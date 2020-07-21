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Новости Захват заложников в Луцке
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Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: "Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом"

Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду, участвовавшую в освобождении заложников в Луцке.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - подчеркнул он.

Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Также читайте: СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Луцк (587) освобождение (567)


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Топ комментарии
+46
Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: "Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом" - Цензор.НЕТ 6980
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21.07.2020 22:19
+32
Зелёный ублюдок сам же это постановку и придумал чтобы поднять рейтинги себе и Авакову и из-за него люди такое пережили
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21.07.2020 22:20
+26
пєрєд вамі ві знаєтє што?
авакофскій цірк-шапіто!
січас абізяни заб'ют в барабани
і вийдєт ві знаєтє КТО?..
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21.07.2020 22:22
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Страница 2 из 2
12 часов грозный террорист постреливая и бросая гранаты (ну ,не взорвались,шо поделаешь ?) требовал ужасные вещи.... Кинуху посмотреть и другие тяжкие дела. Героическое начальство, не щадя живота своего, вело переговоры (через посредников) и свершилось .... Злодей с чувством выполненного долга отправился за сроком в 15 лет, а начальство на фотосессию. Раньше сценарии писали качественней. ( Ежели бы всё серьезно было ,за 12 часов заложники с ума сошли....)
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21.07.2020 22:39 Ответить
Может правильнее будет так: "Нелох Оманский поздравил команду, участвовавшую в постановке этого дешевого балагана ?"
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21.07.2020 22:40 Ответить
Да забейся ты,мерзость,уже...как же противно от этого голимого цирка...
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21.07.2020 22:41 Ответить
Вот, молодец! Вызволитель! Население,призываю гордиться избранником!А Солдат убивает"та сторона" уже забыли.
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21.07.2020 22:41 Ответить
Это организованная постановка рюкзаковичем, по заказу охфиса ***********, в главной роли- вава красно солнышко, бэтмен и супермен. Просто курам на смех это все. Все живы, вава на осле- победитель хренов. Рашка вся в экстазе- типа шмракля- теперь мы у тебя заложников наберем, давай договаривайся и с нами! Снимай трусы и сдавайся! Мыздобулы!
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22.07.2020 01:02 Ответить
ЗЕбил ты гнида. Ненавижу тварь!!!
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21.07.2020 22:42 Ответить
Вимагаю повернення грошей за квиток не дешеву виставу
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21.07.2020 22:43 Ответить
Новая серия сериала "Слуга народа"
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21.07.2020 22:46 Ответить
ожидание и реальность
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21.07.2020 22:52 Ответить
Просмотреть всю хронологию дня и вспомнить Станиславского......... ничего другого не остается.
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21.07.2020 22:50 Ответить
кинцо для быдло..для поднятия рейтинга...но зелЕным уже ничего не поможет
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21.07.2020 22:56 Ответить
Нас вже 6 рокiв терроризирует северный Мордор.Огрубели сердца,затвердели души.Сегодняшняя драма в сравнение со всем,шо Украина пережила,як слону дробина.Але добре,що добре закончилось
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21.07.2020 22:59 Ответить
Отсос Зеля! Ти хоч уявляєш, який ти прецедент створив? Ти ж, тупоголове, кремлю козирну карту сам в руки дав. Тобто з луцьким терористом ти переговори вести можеш, а з "теростами"-іхтамнєтами на Донбасі переговори не хочеш вести. Тебе ж зжеруть к х..ям!.
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21.07.2020 22:59 Ответить
Зеленський привітав з успішним звільненням заручників: "Рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом" - Цензор.НЕТ 838
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21.07.2020 23:00 Ответить
Честно подумал, что мне показалось что оно лично вело переговоры... Прямой эфир, и я чего то не понял.. Решил проверить.. Нет не показалось... Смотреть первую минуту... Извините за источник, но первый попавшийся... https://www.youtube.com/watch?v=ue-It9qpuyU
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21.07.2020 23:05 Ответить
а мог бы и гопака сплясать
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21.07.2020 23:06 Ответить
Снято !
Всем спасибо !😂
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21.07.2020 23:27 Ответить
А дебил то голый
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21.07.2020 23:29 Ответить
Омерзительное лицемерие"харанта"....Ежедневно у нас на фронте гибнут и получают контузии наши воины - герои. И Зеленскому на них уже 6 лет насрать,.... Никогда никакой реакции - ни сочувствия, ни благодарности, ни слов поддержки, ни участия в судьбах героев, вдов погибших воинов, их сирот.... А тут целый день оно маячит в эфире - беспокоится, участвует, поздравляет.... Лицемер и пустышка...Чтобы не сказать грубее...
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22.07.2020 00:17 Ответить
Звиздиш як спиш... Ти дуже мало про його життя знаєш, тому розповідієш якусь муйню.
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22.07.2020 14:03 Ответить
И каким боком этот четырежды немобилизованный кловун к освобождению?
Славы маленькому захотелось?
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22.07.2020 00:26 Ответить
похоже он главный писатель этого сценария, а аваков его помощник
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22.07.2020 04:29 Ответить
Зеленский. никто никого не освобождал.
Даже наоборот. "Террорист" сам вышел из автобуса и две минуты махал руками. чтобы его приняли Менты очень неохотно, но все же к нему подошли


https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
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22.07.2020 00:26 Ответить
Это все кино придумано Кварталом для поднятия рейтинга ****** Зеленского . А теперь его по всем каналам будут пургу гнать что тварь Зеленский герой гандо он конченый
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22.07.2020 01:23 Ответить
Ой как всё няшно (Как раз так как любит сопливо-слезливый президент )Представляю если кацапы пойдут на Мариуполь как ентот верховный скулить будет и звонить дяде вофе пукину в кремль умоляя о пощаде
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22.07.2020 01:48 Ответить
мы верим зеленскому и авакову, и кварталу95 в придачу,
мусора и зеленский теперь квартал95 на государственный уровень вывели
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22.07.2020 04:27 Ответить
квартальное брехло
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22.07.2020 04:30 Ответить
Україна в зеленому лайні. Соромно було при януковичі і ще більше зараз.
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22.07.2020 04:57 Ответить
Полиция не освободила заложников. Об этом написано в соседней статье. Террорист по сути их отпустил сам и добровольно сдался. Но интересно сколько топлива спишут на этот БТР, сколько премий выпишут и раздадут наград за добровольную сдачу этого уголовника.
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22.07.2020 05:17 Ответить
Ну, змогли домовитись. А ти хотів, як в Норд-Ості?
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22.07.2020 14:05 Ответить
молодцы, справились без жертв.
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22.07.2020 05:51 Ответить
это он поздравляет актеров сценаристов и работников сцены этого спектакля?
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22.07.2020 06:29 Ответить
Жизнь человека... А как же наш раненый на поле боя, который четыре дня ждал, что его жизнь для президента чего-то стоит?!
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22.07.2020 06:48 Ответить
Поранення і порятунок поранених на війні - це звичайна локальна операція. Для цього не потрібна увага головнокомандуючого. А тероризм у державі - це дещо інша справа.
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22.07.2020 14:39 Ответить
Точно! Здесь угроза жизни гражданским, а военные сознательно понимают, что рискуют жизнью. Кроме того, было 2 поисковых команды.
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22.07.2020 14:56 Ответить
Просрал целый день, в автобусе, под прицелом?
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22.07.2020 10:59 Ответить
Порохоботы системно работают на расшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
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22.07.2020 11:46 Ответить
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