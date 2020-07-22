За сутки в Киеве зафиксировали 132 случая COVID-19, среди заболевших 14 детей и четверо медиков, - Кличко
На сегодняшний день в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус поборол 2 521 киевлянин.
Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И в Днепровском районе -16 случаев.
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Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
Мы проголосуем. Не отдадим ЗЕленым обезьянам Киев.
Поздравляю! вы терпилы тогда. неужели никакого независимого и порядочного кандидата нету?
Почему, Вы, тупые ЗЕбилы, решили, что Виталя нас не устраивает?????
Разрыв шаблона??? Или Клоунская методичка глаголет, что Виталя плохой???
На хрен, в Ростов, ЗЕбилье необразованное!
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.
ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
Виталя неплохой мэр и голосовать за ЗЕленых обезьян нормальный человек не будет.
Киев без ЗЕленых обезьян!
Давай поговорим о том, что Украинский солдат умирал 4 дня, а Клоун ничего не делал, чтобы его спасти. А он главнокомандующий, ой, простите, говнокомандующий.
Отвечай.
я все по теме написал
А вы свою шалаву двигайте дальше.