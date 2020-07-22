Численность ВСУ сейчас почти максимальная, около 250 000 человек. Неукомплектованности нет, - начальник ГШ Корнийчук
Украинская армия почти на 100% укомплектована личным составом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
"Когда вы сейчас слышите о неукомплектованности воинских частей, то это не значит, что количественно войско уменьшилось, что люди массово увольняются, а новых нечем завлекать на службу в армию. Повторяю, сейчас численность войска почти максимальная, а это около 250 000 человек. Все остальное - манипуляции", - отметил Корнийчук.
По его словам, за последнее время войско удалось пополнить почти на 10 000 человек.
"Именно такое количество военнослужащих в течение предыдущих лет самовольно покинули военные части и находятся в розыске. В прошлом году приняты соответствующие законодательные изменения, которые позволяют, по определенной процедуре, исключать из списков части этих лиц. Сейчас 90 процентов нарушителей закона, которые сбежали с военной службы, исключены из списков воинских частей. На освободившиеся должности мы набираем новых мотивированных людей", - сообщил начальник ГШ ВСУ.
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1. кто-то "немного нагло" лжет
2. все круто
3. что-то одно из двух.
коробит перевод "войско". по-нашему оно "милозвучней" (гордится)
+ у них проведений безсроковий призив резервістів !
У нас как обычно, по сводкам и цифрам, всё в порядке, а в реальности бардак.
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
есть наглая ложь...
а есть ОХРЕНЕННАЯ ЛОЖЬ от Зе-слуг!