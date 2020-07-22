31-летний мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в парке в Краматорске, - полиция

Малознакомый мужчина напал на 16-летнюю девушку, избил и изнасиловал. Кроме того, нападающий ограбил потерпевшую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

По данным полиции, 20 июля в Краматорский отдел полиции обратился отец одиннадцатиклассницы с заявлением о том, что неизвестный обидел его дочь.

"Полицейские установили, что девушка и малознакомый человек встретились в парке. Во время прогулки мужчина незаметно завел школьницу в безлюдное место, внезапно повалил на землю, нанес несколько ударов по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. После этого он похитил из рюкзака мобильный потерпевшей и скрылся.

Сыщики за несколько часов разоблачили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за изнасилование, грабеж и мошенничество", - сказано в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч.1 ст. 187 (разбой).