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Новости Захват заложников в Луцке
26 024 184

У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

У террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в центре Луцка, были сообщники в других городах Украины.

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - сказал министр.

Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

Также на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Луцк (587) терроризм (18691) Харьков (7546)


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Топ комментарии
+65
Зеля пошёл по пути *****...
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21.07.2020 22:18
+51
у психа оказалось море сообщников в других городах...
не у агента ФСБ допустим или сепара - а у психа...
Очевидный бред...
Но мы привыкли..
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21.07.2020 22:21
+44
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1285647130296750081 37 мин

Поздравляю!
Вы только что посмотрели постановочную пьесу "Как поднять вялый рейтинг"
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21.07.2020 22:23
Комментировать
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...і так скромненько нічого не сказав, хто організував цю постановку. Всі ж бо й так знають, хто в нас "надзвичайно ефективний міністр"...
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21.07.2020 22:56 Ответить
Цікаво І чим далі тим більше.... Аваков має показати спільників і надати повні дані та підтверджені. Бо дійсно виглядає як постановка аматорського театру або КВВ Ну майже 95 квартал... Хоча можна було б і СБУ в герої вивести - за кілька днів арештувати відомих їм холуїв ху ла
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21.07.2020 22:57 Ответить
есть неопровержимые доказательства связи луцкого террориста в рифмастером, стерненко, порошенко и веркой сердючкой...
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21.07.2020 22:58 Ответить


Ви про марсіан забули.
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21.07.2020 23:06 Ответить
связи с Веркой Сердючкой?!
А оно ветеран АТО или даже, подумать страшно, член Евросолидарности?
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22.07.2020 09:43 Ответить
а как же... и - тут правильно подсказали: ещё про марсиан я забыл... а когда медсестра всех на клирстир вызовет - там такие подробности выльются !
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22.07.2020 11:32 Ответить
вы со своего личного опыта про медсестру?
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23.07.2020 06:56 Ответить
Да... видел ка ставят клистиры в психушках таким ****, как Вы
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25.07.2020 23:09 Ответить
нет необходимости делиться тут своими шизофреническими видениями и галлюцинациями. Лечись молча, убогое...
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27.07.2020 09:59 Ответить
https://censor.net/user/130387 Отвечаю моментально и внятно: Пошёл на х"й м"""к, жертва неудачной контрацепции.... И не рассказывай никому ублюдочный, сракоголовый, дегенеративнопри3,14-ый недоумок кому что делать. Потому что тебе быстро расскажут куда тебе идти. Как, например, сейчас. Что не понял - ты спроси. А если понял - отсоси.
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27.07.2020 13:24 Ответить
разрывом твоего тухлого пукана удовлетворён
И вбей в свой убогий наномозг, примитивный ЗЕлупосос - я, к счастью, не отношусь к твоим близким родственникам, поэтому точно не могу причисляться к вашей ублюдочной, сракоголовой и т.д. популяции.

Кстати, нет необходимости предлагать окружающим попробовать твой привычный способ питания, поэтому продолжай отсасывать в одиночестве или на брудершафт с такими же представителями вашей сексуальной ориентации.
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27.07.2020 16:00 Ответить
Кстати, об ориентации,... Я тебя куда послал ? А ты куда пришёл, ***** велеречивый.... с хером во рту тренируешься варнякать, тварь ))
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27.07.2020 20:06 Ответить
хорош уже тут выкладывать собственные монологи с зеркалом, насекомое.

Кстати, почему каждый избиратель ЗЕлупы постоянно рекламируют собственную ориентацию и обязательно пишет про "отсоси", "хер во рту" и прочие свои сексуальные предпочтения? Почему бы тебе просто не захлопнуть вафельницу и не продолжить своё эротическое путешествие без вываливания собственной мелены изо рта на клавиатуру?
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28.07.2020 10:41 Ответить
Цікаво І чим далі тим більше.... Аваков має показати спільників і надати повні дані та підтверджені. Бо дійсно виглядає як постановка аматорського театру або КВВ Ну майже 95 квартал... Хоча можна було б і СБУ в герої вивести - за кілька днів арештувати відомих їм холуїв ху ла
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21.07.2020 22:59 Ответить
Перша провокація: росіяни почали здійснювати провокації, намагаючись перешкодити проведенню міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2020» !
У терориста з Луцька були спільники в інших містах, їх затримали, - Аваков - Цензор.НЕТ 7686

Як передає кореспондент «Думської», сьогодні корабель берегової охорони ФСБ РФ наблизився до болгарського корвету «Бадьорий», який знаходився у винятковій економічній зоні України, де виконував вправу по програмі маневрів. Російський командир вийшов на зв'язок і зажадав покинути цей сектор, тому що Росія-де вважає його своїм. «Бадьорий» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконну вимогу.

