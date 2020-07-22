Иностранные IT-специалисты могут получать вид на жительство в Украине, - Минцифры

С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно сообщению, это предусмотрено специальными квотами, которые позволяют украинским IT-компаниям трудоустроить дополнительно к 5000 человек.

Привлеченные по этим квотам работники получат вид на жительство, смогут жить и работать в Украине на протяжении 10 лет.

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Чтобы получить такие квоты, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальный отдел Государственной миграционной службы по месту регистрации, а специалисты, которые находятся за пределами страны, обратиться в консульские учреждения Украины за рубежом.

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