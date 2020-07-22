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В 2019 году курс использовался для манипуляций. Укрепление гривни заложило падение промышленности и ВВП, - министр экономики Петрашко

В 2019 году курс использовался для манипуляций. Укрепление гривни заложило падение промышленности и ВВП, - министр экономики Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривни в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.

"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - говорил он.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

"Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривен/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

По его словам, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.

"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - рассказал министр.

По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.

Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.

"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,40 млрд долларов и продал на 0,5 млрд долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7,9 млрд долларов.

гривня (1851) доллар (1576) курс (2094) экономика (3882) Минэкономразвития (652) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+8
Готовьтєсь, зєлєбні, вас снова будут дєлать разом! 😁🤣
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22.07.2020 09:45
+4
з "логіки" зебілів виходить шо чим міцнійше валюта, тим гірше для економіки? Господи, бідна Америка- виявляється стільки десятків років, Америка впевнено катиться на дно! так, зебіли?!
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22.07.2020 10:19
+3
Выходит "уронившая курс" гонтарева делала все правильно??? когнитивная подмена понятий или просто долбообы считают всех вокруг долбообами?
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22.07.2020 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Готовьтєсь, зєлєбні, вас снова будут дєлать разом! 😁🤣
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22.07.2020 09:45 Ответить
з "логіки" зебілів виходить шо чим міцнійше валюта, тим гірше для економіки? Господи, бідна Америка- виявляється стільки десятків років, Америка впевнено катиться на дно! так, зебіли?!
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22.07.2020 10:19 Ответить
А й дісно- треба було обвалити у 3.5 рази! Так, казкові?
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22.07.2020 11:05 Ответить
зебіли, ви же такі должожопи...
Хоч теорію почитайте...
Для розвитку економіки перехідного суспільства національна валюта має девальвувати, але формули девальвації (як і інфляції, як і облікової ставки НБУ) складні (і не завжди математичні) та в результаті мають показувати експоненту з тенденцією до затухання. Да, для початку, для вгамування негативних явищ в економіці, девальвація може становити і 200-300 процентів! І навіть більше! Ми вже в своїй історі двіччі проходили (чи навіть триччі..., ні більше: в 1994, 1998, 2008, і 2014-му) проходили крізь такі кризи, коли для того, щоб вгамувати інфляцію і девальвацію доводилось допускати їх високі значення. А потім поступово, по експоненті вгамовувати...
Тому необгрунтована левальвація гривні в кінці минулого року - була великим гріхом уряду Гончарука і Мінфіну на чолі з Макаровою! Тому що винуватець того укріплання - саме названі, а не Нацбанк. Вони необгрунтовано випускали, розміщували ОВДП, щоб покрити дефіцит держбюджету - і це при наявності рекордних надходжень на валютний ринок України вільноконвертованої валюти від українських заробітчан. Що і зробило курс аж 23 за долар. А в оезультаті - невигідний експорт українських товарів і спад виробництва.
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22.07.2020 12:16 Ответить
і тому новий нбу - шний пдбарижник зелі виправляє становище! готуємось до доллара по 50?! а де ж зарплати по 4000євро, скотиняки?!
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22.07.2020 09:46 Ответить
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией - Петрашко.-Инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%./Таки да. Дефолт надо срочно ускорить. Инфляцию круто увеличить.
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22.07.2020 09:50 Ответить
Избавляемся об всей имеющейся гривны. Зелёная плесень начинает следующую стадию уничтожения украинцев
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22.07.2020 09:50 Ответить
Не переймайся, усього лише 8% казкових!
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22.07.2020 11:06 Ответить
Правильно, зелохи повинні страждати від зенелоха - це навіть не обговорюється.
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22.07.2020 11:17 Ответить
Вот и "священная" корова НБУ оказалась небезгрешной , а Смолий - не святьім. Никто и не сомневался , Гонтарева не зря в Лондон убежала.
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22.07.2020 09:52 Ответить
В Администрации морпортов не видят проблемы в заходе российских буксиров в Черноморск

Черноморский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» сделал официальное https://www.facebook.com/ilk.uspa.gov.ua/photos/a.988295864566336/3307198409342725/?type=3&theater заявление по поводу двух российских буксиров, которые зашли 17 июля в гавань.
По его мнению, закон нарушен не был.

https://dumskaya.net/pics/b0/picturepicture_159537203058085231306124_47694.jpg В 2019 году курс использовался для манипуляций. Укрепление гривни заложило падение промышленности и ВВП, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 2356

