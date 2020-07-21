У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков
У террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в центре Луцка, были сообщники в других городах Украины.
Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - сказал министр.
Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".
Также на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви про марсіан забули.
А оно ветеран АТО или даже, подумать страшно, член Евросолидарности?
И вбей в свой убогий наномозг, примитивный ЗЕлупосос - я, к счастью, не отношусь к твоим близким родственникам, поэтому точно не могу причисляться к вашей ублюдочной, сракоголовой и т.д. популяции.
Кстати, нет необходимости предлагать окружающим попробовать твой привычный способ питания, поэтому продолжай отсасывать в одиночестве или на брудершафт с такими же представителями вашей сексуальной ориентации.
Кстати, почему каждый избиратель ЗЕлупы постоянно рекламируют собственную ориентацию и обязательно пишет про "отсоси", "хер во рту" и прочие свои сексуальные предпочтения? Почему бы тебе просто не захлопнуть вафельницу и не продолжить своё эротическое путешествие без вываливания собственной мелены изо рта на клавиатуру?
Як передає кореспондент «Думської», сьогодні корабель берегової охорони ФСБ РФ наблизився до болгарського корвету «Бадьорий», який знаходився у винятковій економічній зоні України, де виконував вправу по програмі маневрів. Російський командир вийшов на зв'язок і зажадав покинути цей сектор, тому що Росія-де вважає його своїм. «Бадьорий» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконну вимогу.
Раніше «Думська» писала, що в рамках проходить «раптової перевірки боєготовності військ» РФ оголосила свої морські навчання, ділянки яких впритул проходять, а в декількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сібріз». https://dumskaya.net/news/komandir-korablya-strany-agressora-obratilsya-s-120671
До його Зю!-величності ще не дійшло про "незамінних"...
зеля як петя з військовим станом
Думай же.
Тому я маю підозру, що наш чудо-міністр і сам трохи... куку на муню.
Ждём новых пиар видосиков от Зе.
А тепер- НА ... ПЕНСІЮ !
были в черных плащах и медицинских масках
КТО НАМИ ПРАВИТ И ГРОБИТ УКРАИНУ!?
Теперь узнали, что и Аваков клоун. Молодец. Нашел организацию психов-террористов по всей стране.
Я уже с террориста, который якобы хотел подорвать киевский мост, заподозрил, что Аваков психованый террористический клоун. Играет дурку напару с Зеленским.
А подкацапное какао кукарекает "вы все вретиии, спиктакль".
5-к) Если вы за террориста и против Зеленского-вы настоящий порохобот."
Но вы-то защищаете отнюдь не Зелю тоже,а защищаете бездарных ментярь,которые при прежних мародёрили и всех подставляли,так и при нынешних подставляют того-же Зелю во всём:арестами невиновных патриотов,убийствами бойцов в тылу,вот такими спектаклями,который я вам скинул,но вы не посмотрели.Здесь с другого источника тоже самое так при чёмь здесь я? https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Цікаво, а візитки Яроша вже знайшли?
Скоріш за все, Аваков знайшов у затриманих посвідки УБД та членські квитки Евросолідарності…
Есть ли связь Бутусова с окружением Авакова думайте сами....
Конечно,когда аваковцы зажали яйца дверью....Понятно,что этот тип не мог сам это придумать,думать то ему не чем....кто же куратор?
Не вміє наша поліція так оперативно працювати.
Какая глиба! Какой матьорий чєлавєчіщє! (с).
"Так разукрасить могут только оне ... сподвижники"
"- Милый, это ж театр! Это тебе не в глазок смотреть. Тут в оба надо!"
Кино показать?