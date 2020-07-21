Захвативший заложников в центре Луцка террорист Максим Кривош 6 лет назад издал книгу "Философия Преступника"

В книге Кривош описывает свое пребывание в местах лишения свободы и взгляды на жизнь. Он утверждает, что не исправился в заключении, а единственное, чего он не может - это не быть преступникам.

Книга была опубликована в типографии "ВолыньПолиграф", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Директор типографии Жанна рассказала журналистам, что не нашла в ней ничего запрещенного, а автор хотел с помощью книги рассказать родственникам о пребывании в тюрьме.

"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого", - рассказывает она.

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Директор говорит, что Максим рассказывал, как сидел 8 лет в тюрьме, говорил довольно сдержанно.

"Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам с помощью книги", - добавляет директор.

По ее словам, команда типографии сейчас шокирована этой ситуацией: "Лучше бы все было на бумаге, чем то, что он сейчас здесь чудит".

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В интернете за авторством Максима Плохого есть книга в книге "Философия Преступника", где описывается пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими... Есть только одно, чего я не могу - не быть преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему".

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.