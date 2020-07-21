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Новости Захват заложников в Луцке
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В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания задержанного, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сегодня в Харькове был задержан мужчина, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица. Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Сейчас с задержанным работают следователи", - сообщили в полиции области.

В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 02
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 03

Как уточнил Суспільному начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, мужчину задержали по 208-й статье, он сейчас находится в райотделе.

На вопрос, как он связан с задержанным в Луцке, был ли он с ним на связи, Сокуренко сказал: "Был. Был. Причастность установлена. Мы изъяли там у него оружие, гранаты, боеприпасы, все это правда" .

Также читайте: Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 04
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 05
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 06
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция 07
Фото: t.me/khartimes

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

Читайте: Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Нацполиция (16543) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7546) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+25
Сдайотся мне джентльмени, шо ета била комедия.
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21.07.2020 23:24
+23
Все по ФСБэшным лекалам
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21.07.2020 23:22
+20
щас "сообщников террористов" будет... тока пакуй. Как у расеюшки в Криму...
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21.07.2020 23:23
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В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъято оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 584
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21.07.2020 23:21 Ответить
отвлекают от Хабаровского майдану?
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21.07.2020 23:28 Ответить
Show must go on!
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 2298
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21.07.2020 23:29 Ответить
съемки первой серии закончены. Актёры вяло разбредаются по съемочной площадке. Некогда ранее опасный, грозный террорист с огнестрельным оружием и взрывчаткой полностью и бесповоротно деморализован ахкакимминистром и величайшим лидером современности. Всем ясно, что больше сопротивления он оказывать не станет, да и рабочий день у мусоров закончен.
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 718
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21.07.2020 23:41 Ответить
А это уже интересно. Что он там говорил про еще одну бомбу?
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21.07.2020 23:21 Ответить
Синих тапок - подкрадух на фото нету. Орлы Авакова сперли.
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21.07.2020 23:33 Ответить
Разходимься шоу закончилось.Актёры были пьяны.
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21.07.2020 23:21 Ответить
Все по ФСБэшным лекалам
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21.07.2020 23:22 Ответить
+100% и еще нужно взять под стражу с десяток оппозиционеров которые мешают дербанить Украину !!
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22.07.2020 00:18 Ответить
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъято оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 7030
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21.07.2020 23:22 Ответить
...і пааашла лєпіть кантора
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21.07.2020 23:22 Ответить
щас "сообщников террористов" будет... тока пакуй. Как у расеюшки в Криму...
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21.07.2020 23:23 Ответить
Беручи до уваги шаблони кремлівських спецоперацій, можна не сумніватися, що в Москві працюють над новим сценарієм створення приводу для упокорення України конвенційною військовою операцією. Можливо, він вже напрацьований.
Тому потрібно звертати увагу на те, що й де може вибухнути, впасти, згоріти - на окупованому Кримському півострові, на "вишках Бойка", в ОРДЛО чи десь в Росії, а може й у Європі чи деінде, де "сценаристи" правдоподібно покажуть український або/та американський слід.
Активність путінських медведчекістів навколо теми американських біолабораторій в Україні може бути індикатором сценарію про початок "бактеріологічної агресії Заходу із застосуванням зброї масового знищення проти Росії", тому, мовляв, вона змушена діяти на випередження… Одним словом - будьмо пильними. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/53634/rosiya-ne-zbiralisya-zbivati-rejs-mn17-cillyu-buv-pasazhirskij-litak-aeroflotu
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21.07.2020 23:31 Ответить
На самом деле сообщников действительно очень много. Веганы реально секта, увидишь еще как с него героя будут делать.
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21.07.2020 23:35 Ответить
На світлині не вистачає шляпи Джона Вейна.
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21.07.2020 23:23 Ответить
не хватает еще сообщника
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21.07.2020 23:33 Ответить
Кірк Дуглас, який постійно з ним знімався у багатьох фільмах, нажаль, помер. (Земля пухом.)
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21.07.2020 23:35 Ответить
"Лихо работают ребята Шелленберга" (с)
а с медиком раненым и брошеным не вышло...
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21.07.2020 23:24 Ответить
Сдайотся мне джентльмени, шо ета била комедия.
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21.07.2020 23:24 Ответить
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 4522
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21.07.2020 23:34 Ответить
Угу...Зеля раскрьіл террористическую сеть психопатов. Как же стьідно-то.
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21.07.2020 23:24 Ответить
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка. А усиленное патрулирование вводят в Тернополе и Франыке. Л - Логика.
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21.07.2020 23:24 Ответить
он просто не успел телепортироваться в луцк, хвала владимиру александровичу, да хранит его святой петр мальдивский
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21.07.2020 23:25 Ответить
зелена банда дійшла до крайнього ступеню охрініння
ця постановка - блювотний квартал 95 у найбезсовіснішому своєму вигляді
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21.07.2020 23:25 Ответить
На фото не хватает пильl и шлепок.
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21.07.2020 23:26 Ответить
Может быть, а может и не быть. Тут как с шансом встретить динозавра - 50/50: можно встретить, а можно и не встретить.
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21.07.2020 23:26 Ответить
Ой не верю я в этот цирк) Одного моего знакомого задерживали, с показом по всем центральным телеканалам, как главного наркобарона))) И? На следующее утро он уже спокойно был дома и больше его никто не беспокоил)))
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21.07.2020 23:26 Ответить
О!!! Так сейчас они и дело Шеремета закроют.

