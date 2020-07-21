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Новости Захват заложников в Луцке
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Подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым может управлять дистанционно луцкий террорист, пока нет, - Геращенко

Подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым может управлять дистанционно луцкий террорист, пока нет, - Геращенко

У правоохранителей пока нет подтверждения информации относительно второго взрывного устройства, о котором заявлял человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", - отметил замминистра.

При этом Геращенко заявил: "Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство находится".

Отвечая на вопрос о том, что за взрывы или выстрелы слышны с периодичностью в районе автобуса с заложниками, замглавы МВД сказал: "Я думаю, что это что-то типа взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства".

Отвечая на уточняющий вопрос: "Это террорист выбрасывает их из окон?", Геращенко сказал "Да".

Говоря о том, какими будут действия правоохранителей далее, замминистра сказал: "Переговоры и еще раз переговоры. Потому что только переговоры могут гарантировать безопасность и заложников, и самого правонарушителя. До тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности переговоров, и все равно мы будем вести переговоры".

Также читайте: Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Киеве и захват заложников в Луцке между собой никак не связаны, - Аваков

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Геращенко Антон (1438) Максим Кривош (38)


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На автостанція сховав походу. Там і місце людне і охорони як такої нема
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21.07.2020 17:39 Ответить
Интересно,этот террорист любитель Цензора,сейчас читает Цензор?
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21.07.2020 17:40 Ответить
Тоха,ти б зайнявся тим,де ти дійсно професіАнал- а саме в вилизуванні тарілок. Тут якось без сопливих розберуться. Якщо,звісно,розберуться...
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21.07.2020 17:43 Ответить
Пока ясно, что кто-то крупно обосрался.
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21.07.2020 17:44 Ответить
Геращенко, пля... заткни фонтан! Антитеррорист самодельный.
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21.07.2020 17:46 Ответить
Тоша ждет подтверждения ?Какого ? Бабах?
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21.07.2020 17:52 Ответить
https://prm.ua/lutskiy-terorist-viyavivsya-kradiyem-ikon-********-z-rivnogo-vpiznav-zlochintsya/ Єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері у Рівному Іов впізнав у луцькому терористові крадія ікон. Про це він написав у https://www.facebook.com/orthodoxukraine/posts/1388529208022922 Facebook .
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
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21.07.2020 18:27 Ответить
 
 