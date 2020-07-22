Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками.

Об этом "Сніданку з 1+1" заявил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - подчеркнул замминистра.

По словам замглавы МВД, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон автобуса.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - добавил Геращенко.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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