У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

У террориста Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в центре Луцка, были сообщники в других городах Украины.

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - сказал министр.

Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

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Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.