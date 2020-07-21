Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Видео, на котором президент Владимир Зеленский выполняет требование захватившего людей в Луцке террориста Максима Кривоша и призывает всех смотреть документальный фильм, удалено со официальной страницы президента в Фейсбуке.

Публикация, в которой президент выполняет требование террориста, исчезла сразу после освобождения заложников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь самая свежая публикация на странице Зеленского в соцсети - это поздравление с освобождением заложников. А перед ней стоит утренний пост о том, что гражданин сообщил о захвате заложников, и Нацполиция с СБУ начали спецоперацию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, опубликовав на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он произносит фразу "Фильм "Земляне" 2005 год. Смотреть всем".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО

"Земляне" (англ. Earthlings) - документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации людьми животных для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

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Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.