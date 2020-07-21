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Новости Захват заложников в Луцке
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Захвативший заложников в центре Луцка террорист Максим Кривош 6 лет назад издал книгу "Философия Преступника"

Захвативший заложников в центре Луцка террорист Максим Кривош 6 лет назад издал книгу

В книге Кривош описывает свое пребывание в местах лишения свободы и взгляды на жизнь. Он утверждает, что не исправился в заключении, а единственное, чего он не может - это не быть преступникам.

Книга была опубликована в типографии "ВолыньПолиграф", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Директор типографии Жанна рассказала журналистам, что не нашла в ней ничего запрещенного, а автор хотел с помощью книги рассказать родственникам о пребывании в тюрьме.

"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого", - рассказывает она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Луцкий террорист садился в автобус на вокзале с большой сумкой и рюкзаком. ВИДЕО камер наблюдения

Директор говорит, что Максим рассказывал, как сидел 8 лет в тюрьме, говорил довольно сдержанно.

"Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам с помощью книги", - добавляет директор.

По ее словам, команда типографии сейчас шокирована этой ситуацией: "Лучше бы все было на бумаге, чем то, что он сейчас здесь чудит".

Также на Цензор.НЕТ: Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга в книге "Философия Преступника", где описывается пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими... Есть только одно, чего я не могу - не быть преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему".

Читайте также: Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Автор: 

литература (286) Луцк (587) терроризм (18691) преступность (953) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+10
ахаха да именно Зеленский это и сделал )))
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21.07.2020 16:44
+6
Ужос во что превратил Зеленский страну всего за 1 год.. в какое то Сомали
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21.07.2020 16:41
+5
ну чому? навпаки. багато психів дуже аналітичні. взяти того ж *****. очевидний псих, але ж многоходовочкі вигадує ще ті.
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21.07.2020 16:56
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я уже соточку прочитал. пишет нормально, начитан, аналитического склада ума, но псих.
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21.07.2020 16:44 Ответить
пише сам, чи абзацами вставляє скопійований текст?
за звичай, такі як він - банальні деграданти.
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21.07.2020 16:49 Ответить
ну цитат і відсилань до видатних людей там дуже багато, але вони всі органічно сплетені і логічно послідовні, автор утримує за собою контроль над загальною лінією і вкладає ці цитати в свій сюжет, спирається на ці цитати як на підтвердження своїх власних висновків про життя.
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21.07.2020 16:54 Ответить
продивився. а це не він писав.
це писав професійний психіатр, котрий працює на спецслужби.

"Основные эмоционально-негативные психологические состояния человека - тревога, враждебность, депрессия -......"

