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Новости Захват заложников в Луцке
29 367 386

Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для контроля за ситуацией с захваченными в Луцке заложниками делались перерывы во встрече с президентом Швейцарии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сначала нужно было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Мы делали перерывы во время встречи с президентом Швейцарии, она это понимала. Мы держали на контроле все, что происходит. Потому что были действительно немного непонятные требования, почему это происходит. Нужно было понять. Потом появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что есть и другие места в Луцке", - рассказал он в видеокомментарии, предоставленном агентству пресс-службой Офиса Президента.

Зеленский указал, что в течение где-то девяти часов с луцким террористом "разговаривали все, от психологов до переговорщиков", но он угрожал и хотел только одного, чтобы были выполнены его требования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков

"Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы, чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - отметил президент.

По словам Зеленского, после совещаний он захотел поговорить с этим человеком по телефону, и попробовать договориться, чтобы он отпустил людей.

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд, чуть дольше он поговорил с журналистом. Что он бросает трубку, не хочет продолжать, ждет, чтобы были выполнены все его требования", - добавил он.

Зеленский рассказал, что говорил с террористом 7-10 минут, и они договорились, что тот сделает первый шаг, отпустит нескольких человек: раненого, беременную женщину и ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фото с места освобождения заложников в Луцке. ФОТОрепортаж

"Он сказал, что раненого нет, это был блеф, поэтому он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. А после того, как видео выйдет в соцсетях, - он через полчаса отпускает всех людей. Приблизительно так и произошло - через 30-40 минут он отпустил всех заложников", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если можно что-то делать без штурма, не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами он "живет, жил и будет жить".

"Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность", - заявил он.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+59
"Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность"

расскажи это погибшим за три недели июля 8 воинам. Особенно тому парню которого ты бросил раненным умирать
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22.07.2020 01:44
+49
Зеленский отказался от штурма захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем - Цензор.НЕТ 1326
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22.07.2020 01:42
+34
Классический признак, что все это полная хрень и постановка это массовое появления ботов защищающего зеленского на всех сайтах включая Цензор. Палево слуги урода, палево
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22.07.2020 03:04
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Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
сыграл бы, не проблема. А вот если попросил бы Мендель... Мы бы услышали что "Украина никаких переговоров с террористами не ведет".
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22.07.2020 09:43 Ответить
На сцені--розсміши коміка. Тупих багато,але ж не всі.
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22.07.2020 08:20 Ответить
Истерикой порохоботов удовлетворен ! Пишите исче , смешно , как у Петросяна ...
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22.07.2020 08:21 Ответить
кобзона не забудь...дорогу ты знаешь!
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22.07.2020 08:28 Ответить
Обожатель видосиков Бубочки, ценитель тонкого!
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22.07.2020 10:08 Ответить
ЗЕбоченець
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22.07.2020 12:40 Ответить
один я помітив - все шо робить кремлівська зелялька, у Українців викликає лише огиду чи в кращому випадку сміх?
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22.07.2020 08:22 Ответить
Вава отказался от штурма,и правильно сделал.Теперь петеботы могут продолжить портить воздух своими идиотскими предположениями.
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22.07.2020 08:24 Ответить
Сценаристи з теле-аналу "Г+Г" довго працювали над цим шоу в коворкінгу з цирком малоросів "95 квартал". І нічого ліпшого, ніж сплагіатити сценарій однієї з серій "Чорного дзеркала", не придумали. Тільки у британському серіалі Президент мав здійснити статевий акт зі свиноматкою на камеру.
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22.07.2020 08:25 Ответить
Фу..... а свиноматка то Пеця ?
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22.07.2020 08:26 Ответить
Твоя дочь)
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22.07.2020 08:53 Ответить
Еще одно шоу от студии квартал 95..

