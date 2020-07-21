РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Захват заложников в Луцке
11 029 94

Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Мужчина, удерживающий заложников в Луцке, не позволяет передать им еду и воду, также у людей нет возможности выйти по естественной надобности.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Психологическое состояние у этого нарушителя - как и у любого человека, который подвергает опасности жизни других людей. Он до сих пор не дал возможности передать воду и продукты питания для заложников", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина24".

При этом Геращенко добавил: "Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Здание управления Нацполиции в Луцке обстреляли, - СМИ. ФОТО

Геращенко сказал, что нет информации о психических проблемах этого человека. Отвечая на вопрос, действительно ли среди заложников есть две беременные женщины, он сказал, что есть информация о том, что среди удерживаемых есть женщины.

"Они находятся в сложном состоянии. И он не дает возможности никому выйти даже по естественным надобностям", - добавил Геращенко.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Также на Цензор.НЕТ: Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов. ВИДЕО

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Читайте также: Захватчик автобуса в Луцке Кривош: Если начнется штурм - я взорву автобус и бомбу в людном месте

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18691) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Кацап звичайний.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35
+9
Но им хорошо... в страшнейшем стрессе и даже без воды.

"Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии", - Аваков.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35
+7
Кацап обычный,отписался выше.Тот,что в спаме.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все мутит свыня- для него это спасение
показать весь комментарий
21.07.2020 17:34 Ответить
мразота, дай можливість передати людям, хоча б воду .
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
Так Геращенка шеф Аваков запевнив всіх, що заручники у нормальному стані. Геращенка пости свого шефа не читає?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:51 Ответить
Кацап звичайний.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35 Ответить
Кацап обычный,отписался выше.Тот,что в спаме.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36 Ответить
там по-моему уже навязчивое состояние граничащее с манией преследования и паранойей ))
показать весь комментарий
21.07.2020 17:41 Ответить
да не пишите бред его действия логичны последовательны выверены нет там психом вообще не пахнет у человека с психическими расстройствами идут качели в мотивации поведении то они хотят маму то мороженного то 1 млн долларов то самолет на остров то я вас всех постреляю..а это последователен.. да он действует жесткого но твердо и пока наша хваленная реформами от евреев и грузинов сопли жует 350 тысяч мусаров... а один судимый дважды вставим каждому мусору пистон в 5 точку и уверяю вас ЭТА ситуация это конец Авакова если в конце концов погибнут люди заложники по вине захватившего его или по вине идиотов полицаев все это конец Авакова и Зе будет последним подонком если сам не выбросит при любом раскладе Авакова с должности...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:47 Ответить
Та вивірені, ще й як:
- закон про мову,
- український воїн 4 дні вмирав без допомоги, перед всією Україною,
- Путін в Крим, Зє на Бірючий,
і тут - тадаммммммм !- захоплення заручників, бомби, триллер, стріми, теле, новини..
показать весь комментарий
21.07.2020 17:52 Ответить
ой... дико извиняюсь за недоразумение - мой коммент относился к неадеквате,первому на ленте (https://censor.net/user/464453) , который где не попадя пытается всунуть порошенко...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:00 Ответить
Но им хорошо... в страшнейшем стрессе и даже без воды.

"Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии", - Аваков.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35 Ответить
"Они находятся в сложном состоянии. И он не дает возможности никому выйти даже по естественным надобностям", - добавил Геращенко.

