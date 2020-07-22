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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Данные обоих черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ успешно загружены, специалисты приступили к расшифровке, - BEA

Данные обоих черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ успешно загружены, специалисты приступили к расшифровке, - BEA

Специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) успешно загрузили данные с обоих черных ящиков сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ и начали их обрабатывать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации отметили, что успешно получили данные CVR (записи разговоров в кабине пилотов) и FDR (данные о полете).

Расшифровку проводят вместе с аккредитованными представителями и их техническими советниками. Продлится она в течение этой недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о крушении самолета МАУ: Мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков, Иран должен объяснить, что произошло

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: При расшифровке черных ящиков с самолета МАУ будут присутствовать украинские и канадские специалисты, - посол в Канаде Шевченко

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Автор: 

Франция (3539) черный ящик (90)


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ФСБэшники их уже давно почистили как им надо. Правды мы не узнаем
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22.07.2020 00:28 Ответить
Не факт. Почистить , не оставляя следов , невозможно.
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22.07.2020 00:39 Ответить
Но не зря жк столько времени мурыжили! Наверно, целый институт работал, на уровне Голливуда. Именно поэтому, кстати, те же вещдоки с фото/видео надо формлять как можно быстрее
.
Взять похожий самолёт, полеетать в тех же услдовиях... Я думаю, следы останутся, особенно если их специально искать.
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22.07.2020 00:42 Ответить
А что нужно расшифровывать ? Вроде же и так всё ясно: Иран ведь признал, что отсталые персидско-азиатские вояки сбили самолёт по причине их непроходимой технической тупости. Пусть выплачивают огромные компенсации семьям погибших и украинской авиакомпании МАУ...
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22.07.2020 00:49 Ответить
Нечего там расшифровывать. После первой ракеты они уже ничего не писали скорее всего.
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22.07.2020 08:01 Ответить
 
 