а мы почти то поверили ))
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22.07.2020 08:27 Ответить
как-то слишком надолго все это растянулось, находящимся в том автобусе вообще скорее всего эти часы показались состоящими из месяцев, а не из минут.
зы а Ылитную пороховату прямо на лоскуты разрывает, как же, никто не умер...шоу...вас бы в тот автобус, Ылиту сраную...
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22.07.2020 08:35 Ответить
Я хочу у этого https://censor.net/user/83072 спросить...что делал ******* когда под завалами в ДАПе медленно умирали наши добровольцы...полагаю планировал высадку десанта на Мальдивы???
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22.07.2020 08:38 Ответить
Ну а теперь ,после позорного цирка,скорей всего повалят не карманные террорюги...
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22.07.2020 08:39 Ответить
Почему не сказал свое веское слово лейтенант баканер
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22.07.2020 08:39 Ответить
Хорошо, что шашлыки не жарят..

https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub


https://twitter.com/golub

https://twitter.com/golub Mikhail Golub

https://twitter.com/golub @golub

·https://twitter.com/golub/status/1285800344132497408 47 мин

Актёры второго плана во время захвата заложников в Луцке

Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 3192
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22.07.2020 08:42 Ответить
...так от чого вони запізнились на захват автобуса, не могли відірватись від гри, під загрозою був перехід на вищий рівень.
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22.07.2020 10:01 Ответить
Цензор, хватит. Уже все и так лежат под столом от смеха. Это даже смешней плачущего мальчика под забором Порошенки и тепловизора Пшонки..
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22.07.2020 08:41 Ответить
Вот Вова и открыл ящик Пандоры. Тяжелые времена ждут Украину. Количество терактов накроет страну.
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22.07.2020 08:44 Ответить
Особенно если каждый порохобот носит в дупе взрывное устройство
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22.07.2020 08:48 Ответить
і нгавіщо ти собі в дупу всяку гидоту пихаєшь
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22.07.2020 08:49 Ответить
очень логично порохобот, но вам тут не за логику платят....
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22.07.2020 09:29 Ответить
так ти сам і є порохобот. яка б новина не була ти завжди про пороха пишешь.
да і вийми з дупи те що тобі туди запхали
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22.07.2020 09:32 Ответить
Я же знаю что Пэтя сою возбуждает, потому и пишу.... и да, береги свою дупу, это ведь всё что у вас осталось
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22.07.2020 09:38 Ответить
не даремно ти про дупу пишеш. тебе Пєтя збуджує. так тобі пітарок не інші сайти бо свою дупу ти вже не зберіг
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22.07.2020 09:42 Ответить
Вата, ви без анальної теми, ну ніяк
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22.07.2020 08:51 Ответить
я ржу как там, "я буду говорить слова, а вы первое пришедшее на ум слово".......дупа = анал
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22.07.2020 09:32 Ответить
О, то ти, боляще, не здатне, навіть, власні висловлювання аналізувати. Бідненьке.
Мовою ватного оригіналу.
https://censor.net/user/207608

