Миссия технической поддержки МВФ завершила работу в Украине, Минфин использует ее рекомендации при разработке законопроектов

Миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики завершила 21 июля свою работу в Украине. Работа продолжалась почти три рабочие недели в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Объем работы Миссии предусматривал анализ последних изменений в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения, в частности тех, которые введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.

Эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS: введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот; совершенствование правил признания постоянных представительств; усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием. Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы единоразового добровольного декларирования.

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В Минфине добавили, что во время работы были предоставлены комментарии по отдельным аспектам имплементации указанных нововведений, учитывая мировой опыт применения этих инструментов налоговой политики. "Предложения экспертов имеют практическую ценность для работы Министерства финансов и Государственной налоговой службы над проектами подзаконных нормативно-правовых актов и разъяснений по практическому применению налоговых нововведений", - отмечается в сообщении.