Раніше «Думська» писала, що в рамках проходить «раптової перевірки боєготовності військ» РФ оголосила свої морські навчання, ділянки яких впритул проходять, а в декількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сібріз». https://dumskaya.net/news/komandir-korablya-strany-agressora-obratilsya-s-120671
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21.07.2020 22:59 Ответить
ПОЗОР!
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28.07.2020 10:52 Ответить
Колись Холєра Ворошковський радував незабутнього Шапкокрада відверненими замахами на його шапкокрадську величність. Так радував, що його величності доводилось міняти памперси. Мабуть, аж надто багато радував. Бо скоро знайшлась йому заміна.
До його Зю!-величності ще не дійшло про "незамінних"...
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21.07.2020 23:04 Ответить
вибори будуть скасовувати..
зеля як петя з військовим станом
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21.07.2020 23:08 Ответить
А які вибори скасував Петро через військовий стан? Нагадай, бо не пам'ятаю, хоча все життя в Україні живу
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22.07.2020 06:45 Ответить
Сравнил псмха-одиночку с российской агрессией с военными кораблями.
Думай же.
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22.07.2020 10:23 Ответить
Рюкзаков сам себе противоречит. С одной стороны указывает что террорист психически болен и живет в своем нарисованном мире, с другой стороны рассказывает что у террориста были сообщники тоесть ета акция была спланированная. Для чего именно? Наверное сегодня в кремле пробивали ЗЕ на уступчивость под террористической угрозой. Завтра кремлядские террористы захватят метро и будут требовать дать воду в окупированный крым или дать автономию ОРДЛО
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21.07.2020 23:08 Ответить
Властиво! Спершу наш главмусор безапеляційно заявляв, що терорист психічно здоровий. Потім - що нє, нездоровий. Не менш безапеляційно.
Тому я маю підозру, що наш чудо-міністр і сам трохи... куку на муню.
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21.07.2020 23:19 Ответить
Шо, все сообщники задержаны? И те шо в Мацкве тоже?
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21.07.2020 23:14 Ответить
Угу. І на Альфі Центавра також.
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21.07.2020 23:17 Ответить
и шо, они все вместе планировали захватить один автобус? их еще, наверна, само нквд всем руководило
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21.07.2020 23:18 Ответить
Сильно смахивает на срежиссированное представление для лохтората ,чтобы убедить его в нужности и незаменимости потужного министра Авакова :тут тебе и стрельба по окнам луцкого мвд (историю о покушении на Шокина и толика-тепловизора я надеюсь все помнят) и триумфальное освобождение заложников ,зоотерорист походу сдался добровольно (кто-бы сомневался)и задержание его сообщников -зоофилов в разных городах
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21.07.2020 23:21 Ответить
Плохо что этот псих не один, ещё хуже что у них полно оружия.
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21.07.2020 23:36 Ответить
Это какой-то плохой непроработанный сценарий. Не террорист, а лапочка просто. Ну почему мне кажется, что все кино? Сообщники? Серьезно? Студия 95!
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21.07.2020 23:36 Ответить
И Зе вышел типа спасителем.
Ждём новых пиар видосиков от Зе.
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22.07.2020 00:01 Ответить
Соскучился Вовочка по Кварталу
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22.07.2020 01:21 Ответить
Кіно і німці, не верю!!!!!!!!!
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21.07.2020 23:59 Ответить
ну,СЛАВА БОГУ !!
А тепер- НА ... ПЕНСІЮ !
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22.07.2020 00:23 Ответить
Сдается мне Рюкзаков и есть тот один из сообщников о которых говорит. Как говориться главное в расследовании не выйти на самого себя.
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22.07.2020 00:33 Ответить
Учитывая "Луцкую область" сценарий этой серии "Слуги народа" писался где-то в Москве.
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22.07.2020 00:38 Ответить
Во всем Путин виноват. Ох уж этот Путин!
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22.07.2020 02:27 Ответить
путин - фронтмэн серьезной организации.
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22.07.2020 10:25 Ответить
Свежо предание, а верится с трудом!
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22.07.2020 00:52 Ответить
Как-то поверить трудно в террористическую организацию почитателей фильма "Земляне" 2005 года, распространенную по городам Украины, да еще и вооруженную пистолетами и гранатами
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22.07.2020 01:12 Ответить
Сообщники
были в черных плащах и медицинских масках
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22.07.2020 01:27 Ответить
Не исключено, что очередная постановка с целью запугать обывателя. В добавок к карантину. и коронавирусу. Чем то напоминает аналогичный случай на киевском мосту.
КТО НАМИ ПРАВИТ И ГРОБИТ УКРАИНУ!?
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22.07.2020 02:17 Ответить
Украинцы примите холодный душ и опомнитесь, придите в себя. Вас зомбируют
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22.07.2020 02:20 Ответить
То, что Зеленский клоун, мы знали давно.
Теперь узнали, что и Аваков клоун. Молодец. Нашел организацию психов-террористов по всей стране.
Я уже с террориста, который якобы хотел подорвать киевский мост, заподозрил, что Аваков психованый террористический клоун. Играет дурку напару с Зеленским.
