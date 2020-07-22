За сутки в Киеве зафиксировали 132 случая COVID-19, среди заболевших 14 детей и четверо медиков, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус поборол 2 521 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И в Днепровском районе -16 случаев.

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