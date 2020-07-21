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Новости Захват заложников в Луцке
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Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков

Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков кратко рассказал журналистам о ситуации с захватом заложников в центре Луцка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются. По его словам, люди находятся в нормальном состоянии. Надеемся, сможем решить ситуацию в ближайшее время", - отметил Аваков.

По словам министра МВД, соответствующие службы общались с женой, родственниками, друзьями террориста. "Мы стараемся, чтобы вопрос решили мирно", - пояснил Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Также на Цензор.НЕТ: У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) заложник (1493) Луцк (587) переговоры (5052) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+25
в нормальном? с утра без еды-воды и туалета... разве это нормально???
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21.07.2020 17:22
+14
Москаль, бувший студент семінарії МП і раптом захоплення заручників на заході України, аж смердить виставою.
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21.07.2020 17:26
+11
А это не важно, главное Аваков на месте, Аваков комментирует, Аваков держит ситуацию на контроле,Аваков спасает, Аваков побеждает. Спасибо за всё Арсену Борисычу. Только вот антитеррором у нас вообще-то СБУ занимается, но это не главное, основа это Аваков
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21.07.2020 17:26
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Правила форума Совет форумчан
в нормальном? с утра без еды-воды и туалета... разве это нормально???
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21.07.2020 17:22 Ответить
А это не важно, главное Аваков на месте, Аваков комментирует, Аваков держит ситуацию на контроле,Аваков спасает, Аваков побеждает. Спасибо за всё Арсену Борисычу. Только вот антитеррором у нас вообще-то СБУ занимается, но это не главное, основа это Аваков
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21.07.2020 17:26 Ответить
Бетман Фейсбукич !!)))
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21.07.2020 17:27 Ответить
пдрас
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21.07.2020 18:31 Ответить
ЦН выпускающий редактор у вас таджик или узбек ?"У нас есть контакт с человеком, который ЗАХВАТИЛА людей?.Источник: https://censor.net/n3209363
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21.07.2020 17:23 Ответить
Запам"ятай -сол,мол пишется з м"яким знаком , а тарелька та вилька без !!)))
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21.07.2020 17:27 Ответить
Гірше, кацап, людину переклав, а інше не змінив.
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21.07.2020 17:27 Ответить
Уявляю як зараз штиняє в тому автобусі... Це ж з самого ранку люди там сидять, вже всі походу пообсцикалися
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21.07.2020 17:23 Ответить
Це так. Але ні хера не смішно.
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21.07.2020 17:44 Ответить
Як говориться - "і смішно і грішно"
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21.07.2020 17:47 Ответить
Пускай еще расскажет о стокгольмском синдроме
или, а что такое нормальное состояние у заложников
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21.07.2020 17:23 Ответить
-- Вы верный друг отечества! -- торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. -- Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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21.07.2020 17:25 Ответить
Так, а из-за чего весь шухер? Зеля со Шмыгалем подставляют целый автобус граждан только, чтобы не назваться "террористами в законе"? Тем более, что это, в некотором смысле, недалеко от истины.
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21.07.2020 17:24 Ответить
Фейсбукич, це міцний горішок!!!)))
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21.07.2020 17:25 Ответить
Интересно,а во сколько он захватил автобус?в10.00или позже?а сейчас мелко?17.27.Вы б може хоч водичку передали бы...
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21.07.2020 17:25 Ответить
...да и пускай Аваков и Зеленский и прочие Медведчуки признаються, шо они террористы в законе. Их не убудет... Лишь бы люди остались живы. Власть приходит и уходит, одни мы граждане всегда страдаем.
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21.07.2020 17:25 Ответить
З терористами на держ. поступки не йдуть - таке загальне правило. Інакше мало що іншого разу забажають?
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21.07.2020 17:47 Ответить
Москаль, бувший студент семінарії МП і раптом захоплення заручників на заході України, аж смердить виставою.
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21.07.2020 17:26 Ответить
А хто режисер ,а хто сценарист ??))
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21.07.2020 17:31 Ответить
Побачимо вигодонабувачів.
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21.07.2020 17:33 Ответить
Дивний хід Ваших думок. Начебто москаль, чи бувший студент семінарії МП ні в якому разі не може терористом. Тобто, якщо хтось каже, що терорист - це бувший студент, то це - вистава. Що Вас змусило прийти до такого висновку?
