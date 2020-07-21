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Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится, - нардеп Клочко

Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится, - нардеп Клочко

В связи с новым административно-территориальным устройством страны полномочия райгосадминистраций изменятся.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, говорится в публикации Цензор.НЕТ "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".

Но какими именно будут новые полномочия станет понятно чуть позднее, сейчас готовится соответствующий законопроект.

"Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится. Но мы его выписываем таким образом, чтобы это не были центры принятия решений и центры финансового влияния. Это будет представительство государственной власти на местах", - отметил он.

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Он также подчеркнул, что ко второму чтению готовится законопроект, который позволит объединенным территориальным громадам перейти на прямые отношения с бюджетом. А также добавил, что на переходной период две сферы – медицина и образование – будут дотационными.

"До момента выборов в ОТГ они не все самостоятельны и дееспособны, в том числе с финансовой точки зрения. Соответственно будут использоваться дотации на медицину и образование. Только эти два направления", – поясняет Клочко. - Что касается законопроекта, позволяющего ОТГ полностью перейти на прямые отношения с бюджетом. Объясню, как это будет работать на практике. Есть громада, в которую входит определенное количество сел. От каждого села есть представители, которые знают, на какие первоочередные нужды им требуются деньги. Кому-то школу отремонтировать, где-то воду провести или дорогу нормальную сделать. Они описывают это в виде бюджетных программ, просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год.

Раньше они с этим всем бежали в район, район думал: подавать или не подавать. Были торги. Сейчас этого не будет. Представители ОТГ уже не смогут говорить, что плохая власть в центре. Пожалуйста, у вас есть полномочия внизу сформировать бюджет и отвечать перед своими избирателями".

децентрализация (582) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+9
Місцеве самоврядування все? Вітаю зелені, тепер щоб лампочку на дорозі вкрутили, будете їхати в Кривий Ріг.
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21.07.2020 17:31
+8
Я бы сказал, подают на каждую лампочку и сральник заявку в охфис ***********, так как сосновые слуги бабломойского и кремля, хотят ВСЕХ, от самых маленьких руководителей, до больших- лишить полномочий и все решать самим. И главное все себе прикарманивать, все деньги -от сельских до республиканских, на всех уровнях. Заботливые, твари.
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21.07.2020 17:35
+7
Ага, постсовдепия. Особенно прикольно "... просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год", - обычная постсовдеповская вертикаль с моделью "челобитная к начальнику". Здравствуй, Азаров!
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21.07.2020 17:31
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Виноват Зеленский!!!!!!!!!!!!!!!!1
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21.07.2020 17:26 Ответить
Славимо його.
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21.07.2020 17:31 Ответить
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21.07.2020 17:44 Ответить
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21.07.2020 17:50 Ответить
При таких змінах,треба нові вибори в ВР. Не може депутат бути там,де за нього люди не голосували.
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21.07.2020 17:31 Ответить
Ані както ето разрулят. Мудрому наріду нє важен мєтод,какім єво дєлают, а важен рєзультат!
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21.07.2020 17:34 Ответить
Місцеве самоврядування все? Вітаю зелені, тепер щоб лампочку на дорозі вкрутили, будете їхати в Кривий Ріг.
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21.07.2020 17:31 Ответить
вообще-то все с точностью до наоборот. теперь чтобы лампочку вкрутить не нужно на поклон к главе РГА идти.
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21.07.2020 21:41 Ответить
Ага, постсовдепия. Особенно прикольно "... просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год", - обычная постсовдеповская вертикаль с моделью "челобитная к начальнику". Здравствуй, Азаров!
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21.07.2020 17:31 Ответить
Я бы сказал, подают на каждую лампочку и сральник заявку в охфис ***********, так как сосновые слуги бабломойского и кремля, хотят ВСЕХ, от самых маленьких руководителей, до больших- лишить полномочий и все решать самим. И главное все себе прикарманивать, все деньги -от сельских до республиканских, на всех уровнях. Заботливые, твари.
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21.07.2020 17:35 Ответить
Як же зараз радіють райадміністрації всіх тих районів, які агітуали і голосували за зЕ і "слуг не українського народу"
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21.07.2020 17:39 Ответить
За останні роки в нас почали ремонтувати дороги, купляти техніку, ремонтують знищенний стадіон... пожили і хватить в нас кінець бідності будемо виживати.
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21.07.2020 17:41 Ответить
Хренотень. В тех же громадах каждый будет тянуть одеяло на себя. Старая сказка на новый лад.
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21.07.2020 17:45 Ответить
По-моему мы это проходили 70 лет, начиная с 1922 года.
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21.07.2020 17:49 Ответить
Ви,кретини квартальні, взагалі вважаєте українців за розумово відсталих.Це ти ,імбіцил,не в змозі відремонтувати водогін,прикрутити лампочку,чи зробити ремонт в школі.З якого дива громади повинні випрошувати в тебе кошти на ці потреби.Ви ж ,полудурки,якщо розпочали цю реформу то вона означає що в отг на все це кошти залишаються на місці,податки йдуть на рахунок громади.Ваша задача,ідіоти зелені,полягає в прийнятті законів,наданню кредитних програм для вільного розвитку підприємництва,які своїми податками будуть наповнювати рахунки цих отг...І ще ,це тільки таку худобу яка доперлась зараз до влади цікавить тільки пожерти-посрати,щоб лампочка світилась і дорога без ям,потреби людей набагато більші і не обмежуються уявленням якихось кретинів про їх побут.
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21.07.2020 17:50 Ответить
"Ви,кретини квартальні, взагалі вважаєте українців за розумово відсталих. Це ти ,імбіцил, ..."

"Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%..."

"українців за розумово відсталих " - ти шо? НІ!!! українці НЕ розумово відсталі - вони просто імбіцили.
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21.07.2020 18:14 Ответить
змушена розчарувати. в райдержадміністраціях основної влади не біло ніколи. влада там, де гроші. а всі гроші в райрадах. вони і є місцевим самоврядуванням. райради - законодавча, а райдержадміністрації - виконавча гілки. саме в райрадах сидять колишні риги! їх ніхто і ніколи ще не тримав міцно за яйки. при ПП вони трохи притихли. а зараз розправили крила ще більше. саме там основна корупція та казнокрадство.
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21.07.2020 19:04 Ответить
ВОТ ТАКАЯ У НАС "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ" ...
накрылась медным ТАЗом.
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21.07.2020 19:47 Ответить
 
 