Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Враг обстрелял позиции ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новотошковского противник открывал вгонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по украинским защитникам неподалеку от Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам возле Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

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Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями и обстрелял позиции ВСУ из 120-мм минометов возле Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по защитникам Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А в по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



