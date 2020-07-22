СOVID-19: за сутки в мире умерли более 5,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 619,5 тыс., инфицированных - 15 млн

По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировали 239 113 заражений COVID-19 за сутки, свыше 15 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 9,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 15 097 696 случаев инфицирования и 619 560 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 144 953 (+ 1 119 за сутки), заболевших - 4 028 569 (+ 67 140 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 166 532 инфицированных (+ 44 887 за сутки) и 81 597 (+ 1 346 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 194 085 человек (+ 39 168 за сутки), количество смертей - 28 770 (+ 671 за сутки).

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В России 783 328 заболевших (+ 5 842 за сутки) и 12 580 летальных случая (+ 153 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 381 798 человек (+ 8 170 за сутки), количество смертей - 5 368 (+ 195 за сутки).