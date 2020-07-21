У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опровергает информацию о том, что человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МВД сказал журналистам в Луцке.

Журналистов в Луцке он призвал "быть очень аккуратными в комментариях". По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр.

"У него есть в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях (ответах на вопросы. - Ред.) также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что не можем говорить, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек", - сказал глава МВД, обращаясь к журналистам.

"Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями (человека, который удерживает заложников. - Ред.), мы испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился... Работают специалисты... Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", - добавил Аваков.

В свою очередь первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий отметил: "Идут переговоры, есть взаимопонимание... решится все нормально".

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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