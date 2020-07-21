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Новости Борьба с коррупцией
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Суд назначил залог в 16 млн грн адвокату, предлагавшему главе ФГИ Сенниченко взятку в $800 тыс.

Суд назначил залог в 16 млн грн адвокату, предлагавшему главе ФГИ Сенниченко взятку в $800 тыс.

Высший антикоррупционный суд 21 июля избрал меру пресечения гражданину, который пытался подкупить председателя Фонда госимущества за $800 тысяч.

По ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры суд применил к лицу меры пресечения в виде залога в размере 16 миллионов гривен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Также на подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Суд назначил залог в 16 млн грн адвокату, предлагавшему главе ФГИ Сенниченко взятку в $800 тыс. 01

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Напомним, гражданин предлагал чиновнику Фонда $800 тысяч за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Мужчина был задержан 9 июля сразу после передачи первой части оговоренной суммы - $200 тысяч.

10 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Поскольку указанное лицо является адвокатом, подозрение подписала генеральный прокурор Украины.

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Автор: 

взятка (6174) суд (25135) юстиция (758) САП (2075) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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обчистили хороняку, однака. коммуникативные способности у чувака на нуле
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21.07.2020 20:39 Ответить
Таки прийдется отдать все.
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21.07.2020 20:44 Ответить
800 т $ по нынешнему курсу это 23 ляма грв., и он не последние принес...
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21.07.2020 20:48 Ответить
Еще не принес))
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21.07.2020 20:52 Ответить
Ну прям смешно. А вы вообще знаете, сколько напи..л этот соросёнок? Нет? Так почитайте досье - Дмитрий Сенниченко: как разворовать остатки Украины. ЧАСТЬ 1 - https://skelet.info/dmitrij-sennichenko-kak-razvorovat-ostatki-ukrainy-chast-1/
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06.08.2020 00:45 Ответить
 
 