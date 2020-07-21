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Новости Захват заложников в Луцке
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По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье "террористический акт", - Баканов

По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье

По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса сообщением Красниловка-Берестечко следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил председатель СБУ Иван Баканов.

По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье террористический акт, - Баканов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке. ФОТО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Также читайте: Подтверждения информации о втором взрывном устройстве, которым может управлять дистанционно луцкий террорист, пока нет, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

Читайте также: Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Автор: 

СБУ (19980) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+11
Десять(sic!)часов прошло с момента захвата заложников...Нет слов...
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21.07.2020 19:12
+8
Я ,так понял, они офигели и не знают что делать.
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21.07.2020 19:12
+7
Ждали когда ишак позвонит баканову!
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21.07.2020 19:11
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Полицейские провели первые переговоры с террористом Максимом Кривошем, который захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке. Террорист разрешил правоохранителям передать воду для заложников, ведь те просидели в автобусе более 8 часов. Воду передал первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
На видео видно, как правоохранитель в жилете передает в автобус пакеты. Как выяснилось позже, - в них вода для заложников. Террорист подпустил к себе полицейского
///
https://youtu.be/r-sH-3rw4SQ
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21.07.2020 19:08 Ответить
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 6826
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21.07.2020 19:21 Ответить
Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 3993
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21.07.2020 19:30 Ответить
Целый день типа "думали и таки "решительно решились"? "Честь мундира", не?
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21.07.2020 19:08 Ответить
Ждали когда ишак позвонит баканову!
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21.07.2020 19:11 Ответить
Там голубиная почта - судя по скорости реагирования и принятия решений
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21.07.2020 19:17 Ответить
ванек баканов протрезвел...или от кокса попустило
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21.07.2020 19:10 Ответить
Я ,так понял, они офигели и не знают что делать.
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21.07.2020 19:12 Ответить
Или действительно не знают что делать,или это бл@...ий цирк...
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21.07.2020 19:18 Ответить
Десять(sic!)часов прошло с момента захвата заложников...Нет слов...
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21.07.2020 19:12 Ответить
Раненного четверо суток из серой зоны выносили, пока не получили от "той стороны" труп...
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21.07.2020 19:24 Ответить
Я сподіваюся всі пасажири маршрутки були проти закону про зброю?
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21.07.2020 19:13 Ответить
По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье "террористический акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 3797
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21.07.2020 19:14 Ответить
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 8628
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21.07.2020 19:22 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia/status/1285521562154815489 6 ч

"Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра."

https://twitter.com/babasyanya

https://twitter.com/babasyanya Оксана https://twitter.com/babasyanya @babasyanya

він родом з луцька, з мого дому, мати вчителька, батько викладач політехніки, який спився після того, як сина посадили вперше
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21.07.2020 19:27 Ответить
Ну родом він з Оренбурга.
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21.07.2020 19:32 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549240270368769 4 ч

батько КРИВОШ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 10 лютого 1950 р.н. винахідник

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 5294
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21.07.2020 19:53 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549242573086720 4 ч

мати КРИВОШ НАДЕЖДА ДЕНИСОВНА 8 березня 1954 р.н. поетеса
загинула в ДТП в липні 2013 р

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 1721
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21.07.2020 19:54 Ответить
Брат КРИВОШ БОГДАН СТЕПАНОВИЧ 3 липня1983р.н. - інвалід 3 гр,
юрист-недоучка, без досвіду роботи
тиждень тому вирішив тікати з Луцька

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 5512
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21.07.2020 19:55 Ответить
Там у бигуса свежее расследование вышло. Квартальный чертолов - баканов, не хочет рассказать почему он до сих пор не уволил двух сбу-шных чертей, которые крышуют медмафию в минздраве зеленского? Или баканов в доле с этими уродами?!
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21.07.2020 19:17 Ответить
Терорист не мусульманин!
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21.07.2020 19:17 Ответить
Только бы не повторили историю попытки захвата чеченцев не сколько лет назад в Одессе.
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21.07.2020 19:17 Ответить
Де ви були 9 годин назад?
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21.07.2020 19:18 Ответить
Відставка зе та авакяшкі.Досить дебілів держати у владі.
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21.07.2020 19:19 Ответить
Ох ****... Зайшов під вечір в новини - а тут таке! Таке!
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21.07.2020 19:21 Ответить
Баклажанов, а почему видного переговорщика сивуху не пригласили???
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21.07.2020 19:23 Ответить
Новинского туда нужно, террорист прихожанин МП.
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21.07.2020 19:25 Ответить
Аваков дал команду кошмарить украинцев
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
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21.07.2020 19:23 Ответить
Раньше такое квалифицировалось, как хулиганство.... А сегодня решились...
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21.07.2020 19:24 Ответить
Прям террористический акт? А почему Баканов отпускает на волю росийских террористов убивающих украинцев на дамбасе? Или на дамбасе и в крыму убивать украинцев можно?
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21.07.2020 19:25 Ответить
У Зеленського назвали "главою держави" президентку Швейцарії, яка не має такого статусу

