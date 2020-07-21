Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков кратко рассказал журналистам о ситуации с захватом заложников в центре Луцка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются. По его словам, люди находятся в нормальном состоянии. Надеемся, сможем решить ситуацию в ближайшее время", - отметил Аваков.

По словам министра МВД, соответствующие службы общались с женой, родственниками, друзьями террориста. "Мы стараемся, чтобы вопрос решили мирно", - пояснил Аваков.

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

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В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.