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В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают местные СМИ.

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не согласен с санкциями США против компаний ЕС, связанных с "Северным потоком 2"

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Вторую сенатскую версию оборонного бюджета, как ожидается, верхняя палата Конгресса примет позже на этой неделе.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.

бюджет (4838) Конгресс США (1240) США (27043) Северный поток (1457) Турецкий поток (46)


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Топ комментарии
+6
Гавноед, подгорает? И почему под "фашистским" флажком? А так да, и в Первую мировую, и во Вторую мировую и в настоящий момент Штатам абсолютно ничего не угрожало и не угрожает. Но в Штатах - зрелая демократия, поэтому и в первом случае, и во втором, и сегодня Штаты боролись и борются с абсолютным злом - мордовско - мокшанской недоимперией. Плечом к плечу с Украиной - Русью.
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22.07.2020 08:05
+4
У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 7253
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22.07.2020 08:16
+3
Астанавитесь,РАБссия итак от фашиста Эрдогана и принца Салмана натерпелась
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22.07.2020 07:47
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Астанавитесь,РАБссия итак от фашиста Эрдогана и принца Салмана натерпелась
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22.07.2020 07:47 Ответить
США дбає про Рашку і надає чергову дозу корисних санкцій і все це во благо Рашки !!))
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22.07.2020 09:09 Ответить
Я на своём ишаке регулярно вожу дрова забугорному пану. Но путь
ишака проходит по чужим огородам. И вот владельцы этих огородов требуют с меня
один рупь, за каждую вязанку моего хвороста. Вполне резонно требуют. Их земля
их огороды, что хотят то и требуют. Тут пока всё правильно. Но вот я со своим
забугорным паном, решили построить свою дорогу для моего ишака, что бы съэкономить на стоимости дров. Но владельцы
огородов заявляют, что не потерпят такого безобразия, потому, что я со своим
ишаком, несу угрозу демократии и миру во всём мире. Поэтому они нанимают гопников, что бы преградить путь моему ишаку.
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22.07.2020 07:56 Ответить
Сиди на бутылке и не ерзай...жопу поранишь...ишак ты наш винторогий..
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22.07.2020 08:05 Ответить
Гавноед, подгорает? И почему под "фашистским" флажком? А так да, и в Первую мировую, и во Вторую мировую и в настоящий момент Штатам абсолютно ничего не угрожало и не угрожает. Но в Штатах - зрелая демократия, поэтому и в первом случае, и во втором, и сегодня Штаты боролись и борются с абсолютным злом - мордовско - мокшанской недоимперией. Плечом к плечу с Украиной - Русью.
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22.07.2020 08:05 Ответить
А теперь нам со своим ишаком и 10 млрд не жалко, на то, что бы в союзе с забугорным паном поставить гопника на своё место, а заодно и создать условия для невозможности союза гопника с забугорным паном.
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22.07.2020 08:34 Ответить
Галоперидолу?
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22.07.2020 08:54 Ответить
Кінську дозу !!))
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22.07.2020 09:06 Ответить
не вопрос, строй свою дорогу, но только русские при этом убивают женщин и детей, бомбят больницы, используют хлор и зарин,
при этом, заметьте, это для того, чтобы никто кроме вас не мог строить себе "дорогу"
вы грязные убийцы, вы лжёте
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22.07.2020 08:29 Ответить
Евросоюз и Израиль договорились о номом проэкте газогона по дну Средиземного моря.Стоимость проэкта 6 ярдов евров.Причем Израиль не претендует на гегемонию в проэкте.Половину оплатит Евросоюз,другую половину итальянцы,греки и израильтяне.
Учитесь кремлевские бараны.... манапалисты долбанные...
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22.07.2020 08:03 Ответить
кацапьё курит бамбук, сирийско-ливийская бойня не может помешать этому газопроводу ...
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22.07.2020 08:30 Ответить
Пацаки, не останавливайтесь, ваша кончина, как в 1917 и в 1991, все ближе
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22.07.2020 08:08 Ответить
У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 7253
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22.07.2020 08:16 Ответить
Да сколько ж можно способствовать процветанию расцеи из-за полезных санкций?😆
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22.07.2020 08:56 Ответить
Это парашафобия какая-то.Ну так же нельзя-пехотинцы ***** могут обидеца-долларами подтираца.
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22.07.2020 10:12 Ответить
хоть кто то в мире не заглядывает в очко пуйлу как зе-вавка барыжного цирка и его партнеры с ЕС.
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22.07.2020 12:24 Ответить
 
 