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21.07.2020 17:46 Ответить
Дуже рекламний збіг.
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21.07.2020 17:49 Ответить
Самый страшный и кровавый террорист в истории человечества - это бывший студент духовной семинарии РПЦ Сосо Джугаев....
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21.07.2020 20:57 Ответить
Ось як буває,коли в країні нема президента.
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21.07.2020 17:28 Ответить
То що, виходить коли на Маріуполь падали ракети, було обстріляно і знищено пасажирський автобус під Волновахою, а в центрі Києва підірвали журналіста - весь цей час в країні не було президента?
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21.07.2020 17:30 Ответить
Теракти можуть бути в любій країні, навіть США; а от коли цілий день тримає заручників якийсь йолоп - тут вже виникають певні питання.
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21.07.2020 17:49 Ответить
Страна катится по наклонной вниз. Такого разгула коррупции, преступности и безнаказанности не было за все 30 лет незалежности. "Слуги" во главе с Зеленью словно нарочно раскручивают беспредел. Боюсь очень скоро все кончится трагически
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21.07.2020 17:32 Ответить
Квапятся побільше нагрести , доки не розігнали квартальну бригаду !!))
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21.07.2020 17:34 Ответить
Это как понять, ув. Прокуратор? Что офис президента устроил захват заложников?
И зачем же это "слугам" нужно нарочное раскручивание беспредела, какую выгоду они поимеют ?

Цель у них какая? Развалить страну и государство, чтобы после этого развала самим стать никем, вместо статуса президента и премьер-министра крупнейшей европейской страны перейти в статус отставной козы барабанщиков, без должностей, без кабинетов, без резиденций ? Ну и логика у Вас...
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21.07.2020 21:07 Ответить
Арсену Собакову-Героя України !
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21.07.2020 17:33 Ответить
Хіба що якщо посмертно !!))
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21.07.2020 17:35 Ответить
Было бы неплохо, если бы Аваков в таком нормальном состоянии прожил оставшуюся жизнь.
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21.07.2020 17:35 Ответить
Да, усе нормальна, а еще они кричат - рюкзакова в призиденты!!!
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21.07.2020 17:36 Ответить
все мутит свыня, чтоб не загреметь нары
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21.07.2020 17:37 Ответить
"общались с женой,родственниками,друзьями террориста"....пздц,как мило,то что именно сейчас и нужно,психоаналитики креновы...
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21.07.2020 17:38 Ответить
Да, ребята, это как раз то, что сейчас нужно.
Необходимо найти,за что этого человека можно зацепить, чтобы попробовать его уговорить и спасти людей.
Это должны делать квалифицированные психологи-переговорщики, надеюсь, они уже на месте.
Любая ошибка в общении с террористом может стоить жизней тех, кто в этом автобусе.
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21.07.2020 17:50 Ответить
Респект, пани Людмила: очень правильная и здравая оценка ситуации. А то тут такие суперзнатоки по теме освобождения заложников, что впору из них создавать суперспецназ.
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21.07.2020 21:10 Ответить
Паганая мусарюга Макаков, хоть зачесывал свою репу на счет своей отставки???
Хотя, о чем эт я???
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21.07.2020 17:43 Ответить
Не смотрел, но представляю как Рюкзакян там нарисовался перед телекамерами.
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21.07.2020 17:44 Ответить
Люди майже 9 годин без води і туалета , під дулом автомати , а він каже нормально, його б туди
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21.07.2020 17:47 Ответить
а более конструктивные предложения у тебя есть?
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21.07.2020 18:40 Ответить
Мирно вже це питання аж ніяк вирішити не вдасться. Цей ублюдок повинен бути знищений.А інакше- гріш вам ціна в базарний день,як владі.Хоча,яка ви ,нахєр,влада? Клоуни...
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21.07.2020 17:50 Ответить
Зараз сабаков швидко все парішає.
У нього ж величезний досвід "знешкодження терористів" після "мінерів" мосту метро.
