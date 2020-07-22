В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человека, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 534 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 289 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).

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Инфографика: сайт СНБО