Источник: https://censor.net/n3209367
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36 Ответить
Есть передвижные туалеты, давно можно было подвести.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:14 Ответить
ну подвези, раз такой умный. Только сначала террориста уговори.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:45 Ответить
Не випускає в туалет, дивно, вони ж би повернулись назад.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36 Ответить
Л
Логіка
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36 Ответить
і сам до туалету не проситься.. добре підготувався
показать весь комментарий
21.07.2020 17:52 Ответить
Я впевнений шо вони вже не раз сходили в туалет... під себе
показать весь комментарий
21.07.2020 17:36 Ответить
Чувак, дивись, бо Господь твій гумор може оцінити.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:54 Ответить
это называется нормальное состояние, на жаре с террористом со стволом под боком
показать весь комментарий
21.07.2020 17:37 Ответить
Так какого хрена тянете?Принимайте решения,или ждёте,что люди умирать от жажды будут?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:37 Ответить
От жажды они не умрут, не сочиняй. Несколько часов можно потерпеть.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:39 Ответить
8 часов на жаре???
показать весь комментарий
21.07.2020 17:42 Ответить
Не від спраги, тепловий удар можуть спіймати в залежності від погоди в Луцьку.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:45 Ответить
возможно не от жажды, так от духоты, спертого воздуха или теплового удара (там могут быть и просто требующие лекарств, например диабетики, астматики, с сердечно-сосудистыми и др.)
от жажды и голода за 7 часов может и не умрут, но водно-солевой обмен нарушат... и сознание терять могут...
и... туалет.. это так стыдно-стеснительно (но необходимо каждому ...через 2-4 часа)
показать весь комментарий
21.07.2020 17:49 Ответить
я помню троллейбус встал летом на перекрестке, что-то у него обломалось, через минут 15 упала в обморок первая женщина, на второй люди стали выламывать и выломали двери чтобы выйти...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:54 Ответить
Вообще было бы интересно, если бы он бросал гранаты и одновременно выпускал заложников по нужде выходить. Геращенко, как всегда, выдает самую нужную информацию...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:37 Ответить
У антониты главный орган не мозк, а дупа...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:40 Ответить
дурня.. головний в нього ЯЗИК!!
показать весь комментарий
21.07.2020 17:53 Ответить
Да уж, это было бы вполне фантасмагористично.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:41 Ответить
Антон - дурачек. Такой же как и его преЗедент.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:41 Ответить
ФСБная постанова !
показать весь комментарий
21.07.2020 17:38 Ответить
Как он их может выпустить в туалет? Геращенко, ты совсем ку-ку? Кривош,конечно, ублюдок, но не такой идиот, как тебе хотелось бы.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:38 Ответить
Так це ж недовго. Одна нога тут, друга - там
показать весь комментарий
21.07.2020 18:35 Ответить
Сейчас начнут АТО на два года.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:38 Ответить
Та што,в спецназе нет проффесиональных снайперов ?Что это за балаган ?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:38 Ответить
фильмов насмотрелся?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
А если у него детонатор ВУ срабатывает если разжать руку или отпустить кнопку? Как граната.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:44 Ответить
больше всего удивляет, что кацапсина террарюга такой типа млять заботистый про животных, а детей и беременных не отпустил, типа ему от них какой-то прок..
показать весь комментарий
21.07.2020 17:38 Ответить
Ага, а в нормальных странах террористы отпускают заложников и в туалет, и в ресторан,
И на свидания с антониной.
И даже ваЗЕлин с собой дают...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:39 Ответить
И рошенками кормят...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:42 Ответить
А в европейском автобусе шо туалета нету?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:42 Ответить
Це не росія щоби срати де попало.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
Ну тут логично .
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
ну ты разуй глаза, там же автобус-пазик.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:44 Ответить
это не пазик , это паразит творение рук свинопетровых
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
Можно дізнатись, що окрім мелодії пісюном на роялі створив твій президент?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:49 Ответить
можно ,но я не уполномочен , лучше обратись к Мендель она его летописец ....(044) 255-70-42 для справок; по вопросам обращений граждан
показать весь комментарий
21.07.2020 17:57 Ответить
в отсутствие пианины, он сыграл писюном на Мендель и створив новую жизнь.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:49 Ответить
Карантин, а кому зараз легко. Хочеш, не хоче... тут і Мендель згодиться...
показать весь комментарий
21.07.2020 20:23 Ответить
та ладно, чо там, всяко лучше чем Ленка.
показать весь комментарий
21.07.2020 20:58 Ответить
шизик, возможно в этом пазике еще Брежнева возили, шо ты несешь?
показать весь комментарий
21.07.2020 18:00 Ответить
пазик с мотором исузу ? типичный эталон-богдан...... посмотри на эмблему на капоте чьих рук сие творение
показать весь комментарий
21.07.2020 18:05 Ответить
Власник корпорації Еталон - Володимир Бутко...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:35 Ответить
В тарахтелке а ля Свинарчук энд Петя туалет ?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:45 Ответить
Це сільській рейсовий автобус, у вас в Азії теж в таких нема.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
