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Новости Коронавирус и карантин
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Министр экономики Петрашко не видит рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина: "Если будут вспышки, будем закрывать точечно"

Министр экономики Петрашко не видит рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина:

Правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии. В случае второй волны COVID-19 полного закрытия бизнеса не планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не вижу активных рисков в том, что мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки - будем закрывать точечно", - сказал он.

По его словам, сейчас нельзя сказать, что осенью будет новая вспышка и правительство будет закрывать бизнес, чтобы люди не работали. Кроме того, много людей уже научились дистанционно работать.

"Наш месседж: есть вспышка, мы на него реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами наперед", - добавил министр.

Петрашко рассказал, что система карантинных ограничений работает и сейчас.

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"Есть вещи, с которыми приходится в ручном режиме бороться, такие, например, как решение о закрытии ночных клубов, которое касается в основном летних периодов. Но в целом бизнес дисциплинировался, придерживается карантинных ограничений, мы это видим. Нарушения есть, для этого работает и Нацполиция, и Госпотребслужба, и Гоструда частично", - сказал Петрашко.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

бизнес (1622) карантин (16729) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
"Велюровая схема"?
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22.07.2020 08:49
+3
точечно? т.е конкурентов...
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22.07.2020 08:52
+3
На це лайно, велічайший зі своїми шмарклями і гроші в держбюджеті знайдуть. Та й фуйло з бенею підкинуть. Мразота.
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22.07.2020 09:00
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Всій зелені в 5 точку забити чоп і спалахів не буде.
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22.07.2020 08:42 Ответить
Який ти вумний!
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22.07.2020 08:51 Ответить
Министр экономики Петрашко не видит рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина: "Если будут вспышки, будем закрывать точечно" - Цензор.НЕТ 8949
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22.07.2020 08:55 Ответить
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22.07.2020 09:02 Ответить
З Вас і почали??
🤔
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22.07.2020 09:06 Ответить
На це лайно, велічайший зі своїми шмарклями і гроші в держбюджеті знайдуть. Та й фуйло з бенею підкинуть. Мразота.
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22.07.2020 09:00 Ответить
Очєшуєть..
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22.07.2020 09:04 Ответить
"Велюровая схема"?
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22.07.2020 08:49 Ответить
точечно? т.е конкурентов...
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22.07.2020 08:52 Ответить
не видит / Папередник тоже не видел: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .После чего Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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22.07.2020 08:52 Ответить
Точечно закрывать и через конверт открывать.
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22.07.2020 08:55 Ответить
Перш за все - закрийте Київ!
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22.07.2020 08:56 Ответить
Болтают ерундой...
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22.07.2020 09:00 Ответить
Карантин це передусим вуздечка яку накинули на стадо и позбовлятися вид неи не будуть.
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22.07.2020 09:22 Ответить
Естественно!
Нет бизнеса - нет рисков!
Закрылся - китайские товары спасут потребителя. А Украину?
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22.07.2020 09:23 Ответить
т.е. если не занёс "слугам народа" то работать не будешь..
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22.07.2020 09:45 Ответить
дураки і виродки дорвалися до влади.
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22.07.2020 09:58 Ответить
 
 