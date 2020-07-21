В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания задержанного, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сегодня в Харькове был задержан мужчина, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица. Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Сейчас с задержанным работают следователи", - сообщили в полиции области.

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Как уточнил Суспільному начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, мужчину задержали по 208-й статье, он сейчас находится в райотделе.

На вопрос, как он связан с задержанным в Луцке, был ли он с ним на связи, Сокуренко сказал: "Был. Был. Причастность установлена. Мы изъяли там у него оружие, гранаты, боеприпасы, все это правда" .

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Фото: t.me/khartimes

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.