При этом филиал официально подтвердил, что собственником буксиров является компания Henford Logistics Limited (Гонконг), порт приписки - Морони (Союз Коморских Островов). Но ничего страшного в этом нет, утверждают в АМПУ: все порешали суда временно зарегистрированы в Государственном судовом реестре Украины, и в Черноморск они зашли под украинским флагом.
Отметим, что компания Henford Logistics Limited, и в самом деле, формально является гонконгской. Однако ее бенефициар - некая Инна Кузнецова, имеющая паспорт РФ. Офис фирмы находится в Новороссийске по адресу Пионерская, 21/39 (оригинальная запись: «APT. 39, #21, PIONERSKAYAST., NOVOROSSIYSK, KRASNODARREGION, RUSSIANFEDERATION»). Уставный капитал компании - всего 160 долларов HKD.
Реальный же собственник буксиров «Топаз» и «Диамант» - акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», которому через еще одну «дочку» принадлежит Henford Logistics Limited. Сложная схема создана специально, чтобы беспрепятственно заводить российские буксиры в украинские порты, сдавая их на условиях аренды «однодневным» украинским буксирным компаниям, не имеющим собственных судов.
Арендатором «Топаза» и «Диаманта» является некое ГП «Універсальна буксирна компанія», сообщили в черноморском филиале АМПУ.
Напомним, две недели назад фирма с точно таким же названием https://dumskaya.net/news/buksirnyy-rynok-odessy-opyat-lihoradit-ot-direkt-119495/ настойчиво просила руководство ГП «Одесский морской торговый порт» предоставить два буксира для работы в Черноморске. Ей активно помогали некоторые чиновники Министерства инфраструктуры и народные депутаты. Широкая огласка не дала реализовать этот план, поэтому махинаторы использовали запасной - с буксирами из России.
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22.07.2020 09:53 Ответить
Давайте по 50 грн., что бы зелохи почувствовали все прелести работы экономики.
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22.07.2020 09:55 Ответить
Да, моя Петрашка!

Сегдня 30? Завтра - 60!

И пострадавшие "Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев" - как их там, Ахметов, Коломойский и Косюк - смогут на радость стране восстановить свои доходы!
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22.07.2020 09:56 Ответить
Оставить за главного заместителя Лондонской-патриотки и управительницы корпорации Градн-патриота Липецкого...ну ну.
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22.07.2020 09:56 Ответить
і міністр економіки, тоже бойобдов.
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22.07.2020 09:57 Ответить
Апофеоз Зебилизма! Монфин размещал ОВГЗ-ПРОДАВАЯ иностранцам за валюту,закрывая дыру в бюджете,а виновата нэвистка? "Мало валюты выкупал..." Так меньше ОВГЗ бы размещали!
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22.07.2020 10:07 Ответить
подождите, зелохи же мечтали что доллар опять будет по 8 по 5. Они зря мечиали что ли?
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22.07.2020 10:14 Ответить
Будет, когда у 5000 3 нуля уберут.
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22.07.2020 11:28 Ответить
У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 5657
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22.07.2020 10:20 Ответить
У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 2583
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22.07.2020 10:22 Ответить
Ким використовувався
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22.07.2020 10:23 Ответить
Коротше, з легкої руки зебілів ми скоро знову будемо мільйонерами.
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22.07.2020 10:24 Ответить
"Падіння промисловості і ВВП" - в'якнув, щоб думали що розумний, а про дефляцію і збільшення покупної спроможності не сказав, а нафіга воно йому - головне спихнути непрофесійне управління економікою та промисловістю на когось.
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22.07.2020 10:25 Ответить
Вьі заметили снижение цен ? В супермаркетах и на рьінках ценьі отнюдь не снижались. Разве , что в автосалонах...
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22.07.2020 10:35 Ответить
Все верно! Хрен с еим, с этим народонаселением! Главное чтобы Ахметов метальчик с наварчиком продавал! Все ***** для людей!
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22.07.2020 10:33 Ответить
А цей дебіл розуміє, скільки Україна зекономила на виплаті боргів при такому курсі? Думаю, що ні.
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22.07.2020 10:38 Ответить
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает,Источник: https://censor.net/n3209466

Я не міністр (поки що) , просто вечірньо закінчив факльтет прикладної матемаики Львівського Унівеситету - у вільний від навчання час пройшов робітничий шлях від 3-го до 6-го розряду електромеханіка .Після отримання диплома -від інженера - до провідного інженера . З 90-х років "бавився" у орендні колективи , власника приватного підприємства ....,пізніше просто проводив діяльність більше 25 років - як приватний підприємець -так було простіше при невеликих об"ємах та пари робітників ...
Це я просто про себе ....а таких в Україні - сотні тисяч !
Ней навіть багато з них не здобуло вищої освіти -але всі вони файно
вміють рахувати та прекрасно розуміють-чому курс -сьогодні -такий!

блін, щось так багато написав)

А суть - міністр - ти МУДАК - іди нах... і нехай на твоє місце сяде хороший реальний підприємець ! І економіка України -стане економікою !
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22.07.2020 10:50 Ответить
"Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривен/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - сказал он.
Хотелось бы уточнить, почему тогда при росте курса с 8 до 24 в 2014-15 г.г. ВВП тоже падал, ведь налицо праздник для нашей экспортно-ориентированной промышленности???
Источник: https://censor.net/n3209466
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22.07.2020 10:54 Ответить
Откуда там такие дебилы - я заявляю, как экономист, что стабильная гривна - начало сильного государства!
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22.07.2020 10:57 Ответить
Откуда там такие дебилы - я заявляю, как экономист,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А в статье разве это отрицается? По сути, он даже не обвинил НБУ в искусственном укреплении гривны,потому что для выплаты валютных долгов,при отсутствии кредита МВФ, курс 23-24 лучше,чем 26-27,что естественно отрицательно повлияло на экспортёров и как следствие,привело к падению ввп.

