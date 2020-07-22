Численность ВСУ сейчас почти максимальная, около 250 000 человек. Неукомплектованности нет, - начальник ГШ Корнийчук

Украинская армия почти на 100% укомплектована личным составом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"Когда вы сейчас слышите о неукомплектованности воинских частей, то это не значит, что количественно войско уменьшилось, что люди массово увольняются, а новых нечем завлекать на службу в армию. Повторяю, сейчас численность войска почти максимальная, а это около 250 000 человек. Все остальное - манипуляции", - отметил Корнийчук.

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По его словам, за последнее время войско удалось пополнить почти на 10 000 человек.

"Именно такое количество военнослужащих в течение предыдущих лет самовольно покинули военные части и находятся в розыске. В прошлом году приняты соответствующие законодательные изменения, которые позволяют, по определенной процедуре, исключать из списков части этих лиц. Сейчас 90 процентов нарушителей закона, которые сбежали с военной службы, исключены из списков воинских частей. На освободившиеся должности мы набираем новых мотивированных людей", - сообщил начальник ГШ ВСУ.