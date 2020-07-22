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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 124 новых случая COVID-19, всего 8353 инфицированных и 212 умерших

За сутки на Львовщине выявили 124 новых случая COVID-19, всего 8353 инфицированных и 212 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 124 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8353 человек, 212 человек умерли, 1832 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 607 ПЦР-тестов, из них 124 - положительные. Среди них львовян - 50.

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Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждены 673 новых случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

За сутки на Львовщине выявили 124 новых случая COVID-19, всего 8353 инфицированных и 212 умерших 01

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