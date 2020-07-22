Трамп о вакцине от COVID-19: В скором времени мы получим хорошие результаты, но пока нужно готовитmся к нелегким временам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа над созданием вакцины против COVID-19 принесет хорошие результаты уже в скором времени, однако предупредил, что перед этим придется пережить тяжелые времена.

Об этом он заявил во вторник, во время первого за последние месяцы брифинге в Белом доме, посвященному борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что мы получим очень хорошие результаты. Мы уже проводим тестирование. Никто не думал, что это возможно (так скоро. - Ред.)", - заявил Трамп, комментируя процесс создания вакцины от коронавирусной болезни.

В связи с этим он выразил надежду на очень скорый результат.

"Думаю, вы увидите кое-что на протяжении достаточно короткого периода – возможно, в очень короткий промежуток времени, связанное с терапией и вакцинами", - добавил американский президент.

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Вместе с тем глава Белого дома отметил, что стране, которая переживает очередной пик заболеваемости, следует готовиться к нелегким временам.

"Наверное, увы, будет хуже перед тем, как ситуация облегчится. Не люблю говорить такие вещи, но это так", - отметил президент.

Он призвал американцев носить маски, соблюдать правила социального дистанционирования и мыть руки, а молодежь – избегать посещения баров и других подобных заведений.