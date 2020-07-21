В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания задержанного, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сегодня в Харькове был задержан мужчина, который может быть сообщником человека, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица. Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Сейчас с задержанным работают следователи", - сообщили в полиции области.
Как уточнил Суспільному начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, мужчину задержали по 208-й статье, он сейчас находится в райотделе.
На вопрос, как он связан с задержанным в Луцке, был ли он с ним на связи, Сокуренко сказал: "Был. Был. Причастность установлена. Мы изъяли там у него оружие, гранаты, боеприпасы, все это правда" .
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Тому потрібно звертати увагу на те, що й де може вибухнути, впасти, згоріти - на окупованому Кримському півострові, на "вишках Бойка", в ОРДЛО чи десь в Росії, а може й у Європі чи деінде, де "сценаристи" правдоподібно покажуть український або/та американський слід.
Активність путінських медведчекістів навколо теми американських біолабораторій в Україні може бути індикатором сценарію про початок "бактеріологічної агресії Заходу із застосуванням зброї масового знищення проти Росії", тому, мовляв, вона змушена діяти на випередження… Одним словом - будьмо пильними. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/53634/rosiya-ne-zbiralisya-zbivati-rejs-mn17-cillyu-buv-pasazhirskij-litak-aeroflotu
а с медиком раненым и брошеным не вышло...
ця постановка - блювотний квартал 95 у найбезсовіснішому своєму вигляді
Стопулдово именно эти эктремисты и были заказчиками и исполнителями. Ментам поперло...
Может быть это прозвучит глупо, но я боюсь реально этих веганов, я сталкивался с ними и это реально секта и террористы.
(одно утешает и радует, что в погоне за рейтингом, во всем этом хаосе и скоплении непрофессиональной массовки... никого случайно не ухандохали...за это - спасибо! отдельное)
Тут петины мстители уже всё своим куцым мозгом расследовали.
Дух Шерлока Холмса в них вселился.
А коменты....смаковать не пересмаковать.
Нужно снять украинскую версию фильма- тупые и еще тупее.
По мотивам коментариев ну...совсем немножко неумных человекообразных.
Так что держите банан.
Ну, нет слов, одни мысли! И это ради тупого пиара, припизидента всея галактики)
Надо было, что бы вова на велеке подкатил к автобусу с рюкзаковым)
Маловото какато..
🤔