"эмоционально-негативные"
професійний термін, цьому чувирлу воно невідоме, так непрофесійна людина писати не буде
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21.07.2020 17:04 Ответить
він там пише, що вивчав кримінальну психологію
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21.07.2020 17:14 Ответить
вичав?
її вивчають не 5 років.
Писав профі.
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21.07.2020 17:22 Ответить
та будь-хто може нахапатись термінів, нічого особливого в цьому немає
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21.07.2020 17:32 Ответить
Аналітичного складу, але псих..... Так не буває.
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21.07.2020 16:54 Ответить
ну чому? навпаки. багато психів дуже аналітичні. взяти того ж *****. очевидний псих, але ж многоходовочкі вигадує ще ті.
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21.07.2020 16:56 Ответить
***** це лялька на мотузочках, там сидять зубри ще кдбешної школи.
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21.07.2020 16:58 Ответить
не знаю. може так, може ні. поки вище ***** ми там у них не бачимо нікого. а як воно там насправді хз...
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21.07.2020 16:59 Ответить
психи У НАС ВСЕ И Я И ВЫ просто в мире нет эталона мерила и понятия что такое психика в норме а что такое психика не в норме все эти критерии натянуты за уши даже одна и та же болячка или состояние психики человека протекает по разному... поэтому мы полагаем что они кто то психи а они психи по нашему считают что это бы чокнутые вот так смотрит на нас обезьяна и думает мол ну и рожа ну и дебил про человека разумного.... нет ПОНЯТИЯ ЧТО ЕСТЬ ВООБЩЕ НОРМА В ПСИХИКЕ нету это все условности- которые принято считать неким от большинства нормой в поведенческом мотивации индивидуума...
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21.07.2020 17:11 Ответить
Тепер чувак здасться, відсидить ще скількись, але книжки його будуть купувати, як гарячі пиріжки. Як вам такий варіант?
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21.07.2020 18:38 Ответить
Только один вопрос - откуда деньги на издание сего творения?
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21.07.2020 16:52 Ответить
он же бандит. грабеж, разбой.
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21.07.2020 16:57 Ответить
Оо дааа, свежая новость.
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21.07.2020 16:40 Ответить
Ужос во что превратил Зеленский страну всего за 1 год.. в какое то Сомали
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21.07.2020 16:41 Ответить
ахаха да именно Зеленский это и сделал )))
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21.07.2020 16:44 Ответить
Всегда была Сомали.Только не с вольными пиратами,а с крепостными,в большинстве своём...
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21.07.2020 16:48 Ответить
На заході України не було кріпацтва як на московії, не паліться.
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21.07.2020 16:56 Ответить
Запад Украины был не Украиной большую часть своей истории.Австрия....Австрия,Польша,Венгрия,Румыния..ну не делали они своих сограждан рабами...потому и не было там крепостничества..
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21.07.2020 17:27 Ответить
Навпаки. Саме вони через перебування у різних країнах на других ролях зуміли зберегти свою ідентичність та донести до наших днів.
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22.07.2020 20:18 Ответить
А вот с петиками не справился. Недоработка.
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21.07.2020 17:04 Ответить
...я бы не сказал, что он псих. Думаю, плохо это всё закончиться. ((
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21.07.2020 16:43 Ответить
Ну чегож нет - псих и есть. Только не надо думать что они тупые.
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21.07.2020 16:45 Ответить
так то он террорист типа и его или пристрелят или посадят на пж наверное, а если признают психом и задержат, то его отправят в дурку и он еще и выйти потом сможет по ходу.
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21.07.2020 16:46 Ответить
Напишет ещё книгу. Всегда найдётся Жанна, которая издаст!
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21.07.2020 16:54 Ответить
50 оттенков Кривоша.
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21.07.2020 16:45 Ответить
Живет по заветам нашего президента - по приколу
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21.07.2020 16:45 Ответить
На пацаватых "минеров мостов" никто уже не ведется.
У авакова придумали "терорист & заложники"
Авакова надо останавливать, ато ...
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21.07.2020 16:45 Ответить
Мое предположение, книга станет бестселлером.
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21.07.2020 16:46 Ответить
это он затеял для пиара книги??? реклама спонтом со спецэффектами.
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21.07.2020 16:48 Ответить
События с интервалом в 6 лет, не думаю.
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21.07.2020 16:51 Ответить
Можливо, в нього ще одна книга заготовлена.
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21.07.2020 18:41 Ответить
...а потім виявиться, що все це - шокрекламна кампанія
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21.07.2020 16:47 Ответить
Чукча не читатель ,чукча писатель.
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21.07.2020 16:47 Ответить
Письменник виявляється.
Шутка лі!
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21.07.2020 16:48 Ответить
заработать захотел гонорар за публикацию все-таки
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21.07.2020 16:55 Ответить
Зачем, говорят изобрели беспроводную передачу данных, надеюсь найду информацию о ней.
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21.07.2020 16:49 Ответить
Можно фильм будет потом снять. Хотя тут прямо фильм наяву. Еще бы камеру в автобус. Хотя если будет в автобусе камера, то его снайпера снимут наверное.
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21.07.2020 16:50 Ответить
Пишет типа Ницше: взгляд на мир и происходящее в нём с другой, непривычной для загала стороны.
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21.07.2020 17:00 Ответить
Это типо библии для сектантов ауе?
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21.07.2020 17:02 Ответить
А Авакова покажуть з пістолетом і броніком, який ховається десь за за автівкою? У французьких фільмах тіьки так, це закони жанра.
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21.07.2020 17:06 Ответить
І ще Матіос! Матіос з тепловізором! Цинічно цілить у лоба терористу і чекає дозволу на постріл.
Але Аваков чекає рішення президента. Чи можна стріляти по автобусу з людьми? Президент вагається. Радиться з сенаторами. Все в онлайн режимі. А десь заховавшись за автівкою на асфальті навприсядки дівчина кореспондент ТВ і коментує цей екшен. І тут у заручників голосно плаче дитина...
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21.07.2020 17:15 Ответить
показали, втирав щось журналістам, у формі та руками в кишенях
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21.07.2020 17:19 Ответить
Щось знову здається на відволікання уваги, нє?
🤔
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21.07.2020 17:06 Ответить
...он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, да он над нами издевался, ну сумасшедший, что возмешь...
Эх, Высоцкий никогда не умрет в нашей памяти
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21.07.2020 17:09 Ответить
я НЕ верю в то что даже упоротый зека пошел на такое просто так.
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю
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21.07.2020 17:12 Ответить
Итак начинаем "загибать пальцы" - 1) выходец из Раши 2) учился в духовной семинарии Московского пархатрата,3) две судимости с общей отсидкой 10 лет ( пока не ясно за что, узнаем позже думаю) 4) проблемы с психикой вроде проходил лечение ( еще не до конца ясно).., при этом организованно все достаточно трезво.. И самое главное 5) - вот такой человек ИЗДАЕТ книгу преступника, и когда, 6 лет назад... вспомните что началось 6 лет назад.. да да.. агрессия РФерии Пукина против Украины.. Если все это "совпадения" то тогда я чего то не понимаю, хотя жизнь приучила в совпадения не верить.. Да и время проведения теракта выбрано не случайно, время горячее " обнуленное"...Думаю ясно от куда след идет, ну если не на 100 то на 90%.
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21.07.2020 17:15 Ответить
философ хренов
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21.07.2020 17:15 Ответить
дайте ее почитать собакову
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21.07.2020 17:15 Ответить
Все, это уже завтра бестселлер я вам говорю
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21.07.2020 17:21 Ответить
ааа, так он еще и писатель... вон откуда требования у него такие дебильные
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21.07.2020 17:21 Ответить
Макс хватит испытывать судьбу.Пассажиры автобуса,не посмотрят"Земляне"если их не станет.Ты ведь не хочешь этого?
Ария Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA
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21.07.2020 17:21 Ответить
Цікаво, який йому залог призначать?? Може ще грошей підкинуть, щоб написав чергову книгу, як він став дебілом...Жінка до нього поїхала, поїсти там передати. переодягнути у чисте...
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21.07.2020 17:54 Ответить
А це в Україні вдав книгу, написану мовою русскіх п.дарасав?
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21.07.2020 18:00 Ответить
передрук...А хто це в Україні видав книгу, написану мовою русскіх п.дарасав?
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21.07.2020 18:08 Ответить
"ВолыньПолиграф"...це має бути приводом для заборони в Україні поліграфічної продукції цією "мовою". Російська "мова" є джерелом тероризму та приводом для територіальних претензій до України з боку Російської Федерації. Настільки тривіально, що вже про це й писати набридло.
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21.07.2020 18:20 Ответить
Прикладная философия...
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21.07.2020 18:24 Ответить
ааа...я зрозумів...це так піарять його російськомовну книгу...
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21.07.2020 18:38 Ответить
 
 