"... носит в дупе"
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22.07.2020 09:46 Ответить
Ну ладно порохобот, уговорил, давай я приведу в действие твоё взрывное устройство......ответь на простой вопрос, что делал ******* когда под завалами в ДАПе медленно умирали наши добровольцы...полагаю планировал высадку десанта на Мальдивы???
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22.07.2020 09:57 Ответить
що робив везеленський коли помирав наш поранений і кілька днів чекав на поміч?
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22.07.2020 10:22 Ответить
Мои соболезнования твоим родным и близким
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22.07.2020 10:11 Ответить
Тобі за пазуху, твої співчуття, боляще.
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22.07.2020 10:14 Ответить
Порохобот, не делай вид что у тебя мозги есть....
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22.07.2020 10:27 Ответить
Згинь, нечисть
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22.07.2020 10:35 Ответить
О, і ти тут - з Марсу повернувся ЗЕмлянина подивитися? Так тебе знову кинули як лоха - можеш повертатися назад або взад, як хочеш так і іди звідси НХ!
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22.07.2020 12:44 Ответить
Їм похрін. Вони рейтинг пів шостому піднімають. А безлад та теракти, їх хазяям, на користь
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22.07.2020 08:50 Ответить
***** никогда не любил смотреть квартал 95. И не зря
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22.07.2020 08:44 Ответить
Воно ще й "перемовник"? Ні на що не здатне, в усе рило суне. Це вже не смішко. Давно
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22.07.2020 08:46 Ответить
Сдается мне, что клован пообещал террористу корпоративчик на зоне безвозмездно.
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22.07.2020 08:50 Ответить
Может наконец-то и ЗЕЛЕПНЮ дойдёт-он не давал команду на штурм,но штурм ментяры бездарные всё-же провели,когда террорист здался.Явно не чтобы самим обосраться,а чтобы ЗЕПНЯ подставить,как с арестами патриотов,убийствами в тылу бойцов,https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU этим спектаклем со взывом за 100м от автобуса .Это же явная полицейщина захватывает власть,а КЛОУН ни гу-гу.Позор!
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22.07.2020 08:58 Ответить
И честно говоря, вся эта история очень похожа на постановку. Жаль только людей- пассажиров, оказавшихся невольными статистами и принявших на себя весь ужас происходящего. Потому как кошмарили их по-настоящему. А присутствие там аВАКОВА и как спокойно этот крендель сдался, усиливает ощущение спектакля. Хотелось бы ошибаться.
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22.07.2020 08:58 Ответить
Во всем мире после подобных историй первые страницы СМИ заполнены фотографиями, интервью освобожденных заложников, их рассказами о пережитом.

