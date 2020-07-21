РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8053 посетителя онлайн
Новости Захват заложников в Луцке
18 254 172

Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Видео, на котором президент Владимир Зеленский выполняет требование захватившего людей в Луцке террориста Максима Кривоша и призывает всех смотреть документальный фильм, удалено со официальной страницы президента в Фейсбуке.

Публикация, в которой президент выполняет требование террориста, исчезла сразу после освобождения заложников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь самая свежая публикация на странице Зеленского в соцсети - это поздравление с освобождением заложников. А перед ней стоит утренний пост о том, что гражданин сообщил о захвате заложников, и Нацполиция с СБУ начали спецоперацию.

Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, опубликовав на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он произносит фразу "Фильм "Земляне" 2005 год. Смотреть всем".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО

"Земляне" (англ. Earthlings) - документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации людьми животных для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Террорист заявлял, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требовал, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, не подтвердилась.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: "Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом"

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) терроризм (18691)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+55
Лучше бы сам себя удалил и не напрягал страну.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:32
+50
Та не так же ш глибоко.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:32
+29
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 6674
показать весь комментарий
21.07.2020 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ага и видео никто не скачал???..клоун
показать весь комментарий
21.07.2020 22:45 Ответить
А порохоботи, так розсердилися на нього!)) Їм треба було, щоб заручниики там були довго - от тоді б у них все б було по феншую. От же Зеля. ніяк не випрвдовує сподівань порохоботні)))
показать весь комментарий
21.07.2020 22:45 Ответить


73% та клінічний ідіотізм - близнюки-браття.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:49 Ответить
Пані Олена, а ваші сподівання випрадовує? Дешеве кіно, це ваше всьо?
показать весь комментарий
21.07.2020 22:52 Ответить
Ну як сказати щодо вартості? інколи під дорогим брендом можно отримати ширпотреб, інколи- шукаєш щось в своє задоволення. не дивлячись на вартість стрічки. Кожному своє. Так що- нема про що вести дискусію. Кожному - своє. Дешеве- дороге , це не до мене.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:56 Ответить
ненене, не надо съезжать с дешевого базара. Хотите себе тупого начальника - берите только себе, не навязывайте нам клована - и тогда можно было бы сказать "каждому свое".
А так - вы навязали свой безмозглый выбор всем, уроды тупые.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:23 Ответить
Не тільки нав'язали, а й жити МИ будемо зі своїм вибором. А подобається вам чи ні, то мене якось не пече.Да, і наразі рейтинг Зеленського вас мабуть розстроє. Співчуваю. Може приїдеде? Ваш голос дуже важливий для нас. Не нехтуйте.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:27 Ответить
если до тебя еще не дошло, то тебя кидают в спам - вот где реальный рейтинг вашего солнцеликого вождя уродов.
А через несколько лет тем из вас, у кого не хватило мозгов вовремя замолчать, будут плевать вслед.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:29 Ответить
ОЙ, СПАМ це серьйозно((( Тепер дійшло.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:31 Ответить
точно так же серьезно, как и рейтинг твоего солнцеликого вождя.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:58 Ответить
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 1072
показать весь комментарий
21.07.2020 22:46 Ответить
ой, а я это кино не посмотрел...что делать?
и уже удалили
или по теме: почтальон звонит дважды
показать весь комментарий
22.07.2020 07:49 Ответить
Блин, сохранил кто то ? )
показать весь комментарий
21.07.2020 22:47 Ответить
https://youtu.be/nnHC6iY3OAA
показать весь комментарий
21.07.2020 23:00 Ответить
ютуби нє горят!..
показать весь комментарий
21.07.2020 23:09 Ответить
YouTube!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:01 Ответить
Видео, на котором президент Владимир Зеленский выполняет требование захватившего людей в Луцке террориста Максима Кривоша и призывает всех смотреть документальный фильм, удалено со официальной страницы президента в Фейсбуке. Источник: https://censor.net/n3209424

