31-летний мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в парке в Краматорске, - полиция
Малознакомый мужчина напал на 16-летнюю девушку, избил и изнасиловал. Кроме того, нападающий ограбил потерпевшую.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
По данным полиции, 20 июля в Краматорский отдел полиции обратился отец одиннадцатиклассницы с заявлением о том, что неизвестный обидел его дочь.
"Полицейские установили, что девушка и малознакомый человек встретились в парке. Во время прогулки мужчина незаметно завел школьницу в безлюдное место, внезапно повалил на землю, нанес несколько ударов по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. После этого он похитил из рюкзака мобильный потерпевшей и скрылся.
Сыщики за несколько часов разоблачили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за изнасилование, грабеж и мошенничество", - сказано в сообщении.
По факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч.1 ст. 187 (разбой).
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40 ка летний отец не простит....только зона спасет от отца....а на зоне у него будет "веселая" житуха...
Я пишу - "ты даже и не понял что написал"(типо получается - терпилы)
Допустим хакер с удовольствием идет работать в киберполицию, нечистый на руку бизнесмен идет в отдел борьбы с экономическими преступлениями, гопник в патрульно-постовую службу...
И теже специалисты очень легко переходят на обратную сторону....
И в тоже время интеллигент поступивший на службу патрульную полицию за идею не сможет профессионально ловить гопоту...он либо сам станет государственным гопником, либо плюнет на эту грязь и уйдет...максимум будет держаться за зарплату и право получить жилье от государства
https://censor.net/news/3188049/42letniyi_mujchina_izbil_i_iznasiloval_77letnyuyu_jenschinu_na_bukovine_politsiya
Вот таким выродкам (тем более что эта гнида не первый раз такое совершает) надо делать кастрацию.
Вам знакома эта ситуация шоле?
Как всегда жертва виновата ! 😡
Не надо всю вину спихивать на потерпевшую, понятно сейчас только одно, что общество больное, на каждом углу извращенцы, педофилы, насильники , убийцы.
Чувство самосохранения должно быть воспитано с пелёнок .
Уже ничего не изменишь , но эту мразь надо посадить надолго.
"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший,
жадный Бармалей!
И папочка, и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка, и мамочка
Детям говорят:
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»
Но папочка и мамочка
уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка
в Африку бегом,
В Африку!
В Африку!"
Друг семьи?
Так, нет же...
Отец школьницы сказал - "незнакомый"...
этим и пользуются мудаки и вместо всего романтичного и безобидного получают изнасилование, боль, грязь, позор (ибо спокойно пережить следствие и всяческие экспертизы затем лечение и иногда оперативное вмешательство...не получиться)
очень жаль наивных дурочек...