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22.07.2020 03:15 Ответить
АВАКОВ И ЗЕЛЕНСКИЙ КОПИРУЮТ МЕТОДЫ ФСБ
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22.07.2020 04:49 Ответить
Скоро дома будут подрывать для рейтинга когда совсем туго будет
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22.07.2020 04:57 Ответить
Молодцы правоохранители.
А подкацапное какао кукарекает "вы все вретиии, спиктакль".
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22.07.2020 05:50 Ответить
Для чого був бтр,якщо Зеля вмовив пЕСика дурного здатись?Ментяки вчергове обкакались,ще й Зелю заляпали. https://www.facebook.com/valeriypelts/videos/10215633626747229/?t=72
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22.07.2020 06:43 Ответить
А я то здесь при чёмь?Я им пишу:"Главное, не перепутайте методичку:
5-к) Если вы за террориста и против Зеленского-вы настоящий порохобот."
Но вы-то защищаете отнюдь не Зелю тоже,а защищаете бездарных ментярь,которые при прежних мародёрили и всех подставляли,так и при нынешних подставляют того-же Зелю во всём:арестами невиновных патриотов,убийствами бойцов в тылу,вот такими спектаклями,который я вам скинул,но вы не посмотрели.Здесь с другого источника тоже самое так при чёмь здесь я? https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
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22.07.2020 08:26 Ответить
всё верно. только каждое ваше слово наоборот.
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22.07.2020 19:22 Ответить
наоборот верно?все довольньі .
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22.07.2020 19:39 Ответить
вотыменна.
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22.07.2020 19:50 Ответить
это ДНООО для тупых лошар
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22.07.2020 05:59 Ответить
Заздрю Вашому оптимізму. До дна ще ой як далеко...
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22.07.2020 12:12 Ответить
Слава ,слава господину Сабакову. А помните выстрелы по стеклам здания УВД где Сабаков проводил совещания ,только как туда террорист попал с площади?И как точно вычислил товарищ Сабаков находится? ПОСТАНОВА в духе 95 квартала
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22.07.2020 06:38 Ответить
Хто сумнівався, що знайдуть спільників.
Цікаво, а візитки Яроша вже знайшли?
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22.07.2020 06:46 Ответить
визитівки Яроша зараз не актуальні.
Скоріш за все, Аваков знайшов у затриманих посвідки УБД та членські квитки Евросолідарності…
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22.07.2020 09:46 Ответить
визитки не было , но был ведь звонок Бутусову !! )))
Есть ли связь Бутусова с окружением Авакова думайте сами....
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22.07.2020 10:35 Ответить
"У террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в центре Луцка, были сообщники в других городах Украины".
Конечно,когда аваковцы зажали яйца дверью....Понятно,что этот тип не мог сам это придумать,думать то ему не чем....кто же куратор?
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22.07.2020 07:36 Ответить
Щось дуже награно. Неправдоподібно.
Не вміє наша поліція так оперативно працювати.
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22.07.2020 07:50 Ответить
Судячи по коментам "Максима плохого", він за ЗЕ.
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22.07.2020 08:02 Ответить
Гарна постанова. Відволікли увагу, але це не спрацювало, бо дуже неправдоподібно. Затриманих зі зброєю по Україні може бути багато, але це не означає, що вони спільники. Хіба у вас все можливо, ось по справі Шеремета і по прикметам не ті, але сказали, що вони і все. Але колись прийдеться за все відповідати. Терористи, якщо вони терористи - фдуть до своєї цілі. В тут на мосту щось там сказав, а потіи вийшов і ліг і тут здався. Не дуріть, то буде кращий імідж.
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22.07.2020 08:08 Ответить
Ясно как Божий день. Все срежесировано и проведено по сценарию, чтоб отвлечь людей от идиотского карантина и брехни по короновирусу. Отвлечь от экономической катастрофы и галопирующей инфляции гривны, которая сопровождается ростом цен и грабежом населения, малого и среднего бизнеса в пользу иудейских экспортеров вроде Каломойского и др. Надо же как то плебс развлекать. Хлеба и зрелищ! Хлеба-бабла нет значит будут только зрелища
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22.07.2020 08:48 Ответить
А у Авакова были сообщники в проведении этого цирка с захватом заложников ,в СБУ и в кубле ЗЕпредателей -ОП.
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22.07.2020 09:08 Ответить
ось це цікаве питання. Чи не заготовлена ця п'єска для підняття рейтингів цій обісраній з усіх боків владі?
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22.07.2020 11:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g96eEe0oOO4 Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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22.07.2020 09:16 Ответить
Не смешно.
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22.07.2020 09:58 Ответить
Кому как.
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22.07.2020 10:14 Ответить
Сабаков себе цену набивает, рассказывая о сообщниках.
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22.07.2020 10:21 Ответить
просто были люди которым ничего кроме незаконного хранения не пришить, а теперь благодаря душевно больному рецедивисту это уже террористическая ячейка.
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22.07.2020 11:08 Ответить
патужный министр...недавно определили его потужнисть - 72 Вт, меньше 1 к.с.))
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22.07.2020 10:23 Ответить


