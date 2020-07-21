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Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов из фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа" подала обращение к председателю Службы безопасности Украины с требованием начать уголовное производство против депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина за высказывания об отсутствии в Украине суверенитета.

Документ с подписями депутатов обнародовала на странице в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", - пишет Геращенко.

Депутаты из Евросолидарности, Голоса и Слуги народа подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко намерен судиться из-за атаки с зеленкой на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А если бы это была серная кислота?"

"Сейчас, в условиях продолжительной вооруженной агрессии Российской Федерации, Украины неизменно отстаивает позицию, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант. И проведение референдума в оккупированном Крыму является противоправным и незаконным деянием Российской Федерации. Но именно при рассмотрении данного вопроса народный депутат Украины Волошин А.А. заявил, что "Украина не имеет суверенитета".

Заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды, - говорится в обращении, которое подписали более 30 депутатов. В частности, от фракции "Слуга народа" документ подписали Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, герой Украины Игорь Герасименко, участник русско-украинской войны Егор Чернев.

Депутаты из Евросолидарности, Голоса и Слуги народа подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ 02
Депутаты из Евросолидарности, Голоса и Слуги народа подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ 03
Депутаты из Евросолидарности, Голоса и Слуги народа подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ 04

Также читайте: В Нацкорпусе сообщили о подготовке "силового блока" с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ

Напомним, 17 июля во время обсуждения постановления о нелегитимном проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет находится под внешним управлением, а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) СБУ (19980) Слуга народа (2633) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1059) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
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Львівський метрополітен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 7 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8138
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21.07.2020 23:56
+35
типовий ***********.
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21.07.2020 23:57
+20
Ватная падаль совсем при Зеблане распоясалась
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22.07.2020 00:06
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До чого тут Пєця ,якщо якогось злодія не посадили , то це підстава випустити всіх злодіїв !!!! Можливо досить валити все на попередників , настав час відповідати за власні дії чи власну бездіяльність !!)))
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22.07.2020 00:38 Ответить
про Пєцю таки слушне питання. Бо за його часів на голов-опозажоповця було відкрито аж два провадження. Це коли цей Медведчук у своїх передвиборних промовах призивав до порушення кордонів та цілісності України. Але ж... що з тими провадженнями? Нічого. Закрили. Тому якщо є прецедент нічого не робити, то щось мені підказує, що й зараз буде те саме: відкриють провадження за запитом депутатів, нічого не робитимуть рік, а потім закриють провадження.

То ж це не звалювання на папєрєдніків, а прецедент. І найвтомленнішому усіх часів та народів Зе нічого не заважає подзвонити у київський окружний адмінсуд та попросити там своїх суддів щось придумати, аби закрити й цю справу.
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22.07.2020 01:02 Ответить
АГОВ зе і ДЕбіли (що власне ТЕЖ САМЕ) ПРЕЗИДЕНТ не СУД і у ПРЕЗИДЕНТА України ГенПрокурор не 100% "свій" ПРЕЗИДЕНТ нікого нікуди не саджає -бо ПРОТИЗАКОННО!!! Таке буває лише у ЗЛОДІЯ який вперся па крісло ПРЕЗИДЕНТА з допомогою агітбригади ґебельсів пукіна
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22.07.2020 06:27 Ответить
тобто відкрити ДВА провадження на медведчука і нічогенько не зробити - це зе і дебіли? оригінально. хто, власне, нічого не зробить - президент з ручним генпрокурором, сбу або інший хтось - яке це має значення? якщо ви не бачите буков, то підкреслюю: головні букви тут саме у словах "НІЧОГО НЕ ТРАПИЛОСЬ" (перекладаю простішими словами, якщо досі не зрозуміло: є ДВА позови, відкрито аж ДВІ справи по лінії СБУ, а не відбулося жодного судового засідання, та медведчук не тільки не сидить, але й не сплатив ані копійки штрафу). тобто провадження були, а результатів - нуль. і ви з супер-розумними обзивалками - гарантуєте, що з цього теперішнього позиву у зе, чи у депутатів ЕС вийде хоч щось?
доречі, я жодного разу не голосував за Зе, якщо це хоч якось зупинить ваш лемент.
корисно зразу ДУМАТИ. а ПОТІМ писати. а якщо в думальці щось гальмує, то взяти час і подумати двічи.
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23.07.2020 00:57 Ответить
а якщо такий лемент викликали слова про дзвінок зе до адмінсуду - то читайте цензор. про дзінки до цього суду від зе та рішення адмінсуду за вказівками зе тут було чимало статей. і я нічим не можу вам допомогти, якщо вам така ситуація не подобається. вона просто є.
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23.07.2020 01:10 Ответить
Альо! Гараж, ви де Едварда поділи ??)))
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22.07.2020 00:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uf08GQzAIrE ОПЗЖ зеленіє. Чому? Знає Сергій Стерненко...

Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2245
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22.07.2020 00:31 Ответить
Надабылабы Боярой или Йодом облить..
🤣
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22.07.2020 00:33 Ответить


Чимось скрєпним: щами, квасом, брагою, згаданою Вами боярою...
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22.07.2020 00:43 Ответить
І балалалайку в дупу..😁
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22.07.2020 00:47 Ответить
А барабан на шию !!))
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22.07.2020 00:53 Ответить
А палочки куди?
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22.07.2020 00:59 Ответить
До балалайки , для ущільнення !!))
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22.07.2020 01:14 Ответить
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22.07.2020 00:56 Ответить
йодом так само погано як і зеленкою - можна спалити роговицю. Спирт (з настоянки глоду) майже так само шкідливий. Обливання не має шкодити здоровью, а має створювати імідж та виражати ставлення.

Найкраще обливання зробили тому керівнику росіяньскої "співпраці" (забув як звали).
Памьятаєте чим його поливали? Я певний, що саме це обливання його дуже переконливо спонукало зібрати валізи для подорожі у рф.

Украинские радикалы из организации С14 («Сич») облили зеленкой и помоями руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева. Об этом он сам сообщил РБК.
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22.07.2020 01:13 Ответить
РБК не читаю..
Нехай ХЗ чим там там поливаються...
😁
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22.07.2020 01:24 Ответить
пробачте, якщо чимсь образив, пославшися на рбк. але ту саму статтю кореспондента цензора я не знайшов. це досить давній випадок. але ж я надав цитату. саме тому. щоб ви не ходили на рбк. і читайте уважніше. поливалися не на рбк, а українські націоналісти з С14. Десь є дуже цікавий репортаж від цензора про це. майже те ж саме, але ні слова про зеленку. а от інша субстанція - таки була виляпана на того дідька з россотруднічєства.
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23.07.2020 01:05 Ответить
Зрадникам України місце за гратами,а не в ВР.
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22.07.2020 00:52 Ответить
Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7419
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22.07.2020 04:52 Ответить
ЗЕ-не-лох своих не бросит...
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22.07.2020 00:56 Ответить
Давно нужно запретить прокацапские партии в Украине!
и так и будет сделано!
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22.07.2020 01:26 Ответить
А Йуля со своим "внешним управлением" когда под раздачу попадет? А Баканов сам такой же?
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22.07.2020 01:38 Ответить
одразу після відсидки ліпєцкага мародьора
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22.07.2020 05:34 Ответить
Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6003
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22.07.2020 04:55 Ответить
більше на виборців Трампа схожі
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22.07.2020 05:36 Ответить
таак, зелёные петрушки, давайте выяснять кто к кому примазался в писульках на товарища, такого же как вы?? а по морде слабо навешать, или кива может прибежать и надругаться?? вы ж рядом, руку протяни - достанешь, вон у перцев, которым респект, не смотря на полицейские кордоны получилось....
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22.07.2020 05:50 Ответить
Ха)Не сложно заметить,что среди заявителей никого из жулькиной "Батькивщины".Жуля на своих не лает?
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22.07.2020 06:01 Ответить
ну хоть трохи позитиву за послідній день

А жюлька таки така ***** , що краще було її з тюраги не витаскувати - тепер - пора знову засунути - та трудно
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22.07.2020 08:14 Ответить
А як можна довести в суді наявність чи відсутність суверенітету?
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22.07.2020 08:17 Ответить
це проблема тільки для спадкових дегенератів расєян.
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22.07.2020 08:49 Ответить
треба дотиснути ублюдка з опзж і довести справу до кінця - суд і посадка ублюдка у тюрму.
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22.07.2020 08:50 Ответить
Треба всю ОПЗЖ посадити на зону
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22.07.2020 11:28 Ответить
ОПЗЖ та інши вороги України, Новинський, ватні організвції в Україні НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ДЕМОКРАТІЇ І ГУМАНОГО ВІДНОШЕННЯ, НАЧАСІ РІШУЧІ ДІЇ ПО ІЗОЛЮВАННЮ, ДЕПОРТАЦІЇ, А ЯКЩО ТРЕБА І БІЛЬШЕ РІШУЧІ ДІЇ (У МАЙБУТНЬОМУ ТРЕБА ВВЕСТИ ВИЩУ МІРУ ПОКАРАННЯ ЗА ДЕРЖЗРАДУ) ДО ЦИХ ВНУТРІШНІХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ
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22.07.2020 11:27 Ответить
зеленкой лечат ветрянку...это полезно....правда, у волошина ветрянка головного мозга.....решили тоже подлечить, так как другие методы лечения для него не эффективны...
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22.07.2020 11:40 Ответить
разродились тугодумы.
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22.07.2020 12:31 Ответить
давно пора- я б и гитлеру подал и в сс и гестапо лишь бы толк был
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22.07.2020 13:39 Ответить
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