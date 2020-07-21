Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: "Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду, участвовавшую в освобождении заложников в Луцке.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - подчеркнул он.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

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Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.