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Новости Захват заложников в Луцке
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СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста

СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста

Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Красниловка-Берестечко" с пассажирами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ "спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривошей, который пропагандировал экстремистские взгляды", - сказано в сообщении.

Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет.

Также на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ФОТО

"Спасибо каждому сотруднику Центра спецопераций "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности, и это - самое главное", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Он напомнил, что за первое полугодие 2020 Служба безопасности уже предупредила 3 ​​теракта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) СБУ (19980) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+22
сыграло..
теперь захватывать заложников с требованиями к Зели будут часто...
сегодня 1-ая серия...

https://twitter.com/golub

https://twitter.com/golub Mikhail Golub

https://twitter.com/golub @golub

·https://twitter.com/golub/status/1285648816323125249 21 мин

СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста - Цензор.НЕТ 2110

https://twitter.com/golub/status/1285648816323125249/photo/1
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21.07.2020 22:15
+21
Чтобы все посмотрели "Сватов". Тьфу, "Землян"
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21.07.2020 22:15
+12
Всё,цирку конец. Все по домам.
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21.07.2020 22:12
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Расходимся ,нас на .бали!©
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21.07.2020 22:46 Ответить
Да. Ибр на фото никто никого не освобождает и не штурмует. "Террорист" базарит" с ментами. как их давний "кореш"

СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста - Цензор.НЕТ 6018
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22.07.2020 00:40 Ответить
Так это была новая серия Сватов или Голобородька?
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21.07.2020 22:56 Ответить
Горжусь нашими спецами!
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21.07.2020 23:10 Ответить
Шо було... Шо було...? Зашаркали ногами ваші мізки. Ось і все що було...
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21.07.2020 23:14 Ответить
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец
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21.07.2020 23:21 Ответить
Спасибо Авкову, Баканову, Ковалю, ну и, конечно же Зеленскому! А также всем тем отважным ребятам, которые вышли против неадеквата с оружием и взрывчаткой! Вы- ЛУЧШИЕ!!!
Правда, лично я думал, что добром это не кончится.......
Остаётся пожелать всем перечисленным.... работать на упреждение.
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21.07.2020 23:27 Ответить
А наш "супер-пупер" Зе ще здатен щось робити окрім відосіков??? Це повний піпець!!! Шкода тільки нещасних заручників,що вони цілий день у такому стресовому стані там знаходилися!!! А що олігархи відео не встигли зробити???
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21.07.2020 23:27 Ответить
...просто БТР в корку застряв і трішки припізнився, але в сценарії - штурм, значить потрібно виконати, бо кіно нєінтєрєсноє получітся.
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22.07.2020 07:42 Ответить
нічого не розумію, так бубочка звільнив заручників чи сбу з мвд?
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22.07.2020 07:00 Ответить
Мдауж... Слов нет
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22.07.2020 09:09 Ответить
Режиссура оказалась х...вой
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22.07.2020 09:19 Ответить
да ну, если бы не реклама от президента и штурма, через 2 мин после самостоятельной сдачи психа, шоу превратилось бы в сериал.)))
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22.07.2020 12:48 Ответить
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