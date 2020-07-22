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Новости
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Численность ВСУ сейчас почти максимальная, около 250 000 человек. Неукомплектованности нет, - начальник ГШ Корнийчук

Численность ВСУ сейчас почти максимальная, около 250 000 человек. Неукомплектованности нет, - начальник ГШ Корнийчук

Украинская армия почти на 100% укомплектована личным составом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"Когда вы сейчас слышите о неукомплектованности воинских частей, то это не значит, что количественно войско уменьшилось, что люди массово увольняются, а новых нечем завлекать на службу в армию. Повторяю, сейчас численность войска почти максимальная, а это около 250 000 человек. Все остальное - манипуляции", - отметил Корнийчук.

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По его словам, за последнее время войско удалось пополнить почти на 10 000 человек.

"Именно такое количество военнослужащих в течение предыдущих лет самовольно покинули военные части и находятся в розыске. В прошлом году приняты соответствующие законодательные изменения, которые позволяют, по определенной процедуре, исключать из списков части этих лиц. Сейчас 90 процентов нарушителей закона, которые сбежали с военной службы, исключены из списков воинских частей. На освободившиеся должности мы набираем новых мотивированных людей", - сообщил начальник ГШ ВСУ.

Корнийчук Евгений (136) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+5
Після факту коли український солдат 4 -ро суток помирав в "сірій" зоні а гавнокомандуючий обжирався в позачерговій відпусці на дачі делікатесами думаю що є над чим задуматись . Це підрив бойового духу у військах та повна недовіра командуванню.
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22.07.2020 09:47
+4
Для мене це сама позорна сторінка в історії ЗСУ, причому тут винний не лише говнокомандуючий, а і вищі чини ЗС і старші командири, які мали можливість, але побоялись взяти відповідальність на себе і спасти воїна.
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22.07.2020 09:58
+3
Численность ВСУ, может и максимальная, но в АТО некомплект.
У нас как обычно, по сводкам и цифрам, всё в порядке, а в реальности бардак.
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22.07.2020 09:55
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эээээ, как-то так перевели и как-то так о 10000 нехорошо писать и как-то так что Р. Доник пишет об обратном, что:
1. кто-то "немного нагло" лжет
2. все круто
3. что-то одно из двух.
коробит перевод "войско". по-нашему оно "милозвучней" (гордится)
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22.07.2020 09:44 Ответить
А кто такой этот Доник? Глава Пентагона?
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22.07.2020 09:46 Ответить
он ТАМ. и вроде не замечено фейков за ним, не?
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22.07.2020 10:05 Ответить
Это ты никто и звать тебя никак.
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22.07.2020 10:49 Ответить
Та это свидетели святого Петра постоянно говорят что без них нет армии.
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22.07.2020 09:44 Ответить
а скільки у країні-агресорі - зараз ?

+ у них проведений безсроковий призив резервістів !
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22.07.2020 09:45 Ответить
На рассии 140 миллионов населения,в Украине 40 миллионов,половина из них в Европу поехали Виденську каву пить.
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22.07.2020 09:48 Ответить
Сам лично считал, на диване?
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22.07.2020 09:58 Ответить
Після факту коли український солдат 4 -ро суток помирав в "сірій" зоні а гавнокомандуючий обжирався в позачерговій відпусці на дачі делікатесами думаю що є над чим задуматись . Це підрив бойового духу у військах та повна недовіра командуванню.
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22.07.2020 09:47 Ответить
Для мене це сама позорна сторінка в історії ЗСУ, причому тут винний не лише говнокомандуючий, а і вищі чини ЗС і старші командири, які мали можливість, але побоялись взяти відповідальність на себе і спасти воїна.
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22.07.2020 09:58 Ответить
Численность ВСУ, может и максимальная, но в АТО некомплект.
У нас как обычно, по сводкам и цифрам, всё в порядке, а в реальности бардак.
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22.07.2020 09:55 Ответить
Ой чомусь "меня терзают смутные сомнения" в правдивості того, що ти тут пане генерал-лейтенант наплів.
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22.07.2020 09:55 Ответить
Вот что он сам говорит))) Причем не год назад, а сегодня)))
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
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22.07.2020 10:11 Ответить
В Армії завжди був жахливий недокомплект людьми - навіщо брехати. Хто був (а було багато), ті знають.
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22.07.2020 09:56 Ответить
Чуточку *****,т этот кор ний чук! Давно в бигадах бывал, а на нуле???
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22.07.2020 09:57 Ответить
Під час війни які питання по нормі штату ЗСУ можуть бути? Так думають тільки уклоністи і зрадники. Військ повинно бути достатньо для стримування агресора і готовність якнайскорішої мобілізації країни для відсічі Московії в разі наступу.
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22.07.2020 10:05 Ответить
Вот что говорит Корнийчук))) Причем не год назад, а сегодня))) Когда он врёт, а когда говорит правду?
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
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22.07.2020 10:12 Ответить
Явная и наглая БРЕХНЯ!!!!
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22.07.2020 11:01 Ответить
есть ложь...
есть наглая ложь...
а есть ОХРЕНЕННАЯ ЛОЖЬ от Зе-слуг!
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22.07.2020 13:32 Ответить
 
 