Почти 8 тыс. украинцев заработали в прошлом году более 1 млн гривен, трое - больше 1 млрд

В 2020 году по сравнению с 2019 стало больше миллионеров и миллиардеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

"Почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом. При этом 3 человека отметили доходы в сумме более 1 млрд грн. Это - два жителя г. Киева и один - г. Днепр", - сказано в сообщении.

Всего украинские миллионеры задекларировали 68,3 млрд гривен дохода. Они должны заплатить почти 2 млрд грн налогов.

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40% всех миллионеров живет в Киеве. На втором месте по количеству богачей - Днепропетровская (8%) и Харьковская (7,4%) области.

Больше всех в Украине налогов заплатит миллиардер из Киева. По НДФЛ и военному сбору он должен уплатить в бюджет 304 млн гривен.