НАСТУПНИЙ КРОК НАРОДА УКРАЇНИ - ВИДАЛЕННЯ В. Зеленського З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЦЕ Ж ЯКИМ ТРЕБА БУТИ ДЕБІЛОМ ЩОБ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ ВИКОНУВАТИ ЗАБАГАНКИ ТЕРОРИСТІВ ???
показать весь комментарий
21.07.2020 22:51 Ответить
Скоро терорист (або терористи) візмуть нових заручників і вимагатимуть подати воду в Крим. І Вова врятує їх
показать весь комментарий
21.07.2020 22:53 Ответить
А теперь Вова должен снять эпическое документальное кино про свою Перемогу над психически больным придурком. Как Петя снял кино про свою ,,перемогу" под Дебальцево .В отличие от Пети у Вовы прав на отцовство над перемогой определенно БОЛЬШЕ ! Все таки она в данном случае как то присутствовала и имела место
показать весь комментарий
21.07.2020 22:57 Ответить
YouTube во всю прославляет зеракла за подвиг!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:00 Ответить
Так же Гнусавьlй гном и перед гомодрилом Дьlровьlм извинится, а затем видосик удалит.Тьху, гьlдота.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:00 Ответить
Щось мені думається,що це грандіозний спектакль,але на жаль ми це не взнаємо.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:00 Ответить
95 КВАРТАЛ ЗАНЯЛСЯ ТЕРРОРИЗМОМ!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:04 Ответить
Страшно, когда Предводитель Вафел!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:07 Ответить
И что? Надо было не удалять? Выполнить требование неадекватного маразматика призвать "смотреть фильм"- это самое лёгкое, что можно было сделать ради спасения ЖИЗНЕЙ 13-ТИ ЛЮДЕЙ!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:08 Ответить
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 9980
показать весь комментарий
22.07.2020 00:41 Ответить
Узбагойся, Самострел. Твоя жизнь- бессмысленное загрязнение воздуха сероводором. Не стоит даже леденца Рошен, не то что ломанного гроша.
показать весь комментарий
22.07.2020 02:21 Ответить
Це тільки я помітив, що у переліку осіб, від яких терорист вимагав визнати себе терористами у законі, не було Зеленського і голови єврейської громади України?
показать весь комментарий
22.07.2020 06:52 Ответить
Фух, хорошо, что террорист не потребовал записать видео, как Президент орально удовлетворяет *****.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:14 Ответить
Судячи з того, як моніка себе поводить- таке відео є...
показать весь комментарий
21.07.2020 23:41 Ответить
а жаль... хреном по роялю это и през может, а вот орально корнишон *****... это квартал! Смотреть всем!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:58 Ответить
Да, Вовочка, ты у нас настоящий лидер. Тебя один только уголовник сломал - поимел, как захотел. Ты только поломался немножко. А, что говорить о Путине, когда он тебя начнёт прессовать? Позорище ты наше.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:20 Ответить
нужно было как пукин в нордосте и беслане замочить людей с терористами
показать весь комментарий
21.07.2020 23:32 Ответить
виртуозу игры на рояле без рук не к лицу разбрасываться такими финтами
показать весь комментарий
21.07.2020 23:24 Ответить
слово - не воробей, видосики - не теряются. Все шо ты наговорил, все будет использовано против тебя.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:26 Ответить
Каким образом? Как может дискредитировать кого-то фильм "Земляне"?
показать весь комментарий
21.07.2020 23:36 Ответить
таким образом, что пойдет в нарезку, когда понадобится.
Это уже не говоря о том, что первое лицо страны позорится, выполняя требования террориста-психа.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:57 Ответить
Ну для нарезки и без данного эпизода у Зеленского медиа материала предостаточно. Начиная к примеру с игры на рояле. А позора лично я не вижу в данном эпизоде. Результат говорит сам за себя. Все заложники живы. Террорист арестован. Цель достигнута. Значит действия были правильными.
показать весь комментарий
22.07.2020 00:01 Ответить
И что? Не знаю про фильм, но группу "Земляне" хорошо помню. Хорошая группа была.... Пусть этот безобидный видос, от которого хочется ржать, во имя спасения людей, будет самым бОльшим, что смогут "использовать против" Зе.
