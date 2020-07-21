Взрыв в Киеве и захват заложников в Луцке между собой никак не связаны, - Аваков

Захват заложников в Луцке не связан с обнаружением взрывчатки в Киеве и взрывом возле станции метро "Минская".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас каждый день где-то находят взрывчатку. Находят какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому", - сказал Аваков, отвечая на вопрос журналистов, связаны ли события в Киеве и в Луцке.

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв.

Кроме того, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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