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Новости Захват заложников в Луцке
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Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Заложники, которых с утра удерживал в автобусе террорист Максим Кривош, освобождены. Террорист задержан.

Об этом сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Заложники освобождены, террорист задержан.

Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков 01
Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков 02
Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков 03

Автор: 

Аваков Арсен (3444) заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+100
Що в когось ще є якісь сумніви що це "шоу" організував саме собаков?
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21.07.2020 21:57
+78
Постановка от зебила по конспектам *****
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21.07.2020 21:59
+57
ото цирк. постановка кварталу 95
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21.07.2020 21:58
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Страница 5 из 5
Ух ты, какой классный этот Аваков! Маладэц! Шоб мы без тебя делали...
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21.07.2020 23:07 Ответить
пристрелить нужно было... и было бы алиби..., а так - дешевое шоу по совместному сценарию слуг и авакова.
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21.07.2020 23:10 Ответить
Снято! Всем спасибо, все свободны.. Массовка тоже свободна....
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21.07.2020 23:12 Ответить
Когда падает рейтинг и на фоне гибели солдат резко всё заминировали и сам президент уговорил террориста который нёс чушь.Браво спектакль пипл схавает хотя не уверен !
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21.07.2020 23:16 Ответить
Те, кто смотрят телевизор - схавают. А их большинство.
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22.07.2020 10:53 Ответить
Слава Богу ! террорист арестован! теперь никто не узнает кто у нас государственные террористы ... Тссс...

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21.07.2020 23:26 Ответить
Я замерил что Луцк красивый город, там почти как в Польше.
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21.07.2020 23:36 Ответить
Волинська і Рівненська області також входили до Польщі, до 1939 р.
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22.07.2020 07:36 Ответить
Заручників звільнено, терориста затримано, - Аваков - Цензор.НЕТ 4908
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21.07.2020 23:38 Ответить
Если посмотреть видео,то там можно увидеть,как минимум ещё двоих ,которые уже были в автобусе,но это если посмотреть,а если прочитать,то конечно два.
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22.07.2020 00:06 Ответить
Спасение рядового рейтинга
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21.07.2020 23:43 Ответить
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22.07.2020 00:23 Ответить
уточню -рояльного писюниста !
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22.07.2020 02:19 Ответить
Не бро это не цирк -это все ваше бабло и нервы и вы это оплачиваете !)))
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22.07.2020 02:22 Ответить
Це дно!Зрежисували-Зелю вплутали,як завжди,а тоді обісралися та ще й Зелю обмастили.Непотріб при мародерові-непотріб і при клоунові.Шкода українців,хоч і лохи!https://www.facebook.com/valeriypelts/videos/10215633626747229/?t=72
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22.07.2020 07:04 Ответить
С**а! Я живу в країні кончених ідіотів та клоунів !!!!
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22.07.2020 11:16 Ответить
Дещманское шопито -95 для ЗЕсептиконов с ватным IQ !
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22.07.2020 02:20 Ответить
Гидроцифал тимошенко придумал этот спектакль, лучшего ничего придумать не смог
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22.07.2020 04:08 Ответить
И за чей счет весь этот спектакль? За счет народа
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22.07.2020 04:21 Ответить
аваков устроил "захват заложников с освобождением"
для повышения рейтинга зеленского и расширения прав мусоров
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22.07.2020 04:26 Ответить
А че не убит .значит постановка еврейского театра абсурда.хотя в Израиле застрелили бы при любых расскладах .опасен для общества
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22.07.2020 04:55 Ответить
Молодцы. Всё верно.
А какао, как всегда показало свою подкацапную суть.
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22.07.2020 05:47 Ответить
про що ти взагалі? що вірно? хто молодці? яке какао? якась маячня...
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22.07.2020 09:16 Ответить
воно з 73%
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22.07.2020 09:28 Ответить
та я бачу, що він якийсь тупенький
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22.07.2020 09:30 Ответить
та ти бачиш, що не я, а ти якийсь тупенький
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22.07.2020 19:31 Ответить
всё верно. МВД и Зе молодцы.
какао из потужной какао фермы .
никакой маячни.
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22.07.2020 19:30 Ответить
Дешевий цирк, треба було щось креативне додати...
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22.07.2020 07:23 Ответить
День и ночь при освобождении заложников и при задержании "террориста" ...разрыв во времени больше 2-х часов
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22.07.2020 07:38 Ответить
Рамзанка Дыров и Путен )(уйло покрылись испариной!!
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22.07.2020 08:09 Ответить
"Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков."

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22.07.2020 08:58 Ответить
Что рейтинг животворящий делает?
Путин дома взрывает, а Бубочка гуманнее. Или Аваков пока отсоветовал, для начала организовал заложников!?
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22.07.2020 09:46 Ответить
Захоплює автобуса і їде на площу - під стіни, де до автобуса легкий доступ, а не в центр якогось вільного простору, де периметр гарно контролюється. - Далі з'являється поліція. Кінець сцени.

Полісмен дістає щось із лівої кишені - передає до автобуса - розмовляє із тим кому це передав - звук пострілу - дірка у вікні, за метр від полісмена, - останній розвертається спиною до вікна - йде від автобуса. Далі з'являється Зе-Зе. Кінець сцени. -
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22.07.2020 09:47 Ответить
Ну идиот на идиоте.... Читайте придурки, что такое "терроризм":
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
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22.07.2020 10:24 Ответить
после просмотра выходу из автобуса "террориста" и феерического "штурма" автобуса спецназовцами на бэтээре, никаких сомнений, что у этого спектакля(от слов зеленая сопля) есть ВЛАДНЫЙ режиссер, не осталось. Гыдко и брыдко....
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22.07.2020 10:31 Ответить
100% вирішили рейтинг зеленошмарклям підвищити, завершення спецоперації це вишенька на торті і повна ОБІСРАКА! водій автобуса бідолага чуть не всрався. Цілий день під дулом терориста, а під кінець бідолага тільки виліз з кабіни і аж присів від переляку внаслідок вибуху!
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22.07.2020 11:38 Ответить
Одне у цьому спектаклі добре - люди не постраждали, хіба що може хто-сь з цивільних після вдалого "штурму" і всрався.
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22.07.2020 11:49 Ответить
НЄ, ну те що Аваков арьол зрозуміло, а що там Баканов скаже? Чи пише сценарій другої серії типу "ученія були"?
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22.07.2020 11:51 Ответить
Какой президент, такие и террористы.
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22.07.2020 12:02 Ответить
Все до чого приторкнуться зеленогнійні йде через сраку. Навіть ролик не можуть толковий зняти.https://www.youtube.com/watch?v=KF25BZYa0WA артистам мало заплатили. знімали без репетицій
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22.07.2020 17:58 Ответить
Да !! ... Такого позора наших спецназовцев я не представлял!!! Аваков -рюкзаков полностью себя дискредитировал при выполнении этой операции!! 40-50 тысяч полицейских не могут грохнуть одного засранца- террориста!! Позор!! Стыдоба и Позорище!! Весь мир пестреет нашими негативными новостями.
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22.07.2020 18:33 Ответить
это постановка. теперь я понимаю, как жёстко подставили Антоненко и Кузьменко, они ни в чём не виноваты. Аваков случайно не знает как там Виталий Захарченко
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22.07.2020 22:55 Ответить
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