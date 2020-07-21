Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков кратко рассказал журналистам о ситуации с захватом заложников в центре Луцка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются. По его словам, люди находятся в нормальном состоянии. Надеемся, сможем решить ситуацию в ближайшее время", - отметил Аваков.
По словам министра МВД, соответствующие службы общались с женой, родственниками, друзьями террориста. "Мы стараемся, чтобы вопрос решили мирно", - пояснил Аваков.
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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
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В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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или, а что такое нормальное состояние у заложников
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
И зачем же это "слугам" нужно нарочное раскручивание беспредела, какую выгоду они поимеют ?
Цель у них какая? Развалить страну и государство, чтобы после этого развала самим стать никем, вместо статуса президента и премьер-министра крупнейшей европейской страны перейти в статус отставной козы барабанщиков, без должностей, без кабинетов, без резиденций ? Ну и логика у Вас...
Необходимо найти,за что этого человека можно зацепить, чтобы попробовать его уговорить и спасти людей.
Это должны делать квалифицированные психологи-переговорщики, надеюсь, они уже на месте.
Любая ошибка в общении с террористом может стоить жизней тех, кто в этом автобусе.
Хотя, о чем эт я???
У нього ж величезний досвід "знешкодження терористів" після "мінерів" мосту метро.
зато верю в провокатора Авакова
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
Путло будинки підриває для підняття рейтингу, а Сабаков ось таким чином
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
Мерседес уже одному убийце на дороге дали, для принятия закона по штрафам и обыскам авто,они же сами обяввили , что кто то дал мерседес,где ж так дают Мерседесы покататься,теперь террористу кто то дал взрывчатку,и кто это сделал неизвестно, наверное нашел,теперь примут закон по борьбе с терроризмом и будут любого гражданина задерживать обыскивать на улице.
Ну если власть грабит страну и доводите население до геноцида, кто поверит, что бруштын выкапывают копачи, лес рубят лесорубы, контрабандой занимаются простые контрабандисты ,поджоги делают туриста,гос.предприятия убыточные, а приватизированные прибыльные, минируют сумашедшие, а банкиры переводят миллрды $ без ведома власти, каа Коломойский.
Так, что пусть прекращают свои кровавые представления, цирк уехал, а власть работает постарому,методами Януковича.
В Европе министры уходит в отставку за не раскрытые резонансные преступления при том сразу, а тут годами раследуют при том постоянно подрывают, поджигают, убивают, все виноваты, и правые и левые и про украинские и пророссийские и все дураки и не в чем не разбираются, а власть профессональна и ни в чем ни виноватая, и всегда права, так зачем тогда ее тогда переизберать?