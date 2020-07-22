Соперница Лукашенко на выборах выступает за денонсацию Союзного договора с РФ, выход из ОДКБ и вывод российских военных

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус государства и денонсацию Союзного договора Беларуси и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TYT.by.

Так, Канопацкая выступает за стремление Беларуси к нейтралитету и пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам страны. Она предлагает денонсацию договора о Союзном государстве, выход из ОДКБ и прекращение договоров аренды военных объектов на территории Беларуси с Российской Федерацией и вывод российских военнослужащих.

"Беларусь - европейская страна. Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики. Беларусь - неотъемлемая часть европейской цивилизации, поэтому европейский путь нашей страны - это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем. Это сознательное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны", - высказалась кандидат.

Важнейшей позицией в преобразованиях кандидат назвала усиление социального обеспечения материнства и детства, реализацию программ по стимулированию рождения детей и создание условий для укрепления молодых семей, обеспечение их дополнительными социальными гарантиями, введение для отцов отсрочки от службы до достижения их детьми пятилетнего возраста.

Также кандидат намерена провести налоговую и судебную реформы. А также пересмотреть бюджетную политику и провести приватизацию некоторых госпредприятий.

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Кроме того, одним из пунктов ее программы - "цивилизованная смена власти и ее реформирование".

"Я выступаю за бескровный демократический переход власти. Для этого я инициирую для законодательного закрепления ограничение одним семилетним сроком пребывания на высшем государственном посту, предоставление специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи с особым механизмом привлечения к ответственности при наличии на то весомых оснований. В период президентства я инициирую и проведу реформы, направленные на изменение системы государственного управления в форму парламентско-президентской республики", — сообщила Анна Канопацкая.



