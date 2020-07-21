Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Мужчина, удерживающий заложников в Луцке, не позволяет передать им еду и воду, также у людей нет возможности выйти по естественной надобности.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Психологическое состояние у этого нарушителя - как и у любого человека, который подвергает опасности жизни других людей. Он до сих пор не дал возможности передать воду и продукты питания для заложников", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина24".

При этом Геращенко добавил: "Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет".

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Геращенко сказал, что нет информации о психических проблемах этого человека. Отвечая на вопрос, действительно ли среди заложников есть две беременные женщины, он сказал, что есть информация о том, что среди удерживаемых есть женщины.

"Они находятся в сложном состоянии. И он не дает возможности никому выйти даже по естественным надобностям", - добавил Геращенко.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

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Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

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В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.