Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг заявление террориста Максима Кривоша о якобы раненом заложнике и спрятанной где-то в Луцке взрывчатке с дистанционным управлением.
Об этом он сказал журналистам на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ни одного раненого нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, функционирующий автомат, граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - сказал Аваков.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
Также на Цензор.НЕТ: Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Вибачайте.
Цитую
Який президент, такий й теракт.
Вибачайте.
Чи вирішили стрілки перевести? Так би мовити хайпанути на іншій трагедії, да можливо Зеленський себе повів не кращим чином? Так тут тема про цю трагедію не йде.
«https://censor.net/user/450460
Я би на цю тему не жартував. Все вирішилося добре, то й добре. Вважаю, що для глузування з Зеленського та його критики і інших тем вистачить.»
«https://censor.net/user/466090
Це ви про українського пораненого солдата, що чотирі дні помирав без допомоги?»
Почитайте відгуки про те що було, більшість схиляється до висновку, що це схоже на якийсь постановочний спектакль.
заглядывает к украинцу в багажник и сам ответь, зачем мусора и зеленский
этот спектакль поставили, зеленский и его партия пролетают на ближайших выборах,
вот они и готовят расширение прав мусоров для организации правильных выборов
Може це зброя нагородна - людина отримала за хорошу поведінку на зоні. У депутатів і журналістів багатьох є - в принципі також можуть щось подібне здійснити.
Все в сад - все свободны...
Був цирк...
Цікаво - чи люди у автобусі всі були акторами, чи їх втемну використали???
https://twitter.******************
Роман Щуцький
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·https://twitter.******************/status/1285669845124755459 48 мин
В ответ
https://twitter.com/odinspam @odinspam
Ах@єть ...бумєранг. Він вийшов.Постояв.Підійшли мєнти вділи кайданки,повели до готелю Україна.Потім бабах.Підлітає бетер,гебшники питають де?Їм показують пальцем.Летять до нього,валять на землю. Алілуя Бл@дь...
https://twitter.com/i/status/1285669845124755459
https://twitter.com/i/status/1285649055302000640
сколько времени надо чтобы установить контакты фигуранта после того как стало известно его имя и фамилия (примерно в час дня), получить санкцию на обыск в других городах Украины, провести его и отрапортовать об успешном задержании сообщников?
1. он говорил со своего аппарата - получение расшифровки звонков от оператора только в рамках УД или по решению судьи. потом определение владельцев этих номеров с учетом того что в Украине нет привязки номера моб.телефона к паспорту. потом локализация телефонов по IMEI тоже только с санкцией например следователя при наличии УД или по решению суда. С учетом того что погрешность определения местонахождения абонента составляет примерно 200 метров - определение места обыска довольно проблематично.
2. он говорил с аппарата пассажиров - вообще нереально
https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
К сожалению, вопрос о том, насколько готовы наши спецслужбы противостоять ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ террористической угрозе со стороны РФ, является чисто риторическим. P.S. В офисе президента заговорили о возможности встречи в «нормандской формате». Если эта встреча состоится, то вполне вероятны скверные последствия. (с)
выдумывают "Афигенные истории", но каждый свою собственную.
Потому и они постоянно не совпадают или вообще противоположны друг другу.
Меня пугает только одно - пока взрывают хлопушки и снимают видосики , хрен с ними ... , но вот только-бы эти суки действительно не решились на что-то серьезнее .
"Мост Метро 2" восприняли прохладно, классическая проблема сиквелов.
Но для "Мост Метро 3: Маршрутка в Луцкой области" сценаристы уже постарались на славу
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организовали серию взрывов, захват заложников,
квартал95 вешает лохам лапшу на уши
а подкацапные боты визжат про спектакль.
тьфу, млять! цирк и клоуны.