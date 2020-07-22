Данные обоих черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ успешно загружены, специалисты приступили к расшифровке, - BEA
Специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) успешно загрузили данные с обоих черных ящиков сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ и начали их обрабатывать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации отметили, что успешно получили данные CVR (записи разговоров в кабине пилотов) и FDR (данные о полете).
Расшифровку проводят вместе с аккредитованными представителями и их техническими советниками. Продлится она в течение этой недели.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
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Взять похожий самолёт, полеетать в тех же услдовиях... Я думаю, следы останутся, особенно если их специально искать.