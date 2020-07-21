Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС
С начала суток незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Возле Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А украинских защитников вблизи Гнутово враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и им была оказана квалифицированная помощь врачей.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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