого чувак в Луцке вооруженного дебила изображает ? Должен быть повод по весомее.
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21.07.2020 16:24 Ответить
1.Продать (отдать) землю
2.Открыть игровые рыгаловки
3.Опустить гривну
всё,походу..прорывные технологии закончились..
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21.07.2020 16:26 Ответить
Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2296
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21.07.2020 16:32 Ответить
Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 7058
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21.07.2020 16:28 Ответить
а от ще з шахрайського "бізнеса" ...ФГВФО продав Волкову пул активів Платинум Банку на понад 1,5 млрд грн з дисконтом 99%Фонд гарантування вкладів https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-06-25-000032-b продав пул активів Платинум Банку, у який увійшли в т.ч.- права кредитної вимоги до фізосіб на 711 млн грн (з яких 215 млн грн - іпотечні кредити, 488 млн грн - беззаставні, а 7,5 млн грн - автокредити);- права кредитної вимоги до юросіб на 817 млн грн;- майнові права на санаторій "Молдова" (площею 17,7 тис кв м), які є відмінними від права власності (яке Платинум Банк втратив на підставі судових http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-FHVFO-ma-povernuti-sanatoriy-Moldova-dlya-eks-aktsionera-Platinum-Banku рішень );- інші активи.
Переможцем аукціону з пропозицією 23 млн грн стало ТОВ "Вердикт Капітал".За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Вердикт Капітал" є Андрій Волков - екс-глава правління Альфа-Банку, екс-глава Нацкомфінпослуг (на ринку його http://finbalance.com.ua/news/povyazaniy-z-fuksom-volkov-khoche-kupiti-prominvectbank-na-auktsioni-kolomoyskoho пов'язували в т.ч. з Павлом Фуксом)...
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21.07.2020 16:35 Ответить
 
 