12 людям сообщили о подозрениях после обысков в Окружном админсуде Киева, - НАБУ

В рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА (Государственная судебная администрация, глава - Зеновий Холоднюк. - Ред.) и председателю ОАСК (Окружной административный суд Киева, глава - Павел Вовк. - Ред.). По версии следствия, подозреваемые преследовали цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создания искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей", - сказано в сообщении НАБУ.

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Кроме этого, Вовка и Холоднюка подозревают в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное выполнять функции государства.

Также среди подозреваемых:

- 2 заместителя председателя ОАСК;

- 4 судей ОАСК;

- 3 адвоката;

- физическое лицо.

"Указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов", - считают в НАБУ.

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Вовк, по версии следствия, использовал схему с подачей надуманных административных исков от подставных физлиц или общественных организаций в своей же суд с их последующим "сверхбыстрым" рассмотрением с заранее определенным результатом.