ГДЕ все это в квартальной истории?
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22.07.2020 09:00 Ответить
На кадрах поруч з Аваковим стирчить Кирил Тимошенко, заступник Голови Офісу президента. Нагадаю, що під час передвиборчої компанії Володимира Зеленського він відповідав за медіа та (УВАГА) креатив. Він напевне дуже великий фахівець у проведенні антитерористичних операцій!Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 7698
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22.07.2020 09:10 Ответить
за такой "креатив" на месте Зеленского его нужно бить плеткой и садить с конфискацией. исполнение требования луцкого террориста значит, что Зеленский с не меньшим усердием исполняет требования кремлевского (и его прихвостней). хотя с другой стороны понимание последнего факта тоже немало значит.
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22.07.2020 09:57 Ответить
Пусть что и как, главное что люди остались целы ...( теракт это или постановка, постановки могут быть и с другим концом, достаточно вспомнить подорванные многоэтажки в РФ перед второй чеченской войной) Поэтому слава Богу что все вот так завершилось. А вообще после 6 лет войны, при развернутой по всей Украине агентуре кремля, при возможностях РФ, при наличии мощной и финансово достаточной пятой колонны РФ в Украине и ее поддержки ( в общем) до 25-30% населения ( это по скромному, без Крыма и ОРДЛО), при играх наших олигархов, при наличии массы оружия на руках ( гранат уже как "грязи"), при наличии людей прошедших войну с послевоенным травматизмом психики, при наличии в стране множества неадекватов и просто больных, при нарастающем недовольстве населения по отношению к власти, друг другу и т.д. Можно только удивляться тому,что пока что Бог уберег всех нас с подобного явления терроризма.
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22.07.2020 09:08 Ответить
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22.07.2020 11:21 Ответить
да, ситуация сложная. Но наша бдительность поможет избежать провокации.
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22.07.2020 12:40 Ответить
Что я хрен пойму:
- преступник со стажем выдвигает политические требования. Мотив?
- За несколько часов нашлись сообщники в ДРУГИХ городах. Откуда они взялись и зачем?
- Было сообщение, что преступник хотел говорить с Бутусовым. Откуда взялся переговорщик Зеленский?
- Зеленский отклонил предложение о штурме автобуса. МВД решило штурмовать автобус с заложниками с вероятным подрывником? Реально???
- Почему так много у нас стало подобных случаев при офигенном Авакове? И все психические.
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22.07.2020 09:45 Ответить
В целях безопасности было принято решение штурмовать автобус уже после того, как "террориста" уведут.
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22.07.2020 10:07 Ответить
А я то думал происки ФСБ. По ходу оказалось все еще галимее чем я думал( Прошу прощения господа. Все время ошибаюсь в прощупывании дна, я бы даже сказал ДНИЩА нынешних клоунов.( Лучше были бы фэсы. Они конечно сволочи, но ребята понятные. А вот эти зеленые утырки, они как нарик с передозом. Хрен знаешь что от них ждать. А когда наконец поймешь логику его мышления, хоть немного, то он такой хрябаськ... и откинулся. Будто на зло тебе. В общем одни нервы( Спектакль мне напомнил захват моста метро в Киеве. Интересно где там сейчас захватчик. Де сидит, скоко дали? п.с. Печально другое, после таких спектаклей повалят уже реальные ******** на голову террористы. Ну а че. Все же хорошо закончилось, значит можно повторить. Только в следующий раз все будет печальнее гораздо.
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22.07.2020 09:45 Ответить
А вот интересно - если сумасшедший захватит свою палату - это будет терроризмом или нет?
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22.07.2020 09:46 Ответить
Тупая постановка. Времени нехватало для детальной проработки и репетиций.
Ведь криворагульное чмо не репетировало,и без дублей даже примитивную роль не тянет.
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22.07.2020 09:50 Ответить
Я презираю клована и его электорат всеми фибрами души, но должен честно признаться - постановки я не наблюдаю.
Псих был реальный.
Я думаю что кловану просто повезло что подвернулся этот псих, вот и все.
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22.07.2020 09:51 Ответить
9 часов переговоров ни о чем? Есть "Альфа", на минуточку, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ подразделение, есть "Корд". Зачем они нужны? Против одиночного аматера-террориста, они не сделали НИЧЕГО! И тут, весь в белом, ВАЗеленский за 10 минут разруливает ситуацию! Ну вот, НЕ ВЕРЮ!
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22.07.2020 12:07 Ответить
Если террорист стоит ногой на детонаторе, то никакие Альфы и никакие даже американские спецподразделения ничего с ним не сделают. Нет волшебной палочки.
Поэтому штурмовать никто не будет. Лучше договориться. Ну или сначала досконально проверить что у него нет детонатора.
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22.07.2020 12:37 Ответить
Тупенькому пора в декрет...а Мендель хай захищає(від усяких путіних,кадирових,мілонових,Марусі)....раз так навчає що треба зробити для рейтенга
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22.07.2020 09:58 Ответить
Якби я проти, щоб клоун був президентом, але промямлити на камеру рекламу фільма з серйозним сюжетом і тим самим звільнити заручників не так вже й важко...
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22.07.2020 09:58 Ответить
А что по поводу нашего бойца которого ты генералиссимус Зеленая Вошь бросил умирать и укатил на отдых?
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22.07.2020 09:59 Ответить
ішак-мразь.
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22.07.2020 10:00 Ответить
Любий наш (Лени а може Мендельши) йди в декрет....бо це не смішно...це ницість,це потворно,це соромно.
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22.07.2020 10:06 Ответить
А ще зрозуміло,що добираються до Бутусова (тільки на цьому каналі ще є якась правда) і спецслужби наші (а може й не наші)захочуть його (уже почали)притягти до якогось дуже героїчного постановчого акту а якщо він не згодиться, то буде як з Шереметою(силові структури такого не прощають)Бережіть себе, пане Бутусов.
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22.07.2020 10:12 Ответить
Бо якби не Ваша хвороба (хто знає де б В вже були)Ви поставили спецслужби в якусь хрєнь.
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22.07.2020 10:15 Ответить
Если бы Бубочка сыграл на рояле, то все кончилось бы значительно раньше. Только людей замучал, записывая видосики.
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22.07.2020 10:17 Ответить
СТРЕЛОК! А ПОЧЕМУ МОЛЧИШЬ О ТОМ КАК БАРЫГА ПАРАШЕНКО СДАЛ НА УБОЙ СОЛДАТ В ДЕБАЛЬЦЕВО И ИЛОВАЙСКЕ??????ПОСТУПАЙ ЧЕСТНО!!!!!!
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22.07.2020 10:29 Ответить
Зеленський покинув помирати у пекельних муках, на 32 градусній спеці свого пораненого солдата. Без допомоги, води та їжі Нічого не зробив для його порятунку. Замість цього поїхав відпочивати. Це є факт. Цей факт не міняє ніяка дія чи бездіяльність Порошенка , чи Трампа, чи Івана Грозного, чи Юлія Цезаря. Бажаю тобі того самого.
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22.07.2020 10:49 Ответить
ей, ви, нє мєшайтє найвеличнішому!

Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 6248
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22.07.2020 12:41 Ответить
Зеленский подчеркнул, что если можно что-то делать без штурма, не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами он "живет, жил и будет жить".

что ФСБ и хотел уточнить-реакцию сопли если пойдет широкое наступление их войск и массовые смерти солдат. Оно будет сдаваться "чтобы сохранить жизнь людей". Тем самым сделает жизнь УЖЕ УМЕРШИХ 30 000 людей бессмысленной
оно не понимает что Президент -это не про человечность - это про ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и принятие тяжелых решений.
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22.07.2020 10:30 Ответить
ЗЕ не давал команду на штурм,но штурм ментяры бездарные всё-же провели,когда террорист здался.Явно не чтобы самим обосраться,а чтобы ЗЕПНЯ подставить,как с арестами патриотов,убийствами в тылу бойцов,https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU этим спектаклем со взывом за 100м от автобуса .Это же явная полицейщина захватывает власть,а КЛОУН ни гу-гу!
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22.07.2020 10:37 Ответить
Перед нами - типичный пример малаитянского словоблудия и лицемерия
Никакие комменты не нужны, но дебилические гои верят.
п.с.
А вот раненный ВОИН четыре дня умирал на нейтральной полосе.
И эта неукраинская мразь и слова не вякнула.
Некуда было позвонить?
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22.07.2020 10:48 Ответить
-
Убить, нельзя, помиловать ? Штурмовать, нельзя, договорится ? Так был штурм или нет ?
И интересно а отчего наш ЗЕбил капитулянт настолько сильно трусливый, но и настолько и сильно хитрый ?
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22.07.2020 11:13 Ответить
Видимо, Зеленский не прогибается под Путина, в отличие от Порошенка, который проталкивал все путинские хотелки в Конституцию. Собсно, ПЕСы системно работают на дестабилизацию ситуации в Украине и ослабление ее изнутри. В выигрыше - Путин и Медведчук, которого Порошенко сделал медиа и просто олигархом. Порошенко еще будет премьером при президенте Медведчуке
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22.07.2020 11:16 Ответить
Не дай Бог подлая паРаша начнет наступать!
Мелкий Зебил точно сдастся, шобы никого не убили...
Ну, а потом, на рояле...
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22.07.2020 11:16 Ответить
"Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы, чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - отметил президент. Источник: https://censor.net/n3209439

Клоун не треба прикриватися людьми, а так ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ МОРАЛЬНИМ ДНОМ ВІД КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ЯКИЙ ВИСТАВИВ СЕБЕ ПОРНОМОДЕЛЛЮ - ПОВІЄЮ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ.
НЕАДЕКВАТУ Зе ІМПІЧМЕНТ



Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 2480





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22.07.2020 11:18 Ответить
"Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем" - Какой хороший Зеленский !!! Но это его рейтингу не поможет.
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22.07.2020 11:31 Ответить
нi, нi не подумайте, це все не заради рейтингу- прохрипiло Зе-чмо.

Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...

https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
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22.07.2020 12:59 Ответить
зебилы, вы себе в президенты и "на нашу голову" выбрали половую тряпку, которую любой желающий, от Плохого-хйла до последнего Кадырова, может полоскать, выкручивать, протирать, затыкать любые дыры, вытирать ноги..(
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22.07.2020 13:56 Ответить
Дурень дурня розуміє...
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22.07.2020 19:48 Ответить
Постанова 100%.
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, ребёнок...
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.
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22.07.2020 20:39 Ответить
И о чем они говорили? О бабах или айкосах?
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23.07.2020 00:24 Ответить
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