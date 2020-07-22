Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для контроля за ситуацией с захваченными в Луцке заложниками делались перерывы во встрече с президентом Швейцарии.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сначала нужно было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Мы делали перерывы во время встречи с президентом Швейцарии, она это понимала. Мы держали на контроле все, что происходит. Потому что были действительно немного непонятные требования, почему это происходит. Нужно было понять. Потом появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что есть и другие места в Луцке", - рассказал он в видеокомментарии, предоставленном агентству пресс-службой Офиса Президента.
Зеленский указал, что в течение где-то девяти часов с луцким террористом "разговаривали все, от психологов до переговорщиков", но он угрожал и хотел только одного, чтобы были выполнены его требования.
"Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы, чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - отметил президент.
По словам Зеленского, после совещаний он захотел поговорить с этим человеком по телефону, и попробовать договориться, чтобы он отпустил людей.
"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд, чуть дольше он поговорил с журналистом. Что он бросает трубку, не хочет продолжать, ждет, чтобы были выполнены все его требования", - добавил он.
Зеленский рассказал, что говорил с террористом 7-10 минут, и они договорились, что тот сделает первый шаг, отпустит нескольких человек: раненого, беременную женщину и ребенка.
"Он сказал, что раненого нет, это был блеф, поэтому он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. А после того, как видео выйдет в соцсетях, - он через полчаса отпускает всех людей. Приблизительно так и произошло - через 30-40 минут он отпустил всех заложников", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что если можно что-то делать без штурма, не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами он "живет, жил и будет жить".
"Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность", - заявил он.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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а мы почти то поверили ))
зы а Ылитную пороховату прямо на лоскуты разрывает, как же, никто не умер...шоу...вас бы в тот автобус, Ылиту сраную...
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·https://twitter.com/golub/status/1285800344132497408 47 мин
Актёры второго плана во время захвата заложников в Луцке
да і вийми з дупи те що тобі туди запхали
Мовою ватного оригіналу.
https://censor.net/user/207608
"... носит в дупе"
ГДЕ все это в квартальной истории?
- преступник со стажем выдвигает политические требования. Мотив?
- За несколько часов нашлись сообщники в ДРУГИХ городах. Откуда они взялись и зачем?
- Было сообщение, что преступник хотел говорить с Бутусовым. Откуда взялся переговорщик Зеленский?
- Зеленский отклонил предложение о штурме автобуса. МВД решило штурмовать автобус с заложниками с вероятным подрывником? Реально???
- Почему так много у нас стало подобных случаев при офигенном Авакове? И все психические.
Ведь криворагульное чмо не репетировало,и без дублей даже примитивную роль не тянет.
Псих был реальный.
Я думаю что кловану просто повезло что подвернулся этот псих, вот и все.
Поэтому штурмовать никто не будет. Лучше договориться. Ну или сначала досконально проверить что у него нет детонатора.
что ФСБ и хотел уточнить-реакцию сопли если пойдет широкое наступление их войск и массовые смерти солдат. Оно будет сдаваться "чтобы сохранить жизнь людей". Тем самым сделает жизнь УЖЕ УМЕРШИХ 30 000 людей бессмысленной
оно не понимает что Президент -это не про человечность - это про ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и принятие тяжелых решений.
Никакие комменты не нужны, но дебилические гои верят.
п.с.
А вот раненный ВОИН четыре дня умирал на нейтральной полосе.
И эта неукраинская мразь и слова не вякнула.
Некуда было позвонить?
Убить, нельзя, помиловать ? Штурмовать, нельзя, договорится ? Так был штурм или нет ?
И интересно а отчего наш ЗЕбил капитулянт настолько сильно трусливый, но и настолько и сильно хитрый ?
Мелкий Зебил точно сдастся, шобы никого не убили...
Ну, а потом, на рояле...
Клоун не треба прикриватися людьми, а так ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ МОРАЛЬНИМ ДНОМ ВІД КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ЯКИЙ ВИСТАВИВ СЕБЕ ПОРНОМОДЕЛЛЮ - ПОВІЄЮ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ.
НЕАДЕКВАТУ Зе ІМПІЧМЕНТ
Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, ребёнок...
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.