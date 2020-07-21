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Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко пройдет завтра на Хмельнитчине

Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко пройдет завтра на Хмельнитчине

Завтра, 22 июля, в 10:00 в городе Изяслав Хмельницкой области пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Похоронят Василия Кравченко на Аллее Героев Изяслава.

Василий Кравченко родился 14 февраля 1994 года в Изяславе. На фронте находился с февраля 2018 года. В апреле 2020 женился. У него остались родители, сестра и жена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе медиком Николаем Илиным простятся 22 июля в Киеве

Василий Кравченко служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 20 июля около полудня в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения, полученного во время вражеского обстрела из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Автор: 

похороны (1534) Ян Осока (1501) 503-й ОБМП (33) Хмельницкая область (953)


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Мир праху.
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21.07.2020 22:06 Ответить
Души павших за отечество и за свободу народа в прах не обращаются и всегда будут живы, всегда будут с нами: Герои не умирают.
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21.07.2020 22:57 Ответить
Світла та вічна пам'ять.......Спочивай з миром, Василь.........
Родині та близьким співчуття.
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21.07.2020 22:09 Ответить
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 5490
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21.07.2020 22:14 Ответить
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 1463
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21.07.2020 22:46 Ответить
Хорошее доброе лицо, открытое честное: истинный сын своего доброго свободолюбивого народа.

Вечная память воину Василию, павшего честной солдатской смертью за свободу, народ и Отечество.
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21.07.2020 22:56 Ответить
Героям - Слава !
Смерть ворогам України !
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22.07.2020 05:19 Ответить
Багато Ізяслав хоронить синів України. Царство Небесне, Співчуття рідним і Слава Україні!
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22.07.2020 08:15 Ответить
 
 