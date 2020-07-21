Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко пройдет завтра на Хмельнитчине

Завтра, 22 июля, в 10:00 в городе Изяслав Хмельницкой области пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Похоронят Василия Кравченко на Аллее Героев Изяслава.

Василий Кравченко родился 14 февраля 1994 года в Изяславе. На фронте находился с февраля 2018 года. В апреле 2020 женился. У него остались родители, сестра и жена.

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Василий Кравченко служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 20 июля около полудня в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения, полученного во время вражеского обстрела из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.