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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА

В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человека, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 534 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 289 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 5,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 619,5 тыс., инфицированных - 15 млн

В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев 01
Инфографика: сайт СНБО

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Странно. Ведь именно в раскладке ситуации по областям и заключается весь интерес (по крайней мере я открываю эту новость именно из-за таблицы, общие цифры есть на любом другом сайте). Скорее всего это техническая накладка, странно что никто из админов это не замечает (наверное все ушли в отпуск
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22.07.2020 09:06
+1
Я один не могу пользоваться инфографикой (5-й день) из-за наложения на ней двух разных таблиц?
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22.07.2020 08:49
+1
Интересна стат-ка по инсультам и т.п., ибо если инсульт, то на вирус никто не проверяет. т.е. если имеем всплеск инсультов и прочего по сравнению с пр. г., то ситуация кринжовая.
Хотя, статистике верить - себя опустить.
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22.07.2020 09:01
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Я один не могу пользоваться инфографикой (5-й день) из-за наложения на ней двух разных таблиц?
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22.07.2020 08:49 Ответить
Вряд ли это кому-то удалось. Просто многие ею не заморачиваются
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22.07.2020 09:00 Ответить
Натисни на гіперпосилання https://covid19.rnbo.gov.ua/ сайт в цьому пості або в статті і користуйся чобі на здоров"я.
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22.07.2020 10:19 Ответить
собі на здоров"я.
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22.07.2020 10:19 Ответить
Интересна стат-ка по инсультам и т.п., ибо если инсульт, то на вирус никто не проверяет. т.е. если имеем всплеск инсультов и прочего по сравнению с пр. г., то ситуация кринжовая.
Хотя, статистике верить - себя опустить.
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22.07.2020 09:01 Ответить
Инсультов летом больше.Жара ,а пьют водку и пиво как бы для утоления жажды.
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23.07.2020 07:53 Ответить
Вот пуля пролетела и - ага...Вот пуля пролетела и - ага...Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
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22.07.2020 09:03 Ответить
Странно. Ведь именно в раскладке ситуации по областям и заключается весь интерес (по крайней мере я открываю эту новость именно из-за таблицы, общие цифры есть на любом другом сайте). Скорее всего это техническая накладка, странно что никто из админов это не замечает (наверное все ушли в отпуск
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22.07.2020 09:06 Ответить
А я думал что сегодня уже вторник 22 число.
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22.07.2020 09:39 Ответить
народ недоумок-так считают в правительстве и офисе ***********.
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22.07.2020 10:21 Ответить
Дивна статистика в Україні, залежна від зашкварив та суспільний активності. Цікаві суди будуть в майбутнім, на відміну від нинішніх. Фальсифікації, адмінресурс, відверта брехня, службовий підлог та інше... Поживемо - побачимо!
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22.07.2020 11:13 Ответить
Дивним є те , що всі наче й не бачать тієї абсурдності в ситуації, коли практично зараженість уже багато місяців держиться на одному рівні !!!! Хворий в будь якому випадку спілкується з великою кількістью людей , з багатьма досить тісно і без всяких засобів - в родтні , з друзями і т.д. - таких контактів за днів 2-5 може бути від сотні до тисячі - це повинна бути ГЕОМЕТРИЧНА прогресія по випадкам зараження - І ДЕ ВОНА ? Чому ми не спостерігаемо випадків массового зараження - не 1, 2 , 5 а сотні в одному місці - це повинно було би бути постійно , якщо це така заразна хвороба !
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22.07.2020 18:10 Ответить
Шановне товариство! Особисто мене хвилює(хоч я і не медицинський працівник) те, що самі медики нам разказували на початку розвитку пандемії на коронавіріс в Україні. І я не розумію одного: нам розказували, що для виявлення того інфікована людина, чи не інфікована застосовується виключно ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) тести!!! Його альтернативою може бути тест, що проводиться за методикою ізометричної ампліфікації ДНК людини, все - крапка. Звертаю Вашу увагу на це. Інші тести, так звані ІФА (імуно форментний аналіз) показує наявність у людини антитіл, що їх виробила імунна система людини, яка перехворіла на хворобу. І то наявність антитіл не означає, що людина перехворіла саме на коронавірус. В статистичних даних та інформації, що доводять нам, в тому числі сам міністр МОЗ Степанов на своїх брифінгах, приводять дані, що припустимо кожен день проводиться тестування українців з підозрою на захворювання на коронавірус, але тести проводять десь приблизно 50 на 50. Тобто проводять 50% тестів ПЛР (для виявлення інфікованих та захворівших) та 50 % тестів ІФА (на виявлення антитіл у людини). Так от у мене запитання до МОЗ: навіщо ви проводите тести ІФА в цій ситуації, та видаєте їх для кількості проведених тестів і нібито офігенних успіхів нашої медицини, якщо треба в цей час інтенсивно тестувати українців ПЛР тестами, для виявлення інфікованих та захворівших людей? Це що новий розпил бюджету? Чи ви думаєте, що пересічні громадяни нічого не розуміють та не відстежують ваші дії? Я так думаю, що дані які приводяться МОЗ по захворюванності на коронавірус в Україні та виявлені при проведенні виключно ПЛР тестів щодня треба множити на 10, якщо не на 100.Оце на мій погляд будуть біль менш достовірні дані по виявленим інфікованим громадянам України. І ось це буде істинна статистика. Чи я помиляюсь?
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23.07.2020 08:11 Ответить
В Мельбурне, штат Виктория, ношение масок сделали обязательным.
Пишут, что население довольно, а в комментариях приводят пример, что какая-то девочка указала пальчиком на кого-то без маски и вопросила, почему, дескать, гражданин без маски?
На это у мне для девочки есть такой ответ:
"Jul 23, 2020

