СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста
Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Красниловка-Берестечко" с пассажирами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ "спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривошей, который пропагандировал экстремистские взгляды", - сказано в сообщении.
Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет.
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"Спасибо каждому сотруднику Центра спецопераций "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности, и это - самое главное", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.
Он напомнил, что за первое полугодие 2020 Служба безопасности уже предупредила 3 теракта.
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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
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Правда, лично я думал, что добром это не кончится.......
Остаётся пожелать всем перечисленным.... работать на упреждение.