Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция. ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к истории с захватом заложников в Луцке.
Об этом заявил начальник ГУНП на Харьковщине Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.
Во время осмотра домовладения задержанного полицейские изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.
Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.
"В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления", - отмечается в сообщении.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Не стой на сквозняках, мозги высушивает.
Рейтинги летять в дупу. То Ленку "захворіла" і через неділю уже вилікувалась (а потім клована взагалі кинулаа нах).
То переїзд на держ будинок.
То Кадиров наїхав.
То заручники...
Клован, схаменись, дурник.
А Мені скоро і в носі колупатися буде кримінально..
🤣🤣
Ніколи б не подумав, що Гепі всього 44 роки.
кто поверит в это т аваковский цирк ?
https://youtu.be/07hAr9aIK-o
https://youtu.be/07hAr9aIK-o
пля, в этом сюжете столько киноляпов, что сериал "Скоты" может потянуть на Оскара.
Картинка цирка есть?
наверное не могут простить тебе твое голосование за тупого карлика с чужого нарида во время войны...
злопамятные какие то...
Ты же за Бойко не будешь на следующих выборах?
Правда?
На лапоточки. Взунь ))
Простить и отпустить.