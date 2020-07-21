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12 людям сообщили о подозрениях после обысков в Окружном админсуде Киева, - НАБУ

12 людям сообщили о подозрениях после обысков в Окружном админсуде Киева, - НАБУ

В рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА (Государственная судебная администрация, глава - Зеновий Холоднюк. - Ред.) и председателю ОАСК (Окружной административный суд Киева, глава - Павел Вовк. - Ред.). По версии следствия, подозреваемые преследовали цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создания искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей", - сказано в сообщении НАБУ.

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Кроме этого, Вовка и Холоднюка подозревают в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное выполнять функции государства.

Также среди подозреваемых:

- 2 заместителя председателя ОАСК;

- 4 судей ОАСК;

- 3 адвоката;

- физическое лицо.

"Указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов", - считают в НАБУ.

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Вовк, по версии следствия, использовал схему с подачей надуманных административных исков от подставных физлиц или общественных организаций в своей же суд с их последующим "сверхбыстрым" рассмотрением с заранее определенным результатом.

Автор: 

НАБУ (4228) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+4
Нарешті почали давити Петіних вовків
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21.07.2020 19:48
+2
Лед тронулся, гаспада присяжные заседатели??©
🤣
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21.07.2020 19:27
+2
дешевый пиар
Вовк должен судить в деле Шеремета и дела Порошенко
Так что это все 95 квартал......
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21.07.2020 19:55
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Лед тронулся, гаспада присяжные заседатели??©
🤣
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21.07.2020 19:27 Ответить
Прикалываешься?
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21.07.2020 19:31 Ответить
А це забороннено??
))
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21.07.2020 19:35 Ответить
Нет. Но грех смеятся над убогими.
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21.07.2020 20:13 Ответить
"Никогда не спорьте с дураком, люди могут не заметить между вами разницы." (Первый закон спора. Законы Мерфи)

😁
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21.07.2020 20:21 Ответить
Вот с тобой ни кто и не спорит.
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21.07.2020 23:08 Ответить
Розуму тільки на "спам" вистачає та на "дякую'
модератору..🤣
Мовчу вже про хамство та провокації " дякунов"..
😁
Гуляйте Лісом!!
Ви не цікаві, Дякуне!!
Не хворійте ..більше!!
😁
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21.07.2020 23:15 Ответить
С вами вежливо ни кто и не спорит. Нервный вы какой то. А вы и есть модератор цензора? Любитель скоморохов?
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21.07.2020 23:41 Ответить
сейчас подставной фунт обжалует Указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ, и запретит арестовывать судей ОАСК и проводить другие следственные действия..
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21.07.2020 19:30 Ответить
Нарешті почали давити Петіних вовків
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21.07.2020 19:48 Ответить
дешевый пиар
Вовк должен судить в деле Шеремета и дела Порошенко
Так что это все 95 квартал......
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21.07.2020 19:55 Ответить
Суд це не особи.
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21.07.2020 20:10 Ответить
Женя, тебя жы Жоня зовут? Так вот, когда тебе на ухо бирку с номером цепляли, не интересовались у тебя мозги есть? ... судью выбирает программа (должна)....
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21.07.2020 20:22 Ответить
так вони всі, злочинці в мантіях, заперечують отримання підозр!
Щось знають... Тому що в мантіях.
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21.07.2020 20:04 Ответить
фишка в том, что судить продажных судей будут их кореша..., такие же продажные судьи. Результат, надеюсь, предсказуем.
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21.07.2020 20:30 Ответить
На жаль.
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22.07.2020 09:48 Ответить
не могли еще одного друзя подобрать для чартовой дюжины
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21.07.2020 20:37 Ответить
 
 