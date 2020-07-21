По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье "террористический акт", - Баканов
По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса сообщением Красниловка-Берестечко следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил председатель СБУ Иван Баканов.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.
Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.
Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.
Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.
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На видео видно, как правоохранитель в жилете передает в автобус пакеты. Как выяснилось позже, - в них вода для заложников. Террорист подпустил к себе полицейского
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https://youtu.be/r-sH-3rw4SQ
https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia/status/1285521562154815489 6 ч
"Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра."
https://twitter.com/babasyanya
https://twitter.com/babasyanya Оксана https://twitter.com/babasyanya @babasyanya
він родом з луцька, з мого дому, мати вчителька, батько викладач політехніки, який спився після того, як сина посадили вперше
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених
https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549240270368769 4 ч
батько КРИВОШ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 10 лютого 1950 р.н. винахідник
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549242573086720 4 ч
мати КРИВОШ НАДЕЖДА ДЕНИСОВНА 8 березня 1954 р.н. поетеса
загинула в ДТП в липні 2013 р
юрист-недоучка, без досвіду роботи
тиждень тому вирішив тікати з Луцька
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/21/7112358/
... був керівником ТОВ «Квартал 95», керівником ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Студія Квартал-95» .
22 травня 2019 року Указом Президента Зеленського № 316/2019 був призначений першим заступником Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України - начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ .
я ох....ю с этого цирка с "мудрым наридом" України ...
Просто нагадую.