Пецки напрочь лишены чувства юмора. Такие же злобные и узколобые, как их шеф.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:41 Ответить
"не знаю про книгу, но смотрел аниме с таким названием" - зачем вы позоритесь? Молчал бы уж, может и за умного сошел бы.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:55 Ответить
А где речь идет о книге? Берега попутал?
показать весь комментарий
22.07.2020 00:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qwLS8P2aQcs&t=22s Земляне - Запрещенный фильм к показу во многих странах (шокирующий фильм о животных) https://www.youtube.com/watch?v=qwLS8P2aQcs&t=22s
показать весь комментарий
21.07.2020 23:33 Ответить
У нас он тоже запрещен?
показать весь комментарий
21.07.2020 23:37 Ответить
Странно, что "запрещенный к показу во многих странах фильм" спокойно размещен в Ютубе....
показать весь комментарий
21.07.2020 23:45 Ответить
Посмотрел я этот фильм "от корки до корки". Впечатлил, конечно..... Очень тяжелый для просмотра.... У нас в Украине даже терры- "гуманисты". Даже "выходцев из рф-ии" перекуём! Жаль, конечно, что таким непотребным/не гуманным способом решил привлечь внимание к этой проблеме.... Теперь сядет лет на 15, а ведь мог движение по защите животных организовать.... А проблема таки есть. Кадры жуткие.... От мяса, конечно, не откажусь, но по всем другим направлениям- легко готов подкорректировать свою философию. И однозначно- всегда буду поддерживать гуманное отношение к животным. Ибо масштабы нашей жестокости поражают.... (говорю о человечестве в целом).
показать весь комментарий
22.07.2020 02:36 Ответить
Согласна, я этот фильм в 17 году смотрела. Жутко от человеческой бесчеловечности.
показать весь комментарий
22.07.2020 06:58 Ответить
позно лялька всралася...
показать весь комментарий
22.07.2020 01:14 Ответить
А что вы Украинцы хотите Терпите позор Когда за иудея голосовали чем думали Страна Украина а президент еврей Вот ржут с нас в других странах
показать весь комментарий
22.07.2020 01:17 Ответить
он не еврей, сказал, что синагогу не посещал
показать весь комментарий
22.07.2020 04:31 Ответить
це все ****** може закінчитись і справа не тільки в майбутніх терористах та їх вимогах, а в суспільній думці, щодо поступок злочинцям. сьогодні усі полегшено здихнули і подумали, як же все легко можна вирішити погодившись з вимогами терориста. згодом це можна буде екстрополювати на ОРДЛО і суспільна думка хитнеться у бік того, що треба домовлятись і з тими орками.
показать весь комментарий
22.07.2020 01:29 Ответить
вы поверили авакову и зеленскому ? после макета мины в деле шеремета ?
показать весь комментарий
22.07.2020 07:05 Ответить
Зе-чмо.
показать весь комментарий
22.07.2020 01:38 Ответить
Это что получается что я зря фильм смотрел?
показать весь комментарий
22.07.2020 01:40 Ответить
Это зрада!Порохоботы хотели признания от власти в терроризме!
показать весь комментарий
22.07.2020 04:15 Ответить
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 431
показать весь комментарий
22.07.2020 04:29 Ответить
зеленский кидала
показать весь комментарий
22.07.2020 04:31 Ответить
всё правильно сделал.
показать весь комментарий
22.07.2020 05:52 Ответить
зеленский и аваков замутили балаган в стиле квартал95 для усиления прав мусоров в красных шапках, зеленский провёл реформы и теперь мусорьё с автоматами шарит по
карманам работяг
показать весь комментарий
22.07.2020 07:02 Ответить
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 7276
показать весь комментарий
22.07.2020 07:03 Ответить
интересно, а видео зеленского случайно не раньше объявления требований "террориста" снято ?
может это причина удаления видосика ?
показать весь комментарий
22.07.2020 07:22 Ответить
в Крым и Рым, и медные трубы...
кто-то сделает оргвыводы, не будет совершать ошибок предшественников, а кто-то хорошо пропиарился на дешевом спектакле и показали, что система совсем не готова к подобным
мероприятиям
показать весь комментарий
22.07.2020 07:57 Ответить
Шкода, що поросяти не попросив розстріляти. У багатьох любителів шоколаду стався б запор.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:52 Ответить
опять обосрался....
показать весь комментарий
22.07.2020 13:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 