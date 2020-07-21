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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС

Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС

С начала суток незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Возле Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А украинских защитников вблизи Гнутово враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и им была оказана квалифицированная помощь врачей.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС

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обстрел (27626) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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почему зеля не берет это на контроль, чтобы никто не стрелял, не важно что-ли?
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21.07.2020 18:02 Ответить
не заважайте. Зе-чмо дуже зайняте.

Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС - Цензор.НЕТ 5162
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21.07.2020 18:17 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС - Цензор.НЕТ 714
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21.07.2020 18:39 Ответить
 
 