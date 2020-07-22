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Соперница Лукашенко на выборах выступает за денонсацию Союзного договора с РФ, выход из ОДКБ и вывод российских военных

Соперница Лукашенко на выборах выступает за денонсацию Союзного договора с РФ, выход из ОДКБ и вывод российских военных

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус государства и денонсацию Союзного договора Беларуси и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TYT.by.

Так, Канопацкая выступает за стремление Беларуси к нейтралитету и пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам страны. Она предлагает денонсацию договора о Союзном государстве, выход из ОДКБ и прекращение договоров аренды военных объектов на территории Беларуси с Российской Федерацией и вывод российских военнослужащих.

"Беларусь - европейская страна. Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики. Беларусь - неотъемлемая часть европейской цивилизации, поэтому европейский путь нашей страны - это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем. Это сознательное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны", - высказалась кандидат.

Важнейшей позицией в преобразованиях кандидат назвала усиление социального обеспечения материнства и детства, реализацию программ по стимулированию рождения детей и создание условий для укрепления молодых семей, обеспечение их дополнительными социальными гарантиями, введение для отцов отсрочки от службы до достижения их детьми пятилетнего возраста.

Также кандидат намерена провести налоговую и судебную реформы. А также пересмотреть бюджетную политику и провести приватизацию некоторых госпредприятий.

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Кроме того, одним из пунктов ее программы - "цивилизованная смена власти и ее реформирование".

"Я выступаю за бескровный демократический переход власти. Для этого я инициирую для законодательного закрепления ограничение одним семилетним сроком пребывания на высшем государственном посту, предоставление специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи с особым механизмом привлечения к ответственности при наличии на то весомых оснований. В период президентства я инициирую и проведу реформы, направленные на изменение системы государственного управления в форму парламентско-президентской республики", — сообщила Анна Канопацкая.

Беларусь (7914) выборы (24756) Лукашенко Александр (3617) Канопацкая (1)


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Топ комментарии
+14
Ти певен що сябри взагалі про щось думают , вони вже на 90% росєяне !!))
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22.07.2020 09:21
+13
У нас вже був нейтральний статус. Чим це закінчилось - всім відомо.
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22.07.2020 09:17
+10
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
АКСИОМА: Чем дальше от Параши - тем лучше и спокойнее живут люди имеют будущее.
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22.07.2020 09:23
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Тихановского (шария по-беларуски) Бацько правильно закрыл, на мордатого блоггера и Бабарико ставит именно Кремль.


Ще один ольгінський зашкварився..)))
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22.07.2020 12:36 Ответить
Была дискуссия уже у нас с вами и парочкоЙ белорусских людей. Ни одной ссылки о тихановском вы так и не присалали. А я запарился тогда , что ошибся. Нет, не ошибся Тихановский - это ставленник Хремля, белоруский Шарий, Попробуйте доказать обратное. Я когда вижу его видео мне блевать хочется настолько узнаваем ф сб-шній стиль, даже вникать не надо в то что они говорит. Уже таких мучеников политиков засланных виденно перевиденно. У кацапов одни и те же лекала а вы ведетесь, как дети малые.
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22.07.2020 14:00 Ответить
Это правильно!. Поддерживаю!. Место роСС. военных за Уралом.
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22.07.2020 13:28 Ответить
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