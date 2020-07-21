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Новости Захват заложников в Луцке
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Взрыв в Киеве и захват заложников в Луцке между собой никак не связаны, - Аваков

Взрыв в Киеве и захват заложников в Луцке между собой никак не связаны, - Аваков

Захват заложников в Луцке не связан с обнаружением взрывчатки в Киеве и взрывом возле станции метро "Минская".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас каждый день где-то находят взрывчатку. Находят какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому", - сказал Аваков, отвечая на вопрос журналистов, связаны ли события в Киеве и в Луцке.

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв.

Кроме того, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также читайте: Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков

Автор: 

Аваков Арсен (3444) взрыв (6791) захват (787) Киев (25649) Луцк (587)


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Топ комментарии
+13
Такая категоричность без расследования, как минимум, удивляет...
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21.07.2020 17:28
+11
Вірте Авакову, він читав сценарій.
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21.07.2020 17:28
+10
Авакова на нары !!!!
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21.07.2020 17:27
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Авакова на нары !!!!
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21.07.2020 17:27 Ответить
это трагедия!!! таких отчаянных будет все больше и больше! слабые когда ломаются психически они берутся за оружие ( стрессы делаю характер человека, когда человеку хорошо он не пойдет крушить) за редким исключением) а у нас, те с оружием ищут правоты ( Киев) , те по беспредельному налоги устанавливают. Таким как он нужно в раде провернуть такое и сразу национальный герой , а не беременных и женщин с детьми , стариков и т.д. ,и т.п. обижать
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21.07.2020 17:27 Ответить
херня, явно кацапы стараются. только как обычно - хз зачем, чисто все обосрать по-привычке, чтобы было "как дома". но то что сами в говне будут ходить - об этом не думают, нечем.
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21.07.2020 18:36 Ответить
ответил" тот кто не в говне, у нас такая же жопа как у москалей. и что я обосрал что не было обосрано ?
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21.07.2020 19:15 Ответить
А луна треугольная.
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21.07.2020 17:28 Ответить
Вірте Авакову, він читав сценарій.
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21.07.2020 17:28 Ответить
верить авакяну, - это себя не уважать.
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03.08.2020 23:19 Ответить
все это гамнячит свыня,
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21.07.2020 17:28 Ответить
Такая категоричность без расследования, как минимум, удивляет...
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21.07.2020 17:28 Ответить
Не будьте такою прискіпливою, у другій серії з'ясується, що в автобусі сиділо 40 озброєних бориспольських стрільців і Аваков урочисто нагородить терориста іменним кулеметом.
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21.07.2020 17:35 Ответить
зато все забыли про "подконтрольную" зебильскому преступную бездеятельность и провал поиска и спасения раненного украинского воина... вспомнили? Серьезно? Но ведь забыли, быстро забыли. А этот террорист-придурок... ну что ж, себя он на свободе не нашел, ему проще пойти в тюрьму жить, взятому на поруки проститутки-Рюкзакова...
Не верю, пля, постановка... грубо состряпанная мизасцена в зебильно-бакановско-шиферском духе... благо, такими актеришками хоть пруд пруди...вон, один даже в презики пролез
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21.07.2020 17:46 Ответить
Аваков молодец.Первый Украинский министр патриот ,который защищает граждан Украины.
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21.07.2020 17:29 Ответить
Патріот, який принципово не вживає української мови
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21.07.2020 17:31 Ответить
Это не главное.Я тебе сейчас сотню корупционеров назову , которые разговаривают на украинском языке.
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21.07.2020 17:34 Ответить
Если он патриот России, то конечно не главное.
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21.07.2020 17:41 Ответить
А ты в курсе что сейчас Украину защищают и на русском и на английскоми и на украинском и на чеченском языках?
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21.07.2020 17:44 Ответить
Якою мовою розмовлять в Україні російські окупанти?
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21.07.2020 17:56 Ответить
Глупый вопрос .
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21.07.2020 18:01 Ответить
Наступне питання - скільки українців в Україні вбили російськомовні?
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21.07.2020 18:05 Ответить
Вопрос ещё глупее.
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21.07.2020 18:24 Ответить
Та ні, навіть дуже пов'язані. Здійснюється системне розхитування ситуації в державі, створення хаосу і безладу. Саме й для того ту зелену мерзоту привели у владу, саме таке завдання стоїть і перед аваковим. От падли...
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21.07.2020 17:30 Ответить
Откуда Аваков это может знать без расследования? Если это не ФСБ то похоже дела Авакова.
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21.07.2020 17:30 Ответить
Связано или нет - никто этого не знает, даже пока сам Аваков. Но успокоитель из Авакова, так себе..
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21.07.2020 17:31 Ответить
"Это не имеет отношения к этому"©..Гыыы..
Понятно,что чем дольше авякан будет министром мусоров-тем хуже.
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21.07.2020 17:32 Ответить
Ага лапшу нам не вешайте.А вот СБУ облажалось походу.По ходу элементарное прощупывание к тем или иным действиям тут учения идут в море плюс Кавказ на носу.Резкий скачок по взрывчаткам в людном месте.Спецом толпу пугают.
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21.07.2020 17:35 Ответить
***** з кацапам посилює красний терор в Україні
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21.07.2020 17:37 Ответить
Странно, что он делает такие выводы только на основании "у нас каждый день...." Вообще-то, "каждый день" у нас ложные сообщения о минировании, а не реальные взрывы и реальные взрывчатки.... Ещё скажи, что стёкла, за которыми ты проводил совещание, обстреляли "случайно"... Пипец.
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21.07.2020 17:38 Ответить
эти взрывы связывает АВАКОВ
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21.07.2020 17:42 Ответить
Не розбовкуйте. Це інфа для внутрішнього користування
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21.07.2020 17:50 Ответить
Думаю, Аваков и Зеленский хотят сделать то, что сделали в РФ: полицейский и СБУ-шный террор под видом борьбы с терроризмом, дабы закрепить российский реванш в Украине.
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21.07.2020 17:59 Ответить
Так ніхто ж Зєлє відставку не вимагає. Тільки скиглення суцільне. І навіть обирати невідомо кого на дострокових
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21.07.2020 18:34 Ответить
Это тебе так кажется
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21.07.2020 18:36 Ответить
Опана. Без мене мене оженили?
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21.07.2020 19:23 Ответить
Поліція -закидайте терориста рюкзаками!!!...з грошима Ні, крще, янтарем та цигарками засипте! Відволікайте при цьому повіями та наркотиками!! Зробіть йому експертизу його ходи -може це не він???, а...медсестра якась...
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21.07.2020 17:42 Ответить
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21.07.2020 17:48 Ответить
аваков вообще пустился в беспредел
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21.07.2020 18:05 Ответить
Возможно , связь есть. Не каждьій день в Киев приезжает президент уважаемого европейского государства. В Москве бьіли бьі радьі подпортить переговорьі , и имидж Украиньі.
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21.07.2020 18:26 Ответить
а сценарий? Авакова в отставку.
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21.07.2020 18:33 Ответить
Ну и откуда это ты "всезнающий" всё это знаешь, неужто сам там участвовал???
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03.08.2020 23:25 Ответить
 
 