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В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человека, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 534 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 289 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).
Топ комментарии
+3 житель юговостока
показать весь комментарий22.07.2020 09:06 Ссылка
+1 житель юговостока
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+1 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий22.07.2020 09:01 Ссылка
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Хотя, статистике верить - себя опустить.
Пишут, что население довольно, а в комментариях приводят пример, что какая-то девочка указала пальчиком на кого-то без маски и вопросила, почему, дескать, гражданин без маски?
На это у мне для девочки есть такой ответ:
"Jul 23, 2020
https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/national/victoria/this-is-grim-thousands-of-victorian-jobs-lost-to-covid-19-each-day-20200723-p55epa.html 'This is grim': Thousands of Victorian jobs lost to COVID-19 each day "
(про-китайская газетка штата Виктория "The Age")
То есть кадый день работу теряют тысячи населению штата Виктория.
Скоро речь будет идти не о том, как сохранить хоть какие-то остатки от добавочных выплат к пособию по безработице из-за макароновируса, а где вообще найти деньги на стандартное, обычное пособие по безработице для стольких безработных миллионов.
И если этой девочке из комментариев супчика в Армии Спасения, скорее всего, дадут, то никто не отплатит ей ни электричества, ни газа, ни арендной платы ни ипотеки за жилье родителей.
Можно, конечно, запретить взымать арендную платы, тогда лендлорды не смогут платить ипотеку, банки схлопнутся - то есть покатиться этакий снежный ком.
Можно отменить negative gearing для лендлордов, тогда арендная плата увеличится на указанную сумму, то есть будут толпы бездомных (и это если жилье не начну инвесторы массово сливать, а прикупить населению не получится все равно, см. выше про тысячи новых безработных каждый день).
Короче, полиции придется не "кошечек вытаскивать из труб, в которых те застряли" и не старушек через дорогу переводить, а разбираться с бандами, с чем я полицию сердечно поздравляю, потому как я не забыла, как полиция в апреле месяце курсировала у гольф-клубов, чтобы оштрафовать "страшных нарушителей" - любителей игры в гольф (я в гольф не играю, мне пофиг, но я ничего не забыла).
А совет, данный вчера в другой австралийской газете, стоит миллиона, совет простой, но до чего же, ****, эффективный: "Ищите работу".
Это при том, что штат Виктория полностью изолирован, Мельбурн заперт, тысячи теряют работу каждый день, а население сидит по домам, ибо на улицу можно выйти только в намордниках. даже не знаю, как наши викторианские власти и назвать, может, импотентами?
P.S. Что касается моей семьи, то мы, к сожалению астматики, и имеем препараты рецептурные для астматиков, которые без рецепта купить невозможно, и потому, имеем официальное право намордников не носить. Но поскольку мне каждый раз про астму объяснять неохота местным леммингам с мозгом с горошину , то мы просто минимизируем возможность встреч с леммингами, сводя их к нулю, чего и вам желаем.