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/21/7112358/

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 2102
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21.07.2020 19:27 Ответить
Сейчас бы Зеленский подъехал бы, поговорить. Раз террорист его упоминал. И все, я бы первый назвал его героем на все времена. Но это так, мечты.
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21.07.2020 19:28 Ответить
Що, сам БАКАНОВ? Невже він чортів не ганяє?
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21.07.2020 19:29 Ответить
Да. Бумажки у чинуш самое главное.
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21.07.2020 19:30 Ответить
Это просто иллюстрация того, что правоохранительные органы в Украине отсутствуют. Каждый день рапортуют про пойманных агентов Кремля, а с обычным психопатом-террористом справиться не могут. Люстрируйте нах всех и просите вернуться в органы профессионалов.
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21.07.2020 19:34 Ответить
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 7411

... був керівником ТОВ «Квартал 95», керівником ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Студія Квартал-95» .

22 травня 2019 року Указом Президента Зеленського № 316/2019 був призначений першим заступником Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України - начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ .

я ох....ю с этого цирка с "мудрым наридом" України ...
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21.07.2020 19:34 Ответить
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 4916
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21.07.2020 19:36 Ответить
И кто, и как его назначил? А они еще Пороха за Семочко таскают...
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21.07.2020 19:40 Ответить
Захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения.
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21.07.2020 20:01 Ответить
От не хотіося б,плятт,цитувати щось мовою ворога,алеж...плятт... "Беда,коль пироги начнет печи сапожник. А сапоги тачать пирожник".... Це була цитата . Я.Л.Крилов. До речі,зе -дебіли,до відому,він,крилов цей,дуже погано закінчив.Він просто здох прямо за столом...
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21.07.2020 20:03 Ответить
Ну от може я чогоссь не розумію,а що в есбеу нема нормального снайпера,який би прямо зараз вирішив би цю проблему?А нахєра тоді вся ця енсбеу?
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21.07.2020 20:10 Ответить
Не могут найти тепловизор Матиоса, который берёт через стёкла и шторы.
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21.07.2020 20:19 Ответить
Та справа не в тепловізорі. Ситуація така,що схема вже давно нормально відпрацьована.Справа в тому, що казли ждуть якоїсь команди. Уроди. А все просто. Снайпер жде...Така от в нього робота...
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21.07.2020 20:29 Ответить
Все бояться ответственности за гибель людей, а спецы должны работать по процедуре, наверняка они знакомы с международным опытом. Снайпер тоже опасно - бомбы разные бывают, например, каждые 3 минуты нужно вводить код отмены.
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21.07.2020 20:42 Ответить
Судячі зі всього,то цей тіпа терорист- повний профан.Все давним давно відпрацьовано. Просто снайперам нема команди. бомби ніде не буде.Та її іне було...
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21.07.2020 21:05 Ответить
"русский мир" завітав до Луцька. Слава Зе.
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21.07.2020 20:14 Ответить
Зеля не так давно Луцьк відвідував....
Просто нагадую.
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21.07.2020 20:15 Ответить
Это называется "активировать спящего агента", в кино такое видел
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21.07.2020 20:23 Ответить
Баканов на морях наверное?
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21.07.2020 20:31 Ответить
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Почему они не действуют? Их же учили, одевали, тренировали и оплачивали все за счет украинцев! Где они? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного безоружного народа?
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21.07.2020 21:17 Ответить
На 50% вся эта нестабильность в Украине, включая взрывы, массовые столкновения и захват автобуса в Луцке, вызвана идиотским карантином, который до предела затянулся и его предлагают продолжать до бесконечности. Люди просто с ума сходят от безделья, отсутствия работы, убытков и разорения малого и среднего бизнеса. Причем безумие нарастает. Люди натурально слетели с катушек. Нужно как можно скорее прекращать эту дурь.
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21.07.2020 21:32 Ответить
 
 