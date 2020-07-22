РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12380 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
748 0

За сутки в Черновицкой области зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19, излечились 109 человек, - ОГА

За сутки в Черновицкой области зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19, излечились 109 человек, - ОГА

По состоянию на 21 июля в Черновицкой области коронавирус диагностировали у 5404 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"41 новый случай коронавируса обнаружили специалисты областного лабораторного центра на Буковине сегодня, 21 июля. Всего было исследовано 376 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5404 человека. 109 буковинцев выздоровели от COVID-19", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Черновицкой области зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19, излечились 109 человек, - ОГА 01

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 