Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко
В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками.
Об этом "Сніданку з 1+1" заявил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - подчеркнул замминистра.
По словам замглавы МВД, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон автобуса.
"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - добавил Геращенко.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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-виконає всі їхні вимоги ?
-знищить терористів ?
Невже ті падлюки не придумали нічого ліпшого,щоб приховати розстріл нашої евакуаційної групи і повільну смерть від поранення й зневоднення нашого бійця,залишеного напризволяще,чий поневічений труп бандити вчора віддали ?
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/videos/2435992870031117
Погрожувати... )))
в штани... ))
Чи це ти валодя?
Прийшов від дальнобійників....
ТА ТОГО зеленського ІЗНАСІЛОВАЛІ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ У ЗБОЧЕНИЙ ФОРМІ, ЯКЕ ТАМ ПРАВИЛЬНО , ПОРНОМОДЕЛЬ КРИВОРІЖСЬКА -
https://images.cnscdn.com/images/4/a/0/9/4a09280d0e322099ca77512d7cde0566/original.jpg
Террорист САМ вышел из автобуса и целую минуту ЖДАЛ, когда к нему осмелятся робко подойти те, кто его, якобы, "схватил"!!!! )))))
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого раздался взрыв шумовой гранаты и спецназ побежал "освобождать" автобус БЕЗ террориста!
Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
це в кого? у шмарклi? та невже? а тут чомусь вiслюка це не дуже турбувало...
натомість маю одне питання: якого біса істота, яка перебуває на посаді президента, звертається до громадян України російською?