10.2018 28,2
12.2019 23,3
07.2020 27.6
Вот это называется стабильностью?
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.В нашем случае пострадал ввп и "некомпетентное" правительство,то есть "все в какахах и тут появляется Я.Смолий весь в белом."
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22.07.2020 12:07 Ответить
Т.е. в 2019 руководство НБУ должно было вызвать на стрелку зеленого министра финансов и сказать, что если она продолжит выпуск ОВГЗ, то они ей ноги сломают?
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22.07.2020 13:05 Ответить
А я не об этом написал.
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.

Могли бы включить печатный станок,посыпалась бы гривна,к чему бы это привело и кому надавали бы по шапке?
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22.07.2020 13:52 Ответить
НБУ без согласования с МВФ может только скупать иностранную валюту, чтобы снизить курс гривны, что он и делал весь 2019 год (тогда было куплено иностранной валюты на сумму около 8 миллиардов долларов).

Могли бы просто не выбирать зеленых или зеленые могли просто ничего руками не трогать.
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22.07.2020 14:00 Ответить
чтобы снизить курс гривны, что он и делал весь 2019 год

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Для чего покупать валюту,понижать курс и загонять экспортёров ,у нас что гривну некуда девать?
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22.07.2020 15:10 Ответить
Ясно. Самое разумное в твоем комментарии это:
"ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю".


"Для чего покупать валюту,понижать курс"
Ты уже не утверждаешь, что https://censor.net/news/3209466/v_2019_godu_kurs_ispolzovalsya_dlya_manipulyatsiyi_ukreplenie_grivni_zalojilo_padenie_promyshlennosti/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74250137, а теперь ты для нас картинно недоумеваешь, почему эти сволочи из НБУ мешали в 2019 искусственно укрепить гривну - ты такой ветреный и непостоянный.

"и загонять экспортёров"
Уже дешевая национальная валюта вредит экспортерам. Думаю, ты сможешь нам объяснить, как возможность производить товары дешевле конкурентов из стран с дорогой национальной валютой может навредит бизнесу?
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22.07.2020 15:29 Ответить
Безмозглые тупые уе..ки управляют страной.
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22.07.2020 11:18 Ответить
Выходит "уронившая курс" гонтарева делала все правильно??? когнитивная подмена понятий или просто долбообы считают всех вокруг долбообами?
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22.07.2020 11:26 Ответить
Я так понимаю, что ты у нас экономист - может расскажешь, как не уронить курс национальной валюты, когда у тебя физически исчезает 45% экспорта, приток иностранной валюты резко уменьшается и на межбанке начинают драться за каждый доллар, а папередники спустили ЗВР на "стабильность и долларпавосимь"?
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22.07.2020 12:05 Ответить
Больше не буду читать такие "заявы", побаиваюсь за свою психику.
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22.07.2020 12:24 Ответить
Не волнуйся за свою психику: чтобы сойти с ума, нужно иметь ум.
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22.07.2020 12:38 Ответить
У вас его видать хватает лишь на то, чтобы "из подворотни" высказывать оскорбления.
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23.07.2020 08:42 Ответить
Зараз зелебобіки будуть писати, як вигідно коли долар по 50.
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22.07.2020 11:44 Ответить
та ничё уже 28.1 курс сегодня...
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22.07.2020 12:17 Ответить
Какие-то мультяшные фамилии у исполнительной власти: Шмыгаль, Малюска, Петрашка, и тд - поэтому, чего от них ожидать умного и положительного? Петрашка влазит в сферу ответственности НБУ - в то, в чем он абсолютно ничего не понимает. Идиот Петрашка, с мозгом прикрытым штанами ниже пояса, рассказывает про экспортноориентированную промышленность (которой нет - может и есть, но она в летаргическом сне) и про плюсы падения национальной валюты. Этот человек не знает, что все экспортеры при падении нац валюты будут прятать валютную выручку чтобы избежать курсовых убытков, что спрос на валюту как средство платежа резко возрастёт из-за стабильности как платежного средства, что все участники экономики будут убегать от гривны, что возрастёт спрос на валютные кредитные ресурсы именно по причине ее стабильности, что возрастёт доля невозвратов и так далее - можно долго перечислять.
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22.07.2020 12:21 Ответить
давай уже 30, все ждут.
зп в гривне, вся техника, гсм и критический импорт в долларах.
простимулируем олигархов за свой счет.
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22.07.2020 12:26 Ответить
Курс не рос, поэтому ВВП в грн. упал. Всё логично.
Пора ВВП считать в у.е.
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22.07.2020 13:34 Ответить
То есть, когда в 2014-ом гривна с курса 10, рухнула до 25, это было офигенное экономическое ЧУДО?!!
И за что тогда зе-тыпилы ругали Яценюка и Порошенко?!
Зе-тыпилы, вам не кажется, что "Слуги" держат вас за полных ИДИОТОВ?
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22.07.2020 19:18 Ответить
 
 