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Новости Захват заложников в Луцке
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У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков

У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опровергает информацию о том, что человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МВД сказал журналистам в Луцке.

Журналистов в Луцке он призвал "быть очень аккуратными в комментариях". По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр.

"У него есть в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях (ответах на вопросы. - Ред.) также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что не можем говорить, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек", - сказал глава МВД, обращаясь к журналистам.

"Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями (человека, который удерживает заложников. - Ред.), мы испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился... Работают специалисты... Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", - добавил Аваков.

В свою очередь первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий отметил: "Идут переговоры, есть взаимопонимание... решится все нормально".

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также читайте: Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов

Автор: 

Аваков Арсен (3444) захват (787) Луцк (587)


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Топ комментарии
+8
Цю інформацію розповсюдили підлеглі Авакова. "Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
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21.07.2020 16:50
+6
Так это аваковец, выполняет задание😁
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21.07.2020 16:39
+6
"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр

А чому я повинен вірити міністру, а не журналістам?
Міністр вже облажався зі справою Шеремета, так що я вірю журналістам.
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21.07.2020 16:41
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А ти звідкіля знаєш?
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21.07.2020 16:38 Ответить
Так это аваковец, выполняет задание😁
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21.07.2020 16:39 Ответить
Це позаштатний працівник
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21.07.2020 16:44 Ответить
100 %
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21.07.2020 16:46 Ответить
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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21.07.2020 16:47 Ответить
Так на відміну від Сабакова не було проблем..
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21.07.2020 16:51 Ответить
О нет Аваков с таким ДОКТОРОМ ЗЕ вся Украина стала похожа на дурку....
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21.07.2020 17:07 Ответить
У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков - Цензор.НЕТ 499

У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков - Цензор.НЕТ 3362
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21.07.2020 16:38 Ответить

Yes! Dopeless

@_dopeless · 13m

Поліцейський тримає українця, поки депутат регіонал наносить йому побої. Україна, 2020ий рік. (c)

У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков - Цензор.НЕТ 5523
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21.07.2020 17:00 Ответить
Дядя,ты дурак...
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21.07.2020 16:38 Ответить
Я так и подумал.
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21.07.2020 16:41 Ответить
"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр

А чому я повинен вірити міністру, а не журналістам?
Міністр вже облажався зі справою Шеремета, так що я вірю журналістам.
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21.07.2020 16:41 Ответить
Цю інформацію розповсюдили підлеглі Авакова. "Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
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21.07.2020 16:50 Ответить
так тим більше - взагалі міністру віри НЕМАЄ!
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21.07.2020 16:52 Ответить
Да-да, и информация про справку из психушки у Кивы тоже была "непроверенной", когда ты его в полицию и себе в советники брал...
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21.07.2020 16:43 Ответить
А зєботи тут в коментах вже встигли Супрун звинуватити...
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21.07.2020 16:46 Ответить
ти, хто голосував за зеленського, у тихому ступорі.
хай той ступор їх переслідує все життя.
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21.07.2020 16:54 Ответить
Нема ніякого ступору, не придумуй
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21.07.2020 17:22 Ответить
так покажи мені тут прихильників Зеленського?
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21.07.2020 17:23 Ответить
Так я за нього голосував
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21.07.2020 17:25 Ответить
і ти не в ступорі?
нє?
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21.07.2020 17:26 Ответить
ну я ж казав, що ти дегенерати, що голосували за Зеленського в ступорі - так і є.
Щось пробельмекало і впало в ступор.
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21.07.2020 17:31 Ответить
А чого мені в ступорі бути? Все нормально
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21.07.2020 17:34 Ответить
"не вигадуй"
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21.07.2020 17:24 Ответить
"Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
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21.07.2020 16:48 Ответить
нє, не псих - просто наволоч
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21.07.2020 16:49 Ответить
Ой, не гони, там наверняка уже заглушен моб. Интернет
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21.07.2020 16:50 Ответить
Ок,давайте порядку.1чел захватывает автобус,выдвигает непонятные требования,при этом швыряется гранатами и взрывпакетами направо и налево...2.Прилетает министр МВД вести переговоры с террористом.3В помещение,где проходят переговоры стреляют(sig!)3 возле автобуса слышны тоже выстрелы...Вот я и спрашиваю-что происходит?
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21.07.2020 16:50 Ответить
Схоже, рюкзаков продовжує показ багатосерійного серіалу для зелоха під назвою "Незамінний міністр".
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21.07.2020 17:01 Ответить
У нього на руках є смартфон?? Навіть зв'язок не рубанули.
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21.07.2020 17:08 Ответить
Ми загрались з тими терористами...І тепер просто не знаємо що робити...Бо і майдани,і пікетування судів,підриви партійних офісів,навіть обливання зеленкою тощо - все це різновиди терору,який ми самі піднесли на ступінь революцій гідності...Тепер треба очухатись,прийти до тями і поступати так,як поступають в країнах де найбільші передумови терактів,а самих терактів найменше...Маю на увазі Ізраїль,Росію...Там на законодавчому рівні забороняється вести переговори з терористами...Вилупився якийсь терорист,починає ставити якісь умови - його тут же стирають разом з заложниками,яких все таки намагаються якось спасти...Ми надивились ідіотських фільмів,коли бандит приставляє дуло до жертви і кричить - кидайте зброю,а то вб"ю - і всі кидають,і підставляють себе,і жертву,хоча спецназівці знають - найкраще стріляти негайно - або бандиту в лоб,або жертві в ноги...Жорстокість хірурга...
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21.07.2020 17:11 Ответить
Зато есть проблемы с реформированной полицией !!!
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21.07.2020 17:12 Ответить
В Україні є проблеми з міністром ВС.
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21.07.2020 17:24 Ответить
Ясное дело-парень не дурачок.Действует неправильно,но говорит всё верно.
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21.07.2020 17:32 Ответить
Угу. Не було. Безперечно.
Отже, і в макакова нема таких проблем. Напевно. Угу.
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21.07.2020 17:48 Ответить
В смысле не было? А теперь появились или шо? То что вы их не нашли там, доказывает только то, что вы долбоебы, а не то что у него их не было.
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21.07.2020 17:55 Ответить
Аваков урод ..когда убилиБилого. Ментовские шакалы сработали четко и грамотно а здесь че так не сработал.да потому что нах ему это нужно ему ничего не угрожает а Билого он ссцал реально
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21.07.2020 17:58 Ответить
 
 