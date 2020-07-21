Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка
Видео, на котором президент Владимир Зеленский выполняет требование захватившего людей в Луцке террориста Максима Кривоша и призывает всех смотреть документальный фильм, удалено со официальной страницы президента в Фейсбуке.
Публикация, в которой президент выполняет требование террориста, исчезла сразу после освобождения заложников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь самая свежая публикация на странице Зеленского в соцсети - это поздравление с освобождением заложников. А перед ней стоит утренний пост о том, что гражданин сообщил о захвате заложников, и Нацполиция с СБУ начали спецоперацию.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, опубликовав на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он произносит фразу "Фильм "Земляне" 2005 год. Смотреть всем".
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"Земляне" (англ. Earthlings) - документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации людьми животных для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
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Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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73% та клінічний ідіотізм - близнюки-браття.
А так - вы навязали свой безмозглый выбор всем, уроды тупые.
А через несколько лет тем из вас, у кого не хватило мозгов вовремя замолчать, будут плевать вслед.
и уже удалили
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НАСТУПНИЙ КРОК НАРОДА УКРАЇНИ - ВИДАЛЕННЯ В. Зеленського З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ЦЕ Ж ЯКИМ ТРЕБА БУТИ ДЕБІЛОМ ЩОБ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ ВИКОНУВАТИ ЗАБАГАНКИ ТЕРОРИСТІВ ???
Это уже не говоря о том, что первое лицо страны позорится, выполняя требования террориста-психа.
Пецки напрочь лишены чувства юмора. Такие же злобные и узколобые, как их шеф.
карманам работяг
может это причина удаления видосика ?
кто-то сделает оргвыводы, не будет совершать ошибок предшественников, а кто-то хорошо пропиарился на дешевом спектакле и показали, что система совсем не готова к подобным
мероприятиям