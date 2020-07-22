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Новости Захват заложников в Луцке
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Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками.

Об этом "Сніданку з 1+1" заявил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - подчеркнул замминистра.

По словам замглавы МВД, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон автобуса.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - добавил Геращенко.

Также читайте: Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте также: Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков

Автор: 

захват (787) Зеленский Владимир (20734) Луцк (587) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+49
Гол с подачи Блохина забивает Балтача - это личная заслуга Леонида Ильича!!!
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22.07.2020 09:46
+38
артисты Луцкообластного театра города Волынь.
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22.07.2020 09:49
+30
- это личная заслуга Вовы Александрыча!!!
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22.07.2020 09:57
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Та ідіть вже в сраку зі своїм зеБілом. Хто в цю муйню вже вірить то повний імбецил.....брехня на брехні і є влада зеБіла....
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22.07.2020 10:07 Ответить
рот на головє ішака говоріл правільно, по сценарію.
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22.07.2020 10:08 Ответить
Терористи захопили територію Донбасу з місцевим населенням і висувають вимоги. Що зробить Зєля :
-виконає всі їхні вимоги ?
-знищить терористів ?
Невже ті падлюки не придумали нічого ліпшого,щоб приховати розстріл нашої евакуаційної групи і повільну смерть від поранення й зневоднення нашого бійця,залишеного напризволяще,чий поневічений труп бандити вчора віддали ?
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22.07.2020 10:09 Ответить
Зеленский поступил по человечески - выполнил несущественную просьбу террориста. Люди живы и отлично. А петикатропы оказались прихильниками Овоща. Тот тоже был по-дебильному упрям, как-никак власть, и пошел через кровь.
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22.07.2020 10:11 Ответить
А пока зелёные выродки лепят из зелёного наркомана гуманного героя идиота, аваковские мусора держат ветерана российско-украинской войны в СИЗО.
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22.07.2020 10:13 Ответить
Только не делайте из пети святого.
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22.07.2020 10:19 Ответить
это когда алко-михо-"майдан" разгоняли? когда центр киева засрали и закидали пустыми бутылками из-под алкашки? когда на трусы и носки собирали деньги? помним помним
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22.07.2020 10:21 Ответить
Так само говорила и беркутня, когда разгоняла Майдан. Датрынделся бот.
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22.07.2020 10:24 Ответить
ты дебил реально пытаешься сравнить Майдан и это стадо проплаченных пьяных укурков которых сами киевляне ненавидили всей душой за срач который они развели?
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7754

Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3629
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22.07.2020 10:38 Ответить
да все помнят ,как этих лжедобробатов ,просящих трусы, на третий месяц еле вытурили)
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22.07.2020 10:22 Ответить
"Безобидную" фотку удалили. Ну и политика у модератора.
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22.07.2020 10:28 Ответить
тебе "петя" везде мерещится! хотел сделать ему горловой, а он отказался?
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22.07.2020 11:27 Ответить
Совместное шоу Аваков+квартал95
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22.07.2020 10:11 Ответить
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?
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22.07.2020 10:52 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5318
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22.07.2020 10:59 Ответить
Эй-эй-эй, шановне панство! Этак мы раскритикуем сценаристов и режиссеров сего действа, что они подумают: "А-а-а, вам смешно? Ну ладно, держитесь..." и в следующий раз устроят нам "цирк дю-солей" с пиротехникой, стрельбой и "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1994) Скоростью "!!!
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22.07.2020 10:12 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8684
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22.07.2020 10:13 Ответить
Мне вот интересно массовка из автобуса, гонорар получит в бухгалтерии квартала95 или в мвд?
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22.07.2020 10:13 Ответить
Трєбую щоб ********** сказав , що я продаю мапєд!
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22.07.2020 10:20 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 69
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22.07.2020 10:21 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9551
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22.07.2020 10:22 Ответить
Прям непогрешимый. Когда к лику святых причислен будет?
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22.07.2020 10:22 Ответить
Самое полное видео захвата террориста!
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/videos/2435992870031117
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22.07.2020 10:24 Ответить
Нарид готовят, что придется выполнять команды террористов, пуйло такой - я въ@бу по Воронежу, если не отдадите Одессу, а бубочка - другого пути нет, забирайте. Геращенко - бубочка герой, сделал все правильно, человеческие жизни дороже
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22.07.2020 10:26 Ответить
Ну в общем то Зеленский сделал то, что умеет лучше всего - записал ролик.
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22.07.2020 10:28 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5281
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22.07.2020 10:30 Ответить
упороті Порохоботи ПРОДОВЖУЮТЬ..
Погрожувати... )))
в штани... ))
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22.07.2020 11:00 Ответить
Зедебілко
Чи це ти валодя?
Прийшов від дальнобійників....
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22.07.2020 12:43 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9845
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22.07.2020 10:30 Ответить
8 відсоткові лузери навіть у трагедії влаштували танцюльки на кістках!
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22.07.2020 10:32 Ответить
что-то эта трагедия сильно напоминает комедию.
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22.07.2020 10:44 Ответить
А зачем штурмовали автобус через 2 минутьl после сдачи "терориста "?
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22.07.2020 10:34 Ответить
А *кіно * зняти потрібно було .
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22.07.2020 10:35 Ответить
Надеюсь Бутусов понял, почему была брошена трубка.
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22.07.2020 10:35 Ответить
шоу "блевота95"
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22.07.2020 10:35 Ответить
Клоуны
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22.07.2020 10:36 Ответить
какой презедент такие и достижения
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9372
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22.07.2020 10:49 Ответить
актуальне і досі :

Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1200
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22.07.2020 11:01 Ответить
Які ж ідіоти. І тримають народ за ідіотів.
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22.07.2020 10:55 Ответить
Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками. Источник: https://censor.net/n3209468

ТА ТОГО зеленського ІЗНАСІЛОВАЛІ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ У ЗБОЧЕНИЙ ФОРМІ, ЯКЕ ТАМ ПРАВИЛЬНО , ПОРНОМОДЕЛЬ КРИВОРІЖСЬКА -



Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8210

https://images.cnscdn.com/images/4/a/0/9/4a09280d0e322099ca77512d7cde0566/original.jpg
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22.07.2020 11:11 Ответить
наступними вимогами буде вода в окупований Крим
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22.07.2020 11:22 Ответить
Зеленский открыл ящик пандоры переломный момент стал https://youtu.be/cYSQvicBEeg 21 июля
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22.07.2020 11:23 Ответить
Порохоботы системно работают на рпсшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
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22.07.2020 11:28 Ответить
Я вам раскрою секрет: процент излечивающихся от зебильства постепенно начинает увеличиваться... Но, к сожалению, не в вашем случае.
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22.07.2020 12:08 Ответить
ну, а как же шоу и без главного клоуна.
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22.07.2020 11:42 Ответить
Ця товста,безсоромна рохля ще й знущається.
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22.07.2020 11:47 Ответить
ну, а как же шоу и без главного клоуна.
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22.07.2020 11:49 Ответить
Спробував би блюдолиз геращенко сказати, що презедент зробив щось неправильно! 😉
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22.07.2020 11:50 Ответить
ЦИРК!!!!!! ))))))))))))
Террорист САМ вышел из автобуса и целую минуту ЖДАЛ, когда к нему осмелятся робко подойти те, кто его, якобы, "схватил"!!!! )))))
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого раздался взрыв шумовой гранаты и спецназ побежал "освобождать" автобус БЕЗ террориста!
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22.07.2020 12:33 Ответить
Куда-то бесследно исчезли люди год назад наполнявшие форумы гениальной фразой "Красава чувак! Все правильно делает!"
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22.07.2020 12:52 Ответить
нi, нi не подумайте, це все не заради рейтингу- прохрипiло Зе-чмо.

Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...

https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
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22.07.2020 12:58 Ответить
Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей.



це в кого? у шмарклi? та невже? а тут чомусь вiслюка це не дуже турбувало...


Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 859
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22.07.2020 13:01 Ответить
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6963
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22.07.2020 13:02 Ответить
Антонина правильно говорит - зеленский правильно обосрался! все по сценарию 95 квартала.
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22.07.2020 14:18 Ответить
Зе всё сделал верно.
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23.07.2020 02:34 Ответить
як на мене це ганебно. але це моя особиста думка.
натомість маю одне питання: якого біса істота, яка перебуває на посаді президента, звертається до громадян України російською?
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23.07.2020 09:07 Ответить
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