У них і в дома є тільки якщо буряту пощастило унітаз на Донбасі вкрасти... а так дірка у підлозі...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:54 Ответить
Ну что, переговоры еще с одним путинским уродом? Мало такой же наглой шушеры в Минске такой же породы? Изъять "посланника Орды" и "случайно" проехаться по нему раза 3-4 на этом же автобусе.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
Пристрелить.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
Добре, а якщо виконають умови і зроблять таку, як він вимагає заяву, зо буде?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:44 Ответить
Вот по этому я и говорю-мутное дело...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
А наша полиция смотрела фильмы про захват заложников? Они хоть знают, что делать?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:45 Ответить
а что, надо по фильмам учиться?
Я посмотрел много немецких фильмов про сантехника, но чинить кран не научился
показать весь комментарий
21.07.2020 18:50 Ответить
это все мутит барыга
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
Работает ОПГ террористов с целым штабом управления. После взрывов в Киеве, после обстрела кабинета МВД в Луцке и собственно этот экземпляр в автобусе с заложниками, вероятнее всего являются звеньями одной цепи. Кто руководит этими действиями, должно определить СБУ
показать весь комментарий
21.07.2020 17:46 Ответить
Может и так.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:12 Ответить
а че зелибобы не извиняются, не выполняют его требования, не обещают ему амнистию и особый статус
показать весь комментарий
21.07.2020 17:47 Ответить
має з'явитися месія у вигляді Петра і почати з ним торгувати як з рівним партнером
показать весь комментарий
21.07.2020 17:57 Ответить
Треба поглянути йому в очі...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:05 Ответить
И это выходец из самой правильной части украинского народа - западенской.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:52 Ответить
Этот "человек" ведет себя практически так же, как целая "страна"(правильнее сказать, бандитское образование) по соседству с Украиной. Если урода убьют, никто ни на секунду не пожалеет, впрочем, это же касается и бандитского образования "Россия", как они почему-то себя называют.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:52 Ответить
Валить его нужно а не потом слушать в суде муть непонятно о чем
показать весь комментарий
21.07.2020 17:52 Ответить
Зеленский, думай же наконец, решай, а не то, что "- ситуация под контролем" и весь твой ответ, чего ждёшь - действуй, заложники в опасности.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:53 Ответить
Поменяйте Аращенка на заложников....думаю терорист будет не против...и Вакова в придачу...отпустит всех и вордителя...предложите !!!
показать весь комментарий
21.07.2020 17:53 Ответить
та пообещайте ж ему наконец абонемент на 95-квартал до конца квартала и личный автограф Юзика, Лысого и клована-преЗЕдента.....
не мучайте людей в консервной банке...им еще интервью раздавать...
(а если без шуток...что-то затянулось шоу...)
показать весь комментарий
21.07.2020 17:53 Ответить
Антоха уявив собі 9 годин без їжі і втратив свідомість.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:56 Ответить
***** будинки підривав, а кловун вирішив Пеціни автобуси?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:56 Ответить
теории заговора придумывают недалекие люди.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:52 Ответить
Судя по книге, у него давний внутренний конфликт с государством и ментами; он чувствует себя униженным ими и противопоставляет себя им.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:59 Ответить
То нехай із ментами воює, там ось навіть Аваков приїхів, навіщо над людьми знущатися? Поклич міністра і скажи, що його заміниш на заручників. І Аваков, як офіцер - піде. Чи він не офіцер?
показать весь комментарий
21.07.2020 18:05 Ответить
Поэтому надо надеяться, что он обычных людей в жертву не принесёт.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:09 Ответить
Здається ні, цивільний міністр.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:12 Ответить
это может быть на уровне бомбы, если не давать воду и заставить всех ходить в автобусе
показать весь комментарий
21.07.2020 18:00 Ответить
Ну....настал звездный час Зебила - пойти обменяться на людей!
Или сцыт?
показать весь комментарий
21.07.2020 18:02 Ответить
Попробуйте по ньому вистрілити.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:07 Ответить
Если бы я сидел в заложниках, с пониманием, что меня в любой момент взорвать могут, да нахрен мне бы нужна была эта еда..
показать весь комментарий
21.07.2020 18:15 Ответить
Не випускає в туалет? Це в нього підсвідоме бажання повернутися в СІЗО перетворивши спершу автобус в смердючий відстійник де "Русью пахнет"...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:21 Ответить
https://prm.ua/lutskiy-terorist-viyavivsya-kradiyem-ikon-********-z-rivnogo-vpiznav-zlochintsya/ Єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері у Рівному Іов впізнав у луцькому терористові крадія ікон. Про це він написав у https://www.facebook.com/orthodoxukraine/posts/1388529208022922 Facebook .
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:24 Ответить
На такой жаре там можно просто так крякнуть...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:27 Ответить
Пристрелити придурка при першій можливості.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:32 Ответить
Нехай водить по одному в туалет під конвоєм
показать весь комментарий
21.07.2020 18:37 Ответить
Захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения.
показать весь комментарий
21.07.2020 20:02 Ответить
хоч ти закрий своє хайло, свинопика задниця антоніна.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:12 Ответить
 
 