Стопулдово именно эти эктремисты и были заказчиками и исполнителями. Ментам поперло...
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21.07.2020 23:26 Ответить
Гранаты проверит надо. Если не врываются то точно сообщник!
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21.07.2020 23:27 Ответить
наверное гранаты такие же как и у Кривоша нашли.. сообщник, не иначе, подумал Аваков!.... вот догада так догада!))
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21.07.2020 23:27 Ответить
"Фильм "Сваты" 2013 года смотреть всем".
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21.07.2020 23:32 Ответить
Та лучше бы сваты чем это говно.
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21.07.2020 23:33 Ответить
Тебе, зебил, никто не запрещает и дальше есть зеленое говно
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21.07.2020 23:50 Ответить
Я не зебил.
Может быть это прозвучит глупо, но я боюсь реально этих веганов, я сталкивался с ними и это реально секта и террористы.
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22.07.2020 10:39 Ответить
В комментариях под фильмом уже веганы организовались и пишут что он классный парень и не террорист вовсе. Некоторые пишут что под суд придут его защищать. Если это цирк и шоу , то вот такие с него последствия. И признать эту секту неадекватов террористами нужно давно.
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21.07.2020 23:32 Ответить
канешна... опытные сценаристы не могли все так взять и закончить одной серией...
(одно утешает и радует, что в погоне за рейтингом, во всем этом хаосе и скоплении непрофессиональной массовки... никого случайно не ухандохали...за это - спасибо! отдельное)
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21.07.2020 23:34 Ответить
Чисто случайно не благодарите,сами в шоке.
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21.07.2020 23:37 Ответить
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 845
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21.07.2020 23:35 Ответить
А морда лица, где этого террориста?)) Или еще наркушу не нашли?
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21.07.2020 23:39 Ответить
"Астанавите", Вове надо выйти
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21.07.2020 23:40 Ответить
Жа...ладно. Не верю.
Тут петины мстители уже всё своим куцым мозгом расследовали.

Дух Шерлока Холмса в них вселился.
А коменты....смаковать не пересмаковать.
Нужно снять украинскую версию фильма- тупые и еще тупее.
По мотивам коментариев ну...совсем немножко неумных человекообразных.
Так что держите банан.
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21.07.2020 23:41 Ответить
Кушайте сами ваш банан, только не обляпайтесь любители фейкометов от квартала 95))
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21.07.2020 23:45 Ответить
Ты за сьемки в этом фильме в роли "местный дегенерат" уже Оскар получил. Не заметил? так это тот банан шо у тебя в руке. Радуйся, макака!
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21.07.2020 23:55 Ответить
А почему не берут интервью у заложников?
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21.07.2020 23:43 Ответить
А у них по сценарию никакого интервью - только массовка - деньги и по домам ...
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22.07.2020 00:59 Ответить
Ясный пень! И там граната Ф1 и там граната Ф1. Сообщники, ****.
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21.07.2020 23:49 Ответить
ттшка ван лав
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21.07.2020 23:50 Ответить
Вот честно, кто-нибудь поверил в этот цирк?)
Ну, нет слов, одни мысли! И это ради тупого пиара, припизидента всея галактики)
Надо было, что бы вова на велеке подкатил к автобусу с рюкзаковым)
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21.07.2020 23:53 Ответить
что за "бен Ладен" без сообщников?! )(уйло тоже с этого начинал! Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы..
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21.07.2020 23:54 Ответить
Не мы, а вы!
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22.07.2020 08:23 Ответить
Что-то мне это напоминает)
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21.07.2020 23:56 Ответить
Чета с тааким "арсеналом" и автобус??!
Маловото какато..
🤔
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21.07.2020 23:58 Ответить
Які талановиті сценаристи! Яка режисура!!!!!
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22.07.2020 00:22 Ответить
Ещё одного собаковода поймали??
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22.07.2020 00:58 Ответить
навряд чи спільник, скоріше - собутильник...
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22.07.2020 01:02 Ответить
Квартальный дешманский замес для лохов и нелохов !!!
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22.07.2020 02:05 Ответить
Господи, яка фуйня...
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22.07.2020 07:36 Ответить
"Можєт бил саобщніком, можєт нє бил? Какая разніца?"
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22.07.2020 07:38 Ответить
Хочу заметить, что в этой дешевой постановке сценаристы предусмотрели еще несколько ходов. Про стеляние в облупрМВД с дырочкой в окне сразу по приезду сабакова (см.). Ход этот про "сообщников" в Луцке пока не отработан. То ли актер заартачился, то ли решили упростить. Или потом "расследование" покажет стрелявшего. Который хотел смерти собакова. И потому его надо наградить "героем Украины".
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22.07.2020 08:03 Ответить
Вот подробности https://korrespondent.net/ukraine/4254522-v-lutske-strelialy-po-ofysu-polytsyy-smy тут
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22.07.2020 08:04 Ответить
Україну перетворюють в сцену 95 кварталу. СХАМЕНІТЬСЯ.
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22.07.2020 08:16 Ответить
У Харкові є тільки один "сообщник терориста" це Аваков
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22.07.2020 09:00 Ответить
Усі готові? Починаємо "теракт"!
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 4571
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22.07.2020 09:03 Ответить
Ну че, добровольцам и активистам как обычно приготовиться. Могут быть варианты.
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22.07.2020 10:22 Ответить
 
 