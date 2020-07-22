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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Враг обстрелял позиции ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новотошковского противник открывал вгонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по украинским защитникам неподалеку от Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам возле Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями и обстрелял позиции ВСУ из 120-мм минометов возле Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по защитникам Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А в по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

обстрел (27652) Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
а в цей час ЗеБіл розігрує вбогий водевіль з нібито террористом...

Царство Небесне загиблому!
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22.07.2020 07:37
+18
Кожен день .... кожен ***** день... і кінця не видно
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22.07.2020 07:24
+14
Спочивай з миром, синку....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему раненому воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2676
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22.07.2020 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Кожен день .... кожен ***** день... і кінця не видно
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22.07.2020 07:24 Ответить
лет через 20-25 дето............
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22.07.2020 07:55 Ответить
Слава Україні!
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22.07.2020 07:35 Ответить
Смерть ворогам
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22.07.2020 08:24 Ответить
а в цей час ЗеБіл розігрує вбогий водевіль з нібито террористом...

Царство Небесне загиблому!
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22.07.2020 07:37 Ответить
Гинуть найкращі Сини України!!!
А їх гівнокомандувач багатіє і розважається(((
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22.07.2020 07:44 Ответить
ЗЕбарига наживається на війні.
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22.07.2020 08:09 Ответить
Спочивай з миром, синку....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему раненому воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2676
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22.07.2020 08:17 Ответить
Царство Небесне Герою
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3157

...
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22.07.2020 08:39 Ответить
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1592
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22.07.2020 08:41 Ответить
За год при шмаркле погибло в ТРИ раза больше бойцов Украины, чем при Порохе в 2018-2019 гг.

"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.
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22.07.2020 09:31 Ответить
потрох такий самий гівнюк як і зеля
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22.07.2020 09:42 Ответить
а где **** видосики от ****** Зеленского чмо ******
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22.07.2020 10:55 Ответить
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7872
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22.07.2020 11:47 Ответить
 
 