https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/national/victoria/this-is-grim-thousands-of-victorian-jobs-lost-to-covid-19-each-day-20200723-p55epa.html 'This is grim': Thousands of Victorian jobs lost to COVID-19 each day "
(про-китайская газетка штата Виктория "The Age")

То есть кадый день работу теряют тысячи населению штата Виктория.
Скоро речь будет идти не о том, как сохранить хоть какие-то остатки от добавочных выплат к пособию по безработице из-за макароновируса, а где вообще найти деньги на стандартное, обычное пособие по безработице для стольких безработных миллионов.
И если этой девочке из комментариев супчика в Армии Спасения, скорее всего, дадут, то никто не отплатит ей ни электричества, ни газа, ни арендной платы ни ипотеки за жилье родителей.
Можно, конечно, запретить взымать арендную платы, тогда лендлорды не смогут платить ипотеку, банки схлопнутся - то есть покатиться этакий снежный ком.
Можно отменить negative gearing для лендлордов, тогда арендная плата увеличится на указанную сумму, то есть будут толпы бездомных (и это если жилье не начну инвесторы массово сливать, а прикупить населению не получится все равно, см. выше про тысячи новых безработных каждый день).
Короче, полиции придется не "кошечек вытаскивать из труб, в которых те застряли" и не старушек через дорогу переводить, а разбираться с бандами, с чем я полицию сердечно поздравляю, потому как я не забыла, как полиция в апреле месяце курсировала у гольф-клубов, чтобы оштрафовать "страшных нарушителей" - любителей игры в гольф (я в гольф не играю, мне пофиг, но я ничего не забыла).

А совет, данный вчера в другой австралийской газете, стоит миллиона, совет простой, но до чего же, ****, эффективный: "Ищите работу".
Это при том, что штат Виктория полностью изолирован, Мельбурн заперт, тысячи теряют работу каждый день, а население сидит по домам, ибо на улицу можно выйти только в намордниках. даже не знаю, как наши викторианские власти и назвать, может, импотентами?

P.S. Что касается моей семьи, то мы, к сожалению астматики, и имеем препараты рецептурные для астматиков, которые без рецепта купить невозможно, и потому, имеем официальное право намордников не носить. Но поскольку мне каждый раз про астму объяснять неохота местным леммингам с мозгом с горошину , то мы просто минимизируем возможность встреч с леммингами, сводя их к нулю, чего и вам желаем.
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23.07.2020 08:14 Ответить
 
 