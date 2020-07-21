Суд назначил залог в 16 млн грн адвокату, предлагавшему главе ФГИ Сенниченко взятку в $800 тыс.
Высший антикоррупционный суд 21 июля избрал меру пресечения гражданину, который пытался подкупить председателя Фонда госимущества за $800 тысяч.
По ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры суд применил к лицу меры пресечения в виде залога в размере 16 миллионов гривен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Также на подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.
Напомним, гражданин предлагал чиновнику Фонда $800 тысяч за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
Мужчина был задержан 9 июля сразу после передачи первой части оговоренной суммы - $200 тысяч.
10 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Поскольку указанное лицо является адвокатом, подозрение подписала генеральный прокурор Украины.
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