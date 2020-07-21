Подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым может управлять дистанционно луцкий террорист, пока нет, - Геращенко

У правоохранителей пока нет подтверждения информации относительно второго взрывного устройства, о котором заявлял человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", - отметил замминистра.

При этом Геращенко заявил: "Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство находится".

Отвечая на вопрос о том, что за взрывы или выстрелы слышны с периодичностью в районе автобуса с заложниками, замглавы МВД сказал: "Я думаю, что это что-то типа взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства".

Отвечая на уточняющий вопрос: "Это террорист выбрасывает их из окон?", Геращенко сказал "Да".

Говоря о том, какими будут действия правоохранителей далее, замминистра сказал: "Переговоры и еще раз переговоры. Потому что только переговоры могут гарантировать безопасность и заложников, и самого правонарушителя. До тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности переговоров, и все равно мы будем вести переговоры".

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

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