Какая глиба! Какой матьорий чєлавєчіщє! (с).
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22.07.2020 12:14 Ответить
Пам'ятаєте старий фільм"О бедном гусаре замолвите слово"?Майже ілюстрація до нашого цирку.Про "карбонаріїв і сподвижників".
"Так разукрасить могут только оне ... сподвижники"

"- Милый, это ж театр! Это тебе не в глазок смотреть. Тут в оба надо!"
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22.07.2020 10:33 Ответить
Одной медальки за штурм автобуса армяшке мало, решил намутить на звезду героя...
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22.07.2020 11:09 Ответить
ДА,да, да, да,бе,бе,бе,бе ... Ми віримо і розуміємо. Я зараз вже зрозумів, що таке бути так званим політиком та державним службовцем в Україні, це значить одне - ти повинен бути просто ПИЗ*ЮКОМ.
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22.07.2020 11:21 Ответить
Порохоботы системно работают на расшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
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22.07.2020 11:35 Ответить
В каламутній водичці риба краще ловиться. Тут не тільки соєві з ватою баламутять воду...
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22.07.2020 12:18 Ответить
А ,що ви будете,собаки погані робить як підуть не постановочні а справжні?Вас же в першу чергу не захистять.
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22.07.2020 13:41 Ответить
В їхньому крихітному мозку це питання просто не вміститься. Не кажу вже про відповідь на нього.
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22.07.2020 17:10 Ответить
И какие ЦЕЛИ преследовала єта террористическая группа?
Кино показать?
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28.07.2020 10:54 Ответить
ДШ Благотворительность в пользу дебилов закончена. Кнопка "ответ" больше не задействуется. Ни для выдачи тебе - убогому - милостыни: ни для посылания тебя по понятному маршруту.... тем паче: для таких, как ты долб"""в место расположения не имеет значения для подтверждения диагноза.... исходи говном в собственные памперсы, сынок . А на памперсы я тебе уже на отвечал. Для твоего говномёта - в самый раз... -)))
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28.07.2020 12:33 Ответить
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