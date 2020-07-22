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Миссия технической поддержки МВФ завершила работу в Украине, Минфин использует ее рекомендации при разработке законопроектов

Миссия технической поддержки МВФ завершила работу в Украине, Минфин использует ее рекомендации при разработке законопроектов

Миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики завершила 21 июля свою работу в Украине. Работа продолжалась почти три рабочие недели в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Объем работы Миссии предусматривал анализ последних изменений в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения, в частности тех, которые введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.

Эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS: введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот; совершенствование правил признания постоянных представительств; усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием. Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы единоразового добровольного декларирования.

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В Минфине добавили, что во время работы были предоставлены комментарии по отдельным аспектам имплементации указанных нововведений, учитывая мировой опыт применения этих инструментов налоговой политики. "Предложения экспертов имеют практическую ценность для работы Министерства финансов и Государственной налоговой службы над проектами подзаконных нормативно-правовых актов и разъяснений по практическому применению налоговых нововведений", - отмечается в сообщении.

Автор: 

МВФ (3335) Минфин (1556)


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Минфин заставляют использовать...и дальше по тексту. Так будет точнее.
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22.07.2020 01:17 Ответить
Западу нужен шароварный хутор, выхолощенный до унылого, серого однообразия по стандарту «Армія, Мова, Віра»
И этот хутор нужен лишь для поставки сырья и тупой, дешевой рабочей силы..

ИМХО..
😁
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22.07.2020 01:27 Ответить
"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
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22.07.2020 01:29 Ответить
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔

Вже 30(!!) років!!
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22.07.2020 01:43 Ответить
 
 