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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп о вакцине от COVID-19: В скором времени мы получим хорошие результаты, но пока нужно готовитmся к нелегким временам

Трамп о вакцине от COVID-19: В скором времени мы получим хорошие результаты, но пока нужно готовитmся к нелегким временам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа над созданием вакцины против COVID-19 принесет хорошие результаты уже в скором времени, однако предупредил, что перед этим придется пережить тяжелые времена.

Об этом он заявил во вторник, во время первого за последние месяцы брифинге в Белом доме, посвященному борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что мы получим очень хорошие результаты. Мы уже проводим тестирование. Никто не думал, что это возможно (так скоро. - Ред.)", - заявил Трамп, комментируя процесс создания вакцины от коронавирусной болезни.

В связи с этим он выразил надежду на очень скорый результат.

"Думаю, вы увидите кое-что на протяжении достаточно короткого периода – возможно, в очень короткий промежуток времени, связанное с терапией и вакцинами", - добавил американский президент.

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Вместе с тем глава Белого дома отметил, что стране, которая переживает очередной пик заболеваемости, следует готовиться к нелегким временам.

"Наверное, увы, будет хуже перед тем, как ситуация облегчится. Не люблю говорить такие вещи, но это так", - отметил президент.

Он призвал американцев носить маски, соблюдать правила социального дистанционирования и мыть руки, а молодежь – избегать посещения баров и других подобных заведений.

вакцина (3815) карантин (16729) США (27043) Трамп Дональд (5580) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Невже створивши вірус - не створили вакцину?
Мабуть просто "шифруються".
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22.07.2020 07:37 Ответить
А набить цену.
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22.07.2020 07:39 Ответить
РАБссиянцы себя вакцинируют еще с апреля.Димон Ведмедев спалил Путлерскую шоблу вчера... Видеобращение Ведмедева поразило всеь инет от Москвы до Вашингтона...
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22.07.2020 07:41 Ответить
Ну вакцина всегда в комплекте с биологическим оружием.
Иначе его никто не станет применять
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22.07.2020 08:01 Ответить
Тогда почему были заражены Мишустин и Песков?
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22.07.2020 19:14 Ответить
На РАБссии веников не вяжут,даже в космосе....
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22.07.2020 08:06 Ответить
Правильно, еще протяжечку, а потом укольчики баксов по 500 за штуку сотням миллионам лохов. Донни, да ты сорвешь джек пот.
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22.07.2020 08:15 Ответить
 
 