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21.07.2020 17:50 Ответить
Министр ГОЛОВОЙ ПОЕХАЛ -- ЛЮДИ -НЕ ПЬЮТ И НЕ ЕДЯТ НЕ ХОДЯТ В ТУАЛЕТ 8 ЧАСОВ --а у авакова это НОРМАЛЬНО !!!!
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21.07.2020 18:08 Ответить
Собаков мастак організовувати подібні "шоу" шкода тільки що не винні люди можуть постраждати але для цього покидька невинні люди це пусте слово. А все почалось з організації вбивства Сашка "Білого" за яке він не поніс жодного покарання.
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21.07.2020 18:11 Ответить
А ты чёрт авокян,что был среди заложников, что утверждаешь, что они в нормальном состоянии, окажись ты там, тогда понял бы, каково это "нормальное" состояние.
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21.07.2020 18:15 Ответить
У мене з Аваковим різні поняття про "нормально". Без води, їжі та туалету - у мене це не нормально, а жахливо.
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21.07.2020 18:17 Ответить
ни в какого Луцкого террориста не верю
зато верю в провокатора Авакова
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21.07.2020 18:20 Ответить
https://prm.ua/lutskiy-terorist-viyavivsya-kradiyem-ikon-********-z-rivnogo-vpiznav-zlochintsya/ Єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері у Рівному Іов впізнав у луцькому терористові крадія ікон. Про це він написав у https://www.facebook.com/orthodoxukraine/posts/1388529208022922 Facebook .
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
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21.07.2020 18:24 Ответить
Сабаков Чорт дірявий
Путло будинки підриває для підняття рейтингу, а Сабаков ось таким чином
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21.07.2020 18:33 Ответить
теракты и всякая хрень пошли после того как открыли границы с кацапами (еще и во время коронавируса). совпадение? - вряд ли.
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21.07.2020 18:39 Ответить
захоче в туалет і сам здасться- ось по якому плану здійснюється звільнення заручників
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21.07.2020 18:40 Ответить
Что, в Украине нет снайперов? Пристрелить, и меньше одним подонком, и заложники освобождены. Вот причина, по которой в Израиле террористы не берут заложников-террористов уничтожает спецназ.
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21.07.2020 18:47 Ответить
У нас в руководстве страны пацифисты, могут сделать массаж и отсосать любому кто попросит...
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21.07.2020 19:18 Ответить
ну захоче цей Плохой спати ж колись, або їсти, або в туалет?
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21.07.2020 19:17 Ответить
На то и расчет, что он умрет от старости...
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21.07.2020 19:19 Ответить
Аваков дал команду кошмарить украинцев
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
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21.07.2020 19:21 Ответить
Не понятно другое, почему террорист недовольнй властью, которая действительно доводит до геноцида народ, пошел подрывать маршрутку с представителями народа.
Мерседес уже одному убийце на дороге дали, для принятия закона по штрафам и обыскам авто,они же сами обяввили , что кто то дал мерседес,где ж так дают Мерседесы покататься,теперь террористу кто то дал взрывчатку,и кто это сделал неизвестно, наверное нашел,теперь примут закон по борьбе с терроризмом и будут любого гражданина задерживать обыскивать на улице.
Ну если власть грабит страну и доводите население до геноцида, кто поверит, что бруштын выкапывают копачи, лес рубят лесорубы, контрабандой занимаются простые контрабандисты ,поджоги делают туриста,гос.предприятия убыточные, а приватизированные прибыльные, минируют сумашедшие, а банкиры переводят миллрды $ без ведома власти, каа Коломойский.
Так, что пусть прекращают свои кровавые представления, цирк уехал, а власть работает постарому,методами Януковича.
В Европе министры уходит в отставку за не раскрытые резонансные преступления при том сразу, а тут годами раследуют при том постоянно подрывают, поджигают, убивают, все виноваты, и правые и левые и про украинские и пророссийские и все дураки и не в чем не разбираются, а власть профессональна и ни в чем ни виноватая, и всегда права, так зачем тогда ее тогда переизберать?
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21.07.2020 20:39 Ответить
Бажаю вдалого "полювання" всім правоохоронцям на цього ідіота і щоб ні одна людина не постраждала крім придурошного максимки. Бажано, щоб його влучно "приговорив" снайпер і тоді менше мороки буде з ідіотом.
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21.07.2020 21:54 Ответить
 
 