Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится, - нардеп Клочко

В связи с новым административно-территориальным устройством страны полномочия райгосадминистраций изменятся.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, говорится в публикации Цензор.НЕТ "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".

Но какими именно будут новые полномочия станет понятно чуть позднее, сейчас готовится соответствующий законопроект.

"Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится. Но мы его выписываем таким образом, чтобы это не были центры принятия решений и центры финансового влияния. Это будет представительство государственной власти на местах", - отметил он.

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Он также подчеркнул, что ко второму чтению готовится законопроект, который позволит объединенным территориальным громадам перейти на прямые отношения с бюджетом. А также добавил, что на переходной период две сферы – медицина и образование – будут дотационными.

"До момента выборов в ОТГ они не все самостоятельны и дееспособны, в том числе с финансовой точки зрения. Соответственно будут использоваться дотации на медицину и образование. Только эти два направления", – поясняет Клочко. - Что касается законопроекта, позволяющего ОТГ полностью перейти на прямые отношения с бюджетом. Объясню, как это будет работать на практике. Есть громада, в которую входит определенное количество сел. От каждого села есть представители, которые знают, на какие первоочередные нужды им требуются деньги. Кому-то школу отремонтировать, где-то воду провести или дорогу нормальную сделать. Они описывают это в виде бюджетных программ, просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год.

Раньше они с этим всем бежали в район, район думал: подавать или не подавать. Были торги. Сейчас этого не будет. Представители ОТГ уже не смогут говорить, что плохая власть в центре. Пожалуйста, у вас есть полномочия внизу сформировать бюджет и отвечать перед своими избирателями".