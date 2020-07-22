В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают местные СМИ.
Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".
Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.
Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.
Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".
Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Вторую сенатскую версию оборонного бюджета, как ожидается, верхняя палата Конгресса примет позже на этой неделе.
Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.
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ишака проходит по чужим огородам. И вот владельцы этих огородов требуют с меня
один рупь, за каждую вязанку моего хвороста. Вполне резонно требуют. Их земля
их огороды, что хотят то и требуют. Тут пока всё правильно. Но вот я со своим
забугорным паном, решили построить свою дорогу для моего ишака, что бы съэкономить на стоимости дров. Но владельцы
огородов заявляют, что не потерпят такого безобразия, потому, что я со своим
ишаком, несу угрозу демократии и миру во всём мире. Поэтому они нанимают гопников, что бы преградить путь моему ишаку.
при этом, заметьте, это для того, чтобы никто кроме вас не мог строить себе "дорогу"
вы грязные убийцы, вы лжёте
Учитесь кремлевские бараны.... манапалисты долбанные...