За сутки на Львовщине выявили 124 новых случая COVID-19, всего 8353 инфицированных и 212 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 124 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8353 человек, 212 человек умерли, 1832 пациента выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 607 ПЦР-тестов, из них 124 - положительные. Среди них львовян - 50.
Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждены 673 новых случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.
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