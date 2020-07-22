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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 132 случая COVID-19, среди заболевших 14 детей и четверо медиков, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 132 случая COVID-19, среди заболевших 14 детей и четверо медиков, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус поборол 2 521 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И в Днепровском районе -16 случаев.

Также читайте: В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
при чем клоун если я те за "твой город"(хотя ты точно не киевлянин раз съехал) говорю то? ладно давай(руку своему псу когда он те даст команду "дай руку")
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22.07.2020 10:45
+1
Посмотрел час назад как Дубинский ехал по Киеву...... да, я бы за Кличка не голосовал. Что-что он там высрал? вялосапетный город? б*же, это ******** а не вялосипетный город. мрак. и Дубинского еще джипок прикрывал(снимали видео)
Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
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22.07.2020 09:24
+1
ты видео видел?
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.

ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
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22.07.2020 10:29
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Посмотрел час назад как Дубинский ехал по Киеву...... да, я бы за Кличка не голосовал. Что-что он там высрал? вялосапетный город? б*же, это ******** а не вялосипетный город. мрак. и Дубинского еще джипок прикрывал(снимали видео)
Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
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22.07.2020 09:24 Ответить
Не голосуй!

Мы проголосуем. Не отдадим ЗЕленым обезьянам Киев.
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22.07.2020 09:41 Ответить
так у вас нету кандидата не Кличко и не зелень?

Поздравляю! вы терпилы тогда. неужели никакого независимого и порядочного кандидата нету?
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22.07.2020 09:46 Ответить
а зачем нам другой кандидат???
Почему, Вы, тупые ЗЕбилы, решили, что Виталя нас не устраивает?????
Разрыв шаблона??? Или Клоунская методичка глаголет, что Виталя плохой???

На хрен, в Ростов, ЗЕбилье необразованное!
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22.07.2020 10:13 Ответить
ты видео видел?
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.

ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
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22.07.2020 10:29 Ответить
меня не интересует высеры ЗЕбилов, которые просырают страну.

Виталя неплохой мэр и голосовать за ЗЕленых обезьян нормальный человек не будет.
Киев без ЗЕленых обезьян!

Давай поговорим о том, что Украинский солдат умирал 4 дня, а Клоун ничего не делал, чтобы его спасти. А он главнокомандующий, ой, простите, говнокомандующий.
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22.07.2020 10:37 Ответить
при чем клоун если я те за "твой город"(хотя ты точно не киевлянин раз съехал) говорю то? ладно давай(руку своему псу когда он те даст команду "дай руку")
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22.07.2020 10:45 Ответить
зебиленок, так что насчет Солдатика, который умирал 4 дня??? Что сделал твой Клоун????

Отвечай.
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22.07.2020 11:28 Ответить
отвечают тебе пусть унтерпетухи.
я все по теме написал
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22.07.2020 11:31 Ответить
сдулся, ЗЕбиленок. Вот и не вякай. Наш Мэр - Кличко.

А вы свою шалаву двигайте дальше.
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22.07.2020 11:40 Ответить
Бездарная шалава это как раз тот, кого вы опять двигаете.
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22.07.2020 13:49 Ответить
Зебилы у ваты в тренде.
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22.07.2020 12:00 Ответить
 
 