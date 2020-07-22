За сутки в Черновицкой области зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19, излечились 109 человек, - ОГА

По состоянию на 21 июля в Черновицкой области коронавирус диагностировали у 5404 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"41 новый случай коронавируса обнаружили специалисты областного лабораторного центра на Буковине сегодня, 21 июля. Всего было исследовано 376 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5404 человека. 109 буковинцев выздоровели от COVID-19", - сообщил он.

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